La hostelería y el turismo de Granada vuelven a la calle para pedir ayuda por la crisis del Covid-19

Los trabajadores de la hostelería y el turismo de Granada se volvieron a concentrar para exigir ayudas para el sector, que lleva un año "dramático" sufriendo cierres continuos por el coronavirus, y que mantiene en un ERTE o en desempleo al 80% de sus empleados. La convocatoria, llevada a cabo por Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, tuvo lugar frente a la Subdelegación del Gobierno en Granada. El colectivo reclamó ayudas directas y reales que le permitan salir de la situación.

El secretario de los hosteleros de Granada, Antonio García, detalló que la protesta de iba dirigida no solo al Gobierno, sino también a la Junta de Andalucía y a todos los ayuntamiento de la provincia, y pretende reclamar ayudas para que el sector no pague "los platos rotos" de una pandemia de la que no son culpables.

García ha recalcado que el negocio en las empresas turísticas y hosteleras ha caído un 90% o más en los últimos once meses, casi un año en el que menos del 20 % de los 450 establecimientos hosteleros de la provincia de Granada resiste abierto y con ocupaciones que no llegan al 5%.

"Las agencias de viaje llevan once meses sin facturas, como los 200 guías turísticos que no han cobrado nada", ha añadido García, que ha recordado que esta crisis afecta también a los servicios complementarios como baños árabes o paseos el globo.

La hostelería, que tras tres cierres está abierta con limitaciones de espacio y horarias, ha perdido el 70% de su negocio, lo que influye en los datos de un sector que mantiene en el ERTE o en desempleo al 80% de sus 16.000 trabajadores. "España es el país de la Unión Europea que menos dinero está dedicando a rescatar a un sector que es absolutamente estratégico en la economía y el mercado laboral nacional", ha añadido García.

La Federación de Hostelería y Turismo ha lamentado sufrir las consecuencias de una "expropiación encubierta" y ha pedido ayudas y planes específicos que lleguen directamente al sector. A los ayuntamientos, el sector les ha reprochado que no se haya tomado ninguna medida para ayudar a las empresas con descuentos en tasas de basura, de ocupación de vía pública o de impuestos como el IBI o la Tasa de Actividades Económicas.