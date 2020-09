La huelga en Educación 'pincha' entre el personal docente con un seguimiento que no llega al 5% en Granada

A las ocho de la mañana, Granada presentaba una imagen habitual de cualquier día de clase. Tráfico denso, aunque algo más leve que en otras ocasiones, mochilas y carreras para no llegar tarde al cole eran la tónica general de una jornada de viernes en la que la comunidad educativa estaba llamada a una huelga que no ha terminado de cuajar en la provincia de Granada entre maestros y profesores. O, al menos, así lo demuestran los datos de seguimiento ofrecidos por la Junta de Andalucía. Tan solo el 4,8 del personal docente de la provincia ha secundado este llamamiento, que se basa en la denuncia de la "falta de seguridad" vivida en las aulas a tenor de la pandemia del coronavirus. Unas cifras muy distantes de las aportadas por los sindicatos que elevan la participación hasta el 40% en los institutos y el 60% en los colegios.

Tan solo ocho días después de que los colegios empezasen a andar, en la misma semana en la que lo hacían los institutos y solo unas horas después de que el equipo directivo de uno de los centros escolares de la provincia -el CEIP Tierno Galván de Pulianas- presentase su dimisión en bloque ante la situación derivada del coronavirus, los sindicatos CCOO, USTEA y CGT, apoyados por los sindicatos de estudiantes USE, FdE y Estudiantes en Movimiento, así como la Federación de Asociaciones de Madres y Padres FAMPA Alhambra, Marea Verde y Docentes X Primaria, habían llamado a la comunidad educativa no universitaria a secundar este parón que no ha tenido gran seguimiento entre el colectivo docente.

Según los datos aportados por Educación, donde más apoyo ha tenido la convocatoria ha sido en los centros educativos de infantil y primaria, en los que un 10,1% del personal docente (535 de los 5.321 que hay en la provincia) ha secundado la huelga. Sin embargo, en los centros educativos de secundaría el llamamiento han pinchado entre el profesorado: solo 18 docentes de los 5.317 que se reparten en estos centros han faltado a sus puestos de trabajo. Es decir, el 0,3%. Por su parte, respecto al profesorado en Centros de Adultos de la provincia han sido solo dos (un 0,16%) los que han ido a la huelga, mientras que ninguno de los docentes de los centros de Educación Religiosa Escolar (E.R.E.) ha secundado la convocatoria.

Ante ello, la media de seguimiento de esta huelga entre el personal docente de la provincia ha sido del 4,8%, lo que en cifras se traduce en que tan solo 555 de los 11.592 docentes de Granada han decidido secundar la convocatoria.

Sin embargo, desde los sindicatos se han ofrecido unas cifras de seguimiento en la provincia mucho mayores. Tal y como han indicado desde CCOO, el llamamiento ha sido secundado en más del 60% en los centros de Educación Primaria de la Provincia -cifra que, a diferencia de la ofrecida por la Junta, sí que englobaría tanto a alumnado como a personal docente-, mientras que superaría el 40% en los centros de Educación Secundaria. Mientras que habrían apreciado que los centros de Granada capital y su Área Metropolitana habrían sido los que más han apoyado la convocatoria, algo que estaría relacionado con que sean los que cuenta con mayores ratio de alumnos por aula.

Pese a ello, la mañana de este viernes, otros sindicatos como ANPE, CSIF y UGT, que se han desmarcado de dicha huelga, se han concentrado frente a la Delegación de Educación para exigir a la Administración educativa "recursos materiales y humanos suficientes para una vuelta a las aulas con las máximas garantías de seguridad en el marco actual de pandemia". Todo ello unas horas antes de que la manifestación convocada por CCOO, USTEA y CGT partiese desde la Delegación de Educación hacia la plaza de Isabel la Católica.