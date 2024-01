2004: El año en el que se inaugura la presa de Rules, la “piscina más grande, más cara y más inútil de Europa”

Granada, como buena tierra productora de azúcar, siempre ha tenido una inclinación natural a fabricar chocolate. Durante el último tercio del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, llegaron a contabilizarse hasta 20 fábricas dedicadas a elaborar este manjar hecho a base de cacao. Hubo un chocolatero granadino, Enrique Sánchez, que fue felicitado por el papa León XIII en 1.897 por "la perfecta elaboración de sus chocolates". Enrique Sánchez comercializaba la marca Nuestra Señora de las Angustias, como no podía ser menos.

Hay muchos granadinos veteranos en la vida que se acuerdan por ejemplo de los Rodríguez Serrano, que tenían la fábrica en la calle Capuchinos y que comercializaban la marca San Antonio. En San Isidro estaban los chocolates Asla y una que vendía la marca Generalife tenía unas instalaciones permitían elaborar el chocolate a la vista del público. Los mismos viajeros del siglo XVIII no dejaron de observar el gran consumo de chocolate que hacían los granadinos, "sobre todo las señoras que lo tomaban con un sinfín de formas: caliente, frío, con leche, con yema de huevo, con harina y hasta pimienta machacada", dice el cronista Juan Bustos. Pues bien, en el año 2004, como tiene escrito Gabriel Pozo, cerró la última fábrica de chocolate de Granada: La de Peña Toro, que estaba en la calle el Águilas y que fue fundada en 1925 por los hermanos Joaquín y Salvador Peña Toro. Algunos granadinos también se acordarán de otras marcas como La Granadina, Alhambra, Verdad, Alcázar, Capuchinos, Alerta… Y en Motril estaba la de San Luis. Actualmente sólo quedan pequeñas fábricas artesanales de chocolates, especialmente en la Alpujarra.

Elecciones generales y autonómicas

Pero vayamos a temas menos dulces relacionados con 2004, año de elecciones –generales y autonómicas– y en el que se produjo la mayor masacre de la historia terrorista de España. El 11 de marzo fue el día aciago en el que murieron 193 personas en cuatro ataques casi simultáneos a trenes de la red de cercanías de Madrid. Alrededor de dos mil personas resultaron heridas en estas agresiones que pusieron a Europa en alerta ante los ataques islámicos. En la provincia de Granada, más de 250.000 personas salieron a la calle para protestar por los atentados en Madrid, que se produjeron tres días antes de las elecciones generales. En ellas, el candidato socialista José Luis Rodríguez Zapatero logró ganar al PP de José María Aznar y se convertiría en presidente de Gobierno. Los españoles castigaron así al gobierno de Aznar, al que la oposición culpaba de haber convertido a España en objetivo del terrorismo islamista como consecuencia de su apoyo poco disimulado a los Estados Unidos frente al dictador iraquí Sadam Husseim. Además de achacarle haber mentido tras culpar en un primer momento a ETA del atentado. Los resultados electorales dieron así un vuelco significativo.

En la provincia de Granada se acentuó el triunfo del PSOE, que tuvo 83.000 votos más que en las elecciones municipales celebradas un año antes. "Pese a la relativa espectacularidad del triunfo socialista, lo cierto es que los populares apenas retrocedieron en incluso obtuvieron treinta y ocho mil sufragios más que en 2003", dice el historiador Ricardo Villa en su análisis sobre estos comicios. Los grandes damnificados fueron, sobre todo, Izquierda Unida y el Partido Andalucista, que perdieron toda oportunidad de obtener representación de las Cortes. Tampoco varió la distribución de escaños que siguió favoreciendo en el Congreso al PSOE por cuatro a tres respecto al PP. Y en el Senado por tres a uno. Sí que se modificó el reparto de diputados en las elecciones autonómicas en las que el PP cedió un escaño a los socialistas, quedaron éstos con siete, por uno de Izquierda Unida y cinco del PP. En Andalucía gobernaría por cuatro años más Manuel Chaves.

En Granada ese año se hace con la presidencia del PP Sebastián Pérez, apoyado por militantes y cargos del partido. No tuvo rivales. Eso sí, antes tuvo que negociar la adhesión de dos competidores: el alcalde de Churriana Vicente Valero y el senador Eugenio Castillo. El resto fue pan comido, un camino llano y asfaltado. Sebastián Pérez soñaba por entonces con quitarle la presidencia de la Diputación a los socialistas, que parecían anclados a la institución. Lo conseguiría en 2011.

Y por seguir con la política, 2004 fue el año en el que el socialista Pedro Álvarez le arrebata la alcaldía de Motril al popular Carlos Rojas al presentar una moción de censura apoyado por Izquierda Unida y dos partidos independientes. Y el año en el que el alcalde de Almuñécar lanza un bando para retirar todas las sombrillas que los bañistas dejaban en la playa para reservar sitio. Esta norma sería luego seguida por muchos ayuntamientos costeros para evitar que la playa fuera para aquellos que se levantaban temprano a plantar la sombrilla para reservar sitio. Y el año en el que el alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez Salas, un visionario, ponía en práctica el voto electrónico a través de internet y el móvil. Jun se convertiría ese año en el municipio del mundo con más ciudadanos con firma electrónica en relación con sus habitantes.

La mayor piscina de Europa

2004 es el año en el que inaugura la presa de Rules, situada en el cauce del Guadalfeo y que con el tiempo tendría poca utilidad porque no se proyectaron los canales de abastecimiento. Esta presa, que costó 84 millones de euros, se construyó con la idea de llevar agua a 15 poblaciones de la Costa Tropical de Granada y a 19.000 hectáreas de regadío de ese entorno, una zona, como sabemos, muy demandante de líquido elemento por su especialización en cultivos subtropicales –aguacate, mango, chirimoyo y níspero principalmente– desde mitad del siglo pasado. Han pasado dos décadas y las conducciones de agua aún no han construido. Durante años se ha hablado del pantano de Rules como la piscina más grande, más cara y más inútil de Europa. La tenemos nosotros. Está bajando a la Costa.

Ese año, el Ayuntamiento, con Torres Hurtado al frente, se empeñó en convertir el centro histórico de Granada en terreno prohibido para los coches. Se cerraron al tráfico grandes calles como San Juan de Dios o Recogidas. El objetivo, según el concejal de Tráfico, José Antonio Balderas, era que "nadie atraviese el centro en coche". Y lo consiguió, no sin la oposición de comerciantes que decían ver disminuidas sus cifras de venta con la medida.

En 2004 se inaugura la nueva sede de los empresarios granadinos y el Cuarto Real de Santo Domingo tras estar varios años abandonado.

En el capítulo de Sucesos, el año 2004 volvió a dejar cifras alarmantes en lo que se refiere a la violencia doméstica. Cuatro mujeres fueron asesinadas en nuestra provincia por sus parejas o exparejas y Granada se convirtió así ese año en la tercera provincia española con más víctimas, tan solo por detrás de Barcelona y Valencia. El caso más sonado y mediático fue el asesinato de Encarnación Rubio en Cúllar Vega, localidad que ya se había estremecido en 1997 con la brutal muerte de Ana Orantes, la mujer que murió tras ser quemada viva por su exmarido y que dio pie a que en 2004 se sacara adelante la llamada Ley Integral Contra la Violencia de Género. El caso de Encarnación Rubio también marcó un antes y un después al ser la primera mujer asesinada por su ex pareja a pesar de tener éste una orden de alejamiento. Encarnación Rubio murió a ser atropellada en plena calle hasta cuatro veces por el hombre con el que había tenido relaciones.

Otro suceso lamentable ocurrió en Sierra Nevada. Fue a primeros de mayo. Lo que parecía una excursión festiva acabó en una gran tragedia. Tres senderistas holandeses de un grupo de diez perdieron la vida a causa de las bajas temperaturas que tuvieron que soportar cuando iban por un camino de alta montaña en dirección al pico del Mulhacén. Otra integrante de la expedición estuvo en coma grave debido a una hipotermia. Los excursionistas, nueve mujeres y un hombre, iniciaron una marcha desde Capileira hacia el Mulhacén, pese a que varios expertos y vecinos de la localidad desaconsejaron la iniciativa por los fuertes vientos que había en la zona. El cambio brusco de la climatología les sorprendió antes de que el grupo alcanzara el llamado refugio de Poqueira, en pleno macizo montañoso. Ocho de ellos, con edades comprendidas entre los 55 y 69 años, pudieron llegar al citado refugio, mientras que dos integrantes de la expedición se retrasaron y se perdieron por el camino. El único hombre de la expedición murió después debido a una hipotermia. La investigación de suceso apuntó a una gran falta de previsión y la irresponsabilidad de la guía lo que en parte provocó la tragedia: los excursionistas iban sin chubasquero y sin calzado adecuado. Una de las fallecidas llevaba unas simples zapatillas deportivas.

Y ya que estamos en la Alpujarra, ese año huyó de la justicia española Antonio Herrera, más conocido por Fernando el de los Jamones o el Rey del Jamón, acusado de estafar a casi 200 vecinos de la comarca. Antonio Herrera había forjado con el paso de los años un imperio con un particular 'modus operandi'. Su negocio creció mediante préstamos que recibía de vecinos, a los que posteriormente reembolsaba las cantidades con un altísimo interés, que oscilaba entre el 16% y el 20%. Por supuesto dinero que no pasaba por Hacienda. Sin embargo, todo empezó a torcerse cuando el negocio flojeó y el jamonero intentó vender el negocio a una empresa alemana. Al conocerse esa noticia, los acreedores se lanzaron en masa a solicitar la devolución de su dinero, por lo que se rompió la pirámide y todo se fue a pique. El negocio se convirtió en un pufo en toda regla. Antonio huyó a la Republica Dominicana, donde fue detenido tres años después por la Interpol y condenado a once años de prisión. Hoy es un empresario que intenta redimirse de aquel error en su vida.

Poesía por doquier

Después de 19 años como director del Patronato de la Alhambra, Mateo Revilla presenta su dimisión por cuestiones personales y por su deseo de volver a la actividad docente en la Universidad, según dijo en un comunicado. Le sustituiría en el cargo María del Mar Villafranca, en cuya primera comparecencia ante la prensa dijo que estaba dispuesta abrir la Alhambra a la ciudad para que no permanezca para los granadinos solo como telón de fondo de su paisaje. Si Mateo Revilla había llevado un afán proteccionista con el monumento, la nueva directora dijo estar dispuesta a acercarlo más a los granadinos y a las instituciones. Una nueva forma de ver la gestión de la Alhambra.

Aunque en aspecto cultural tal vez la noticia más destacada fue la creación del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca. Estaba dotado con 50.000 euros, la cantidad más alta destinado a un premio de poesía en España. Para presentar la primera edición el Ayuntamiento se llevó a Nueva York –al Waldorf Astoria, un hotel de cinco estrellas en pleno Manhattan– a concejales, periodistas, artistas y familiares del poeta. El presupuesto global del premio era de 100.000 euros (luego fue más), lo que provocó la protesta de la oposición y de algunos colectivos culturales que consideraban que se había tirado con pólvora de rey. El gasto del viaje a Nueva York daría para otra polémica. Normal. El primer año ganaría el premio el poeta ovetense Ángel González y a su entrega vinieron a Granada don Felipe de Borbón y doña Letizia, que llevaban unos meses casados.

Ese año es fundado por los poetas Daniel Rodríguez Moya y Fernando Valverde el Festival Internacional de Poesía. En Motril actúa Bob Dylan en junio, el mismo mes en que Miguel Ríos presenta en el Palacio de Congresos su nuevo trabajo 60MP3, junto a Raimundo Amador. El cantante de La Cartuja cerraría ese año la edición del 25 aniversario del Festival de Jazz. El compositor granadino José García Román, en plena madurez creativa, triunfa ese año en Berlín con su Miserere.

En 2004 muere a los 77 años Paco Izquierdo, uno de los escritores que mejor supo entender la esencia de Granada. Además, fue pintor, editor y columnista muy preocupado por el deterioro del Albaicín, barrio que eligió para vivir.

El año de Rienda

2004 fue el año de la esquiadora María José Rienda. En febrero logra su mejor resultado hasta el momento: un segundo puesto en la Copa del Mundo en el eslalon gigante de Are, en Suecia. Y en octubre queda tercera en el gigante de Soelden (Austria), en la prueba inaugural de la Copa del Mundo de esquí. La deportista granadina estaba en racha.

Otros éxitos del deporte granadino ese año fueron el ascenso del CB Granada a la máxima categoría y el logro, por segunda vez, del campeonato de Europa de motociclismo, en 250 cc por parte de Álvaro Molina.

En cuando el Granada CF, sigue siendo un desastre en toda regla. En abril los jugadores se encierran en los Cármenes ante el reiterado impago de sus sueldos y en junio dimite, entre abucheos, el presidente Pedro Ruiz.