El índice de mortalidad empresarial en Granada sobrepasa ya el 27%

El lenguaje siempre da indicios. Y el análisis verbal de la rueda de prensa del presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, para analizar el impacto del Covid estuvo marcado por una palabra en sus distintas ramificaciones: "empresa". Así como Julio Anguita popularizó aquello de "programa, programa, programa" aplicado a la campaña electoral, el dirigente de los empresarios granadinos perfectamente podría acuñar el "empresa, empresa, empresa" como leitmotiv de sus reivindicaciones a las diferentes administraciones en calidad de dirigente de la patronal.

En la CGE calificaron el acto de concentración, ya que Cuerva estuvo arropado telemáticamente por una treintena de presidentes de organizaciones sectoriales y territoriales de la provincia para escenificar la "crítica situación" de las empresas de la provincia. El dato que enmarca este difícil periodo es que la mortalidad empresarial provocada por el coronavirus supera el 27,34% en la provincia de Granada.

"Día que pasa, día que cierran nuevas empresas", alertó el líder empresarial sobre el abismo al que se enfrenta una provincia que, según recoge el informe elaborado por el Gabinete para la Reconstrucción Económica de la CGE, ha registrado un descenso del 12,6% del PIB en base a los datos del Banco de España.

Un retroceso económico que va acompasado de ese dato de la mortalidad de más del 27% de las empresas de la provincia, o lo que es lo mismo, el "escalofriante" dato de que tres de cada diez han echado la persiana durante el año de la pandemia ante la imposibilidad de poder afrontar el futuro. "La empresa somos todos", enfatizó Cuerva, quien apuntó que "detrás de la empresa no ya solamente hay personas y hay familias , sino que la desaparición de la empresa tiene su efecto en trabajadores, proovedores, acreedores... Es importante el roto que se hace al sistema económico y a todo lo que conlleva detrás".

Los préstamos ICO han endeudado en más de 14.000 millones a los empresarios granadinos

Es por ello que, bajo el lema sustentado en tres pilares 'Empresa somos todos. Un año sin ayudas. Por un esfuerzo compartido', los presidentes de las organizaciones empresariales locales quisieron salir a la palestra ayer para plantear a las administraciones "un plan coordinado" que inyecte capital en la empresa, una estrategia común que se traduzca en ayudas directas para la microempresas; préstamos participativos para las empresas más consolidadas; grandes deducciones fiscales para quienes inviertan en la empresa; y una reducción general de la presión fiscal.

El horizonte económico no es nada halagüeño. Así, según el informe del Gabinete para la Reconstrucción Económica de la CGE el optimismo se va extendiendo entre los diferentes sectores, con los representantes empresariales no viendo solución ni mucho menos a medio plazo. "La empresa granadina no ve una recuperación posible como mínimo hasta 2022, e incluso algunos sectores la sitúan en 2023", expresó Gerardo Cuerva, que además condicionó la salida de la crisis al avance del plan de vacunación y a la puesta en marcha de "ayudas reales" que lleguen a empresas, pymes y autónomos.

En la provincia sigue habiendo 45.000 trabajadores en ERTE El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer una línea de subvenciones incluida en el decreto que recoge actuaciones del Acuerdo Andaluz de Medidas Extraordinarias en el Marco de la Reactivación Económica y Social, que respaldará el mantenimiento del empleo de unos 145.000 trabajadores de unas 45.000 empresas que han estado afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con 270,5 millones de euros. En Granada, en abril de 2020, se recibieron un total de 8.308 solicitudes de ERTE de empresas de la provincia de Granada que permitieron la cobertura a 45.041 trabajadores. Este pasado mes de febrero, se contabilizaban 13.620 trabajadores (6.979 mujeres y 6.641 hombres) y 3.704 empresas en situación de ERTE.

"Todo estará ligado a algo esencial que es la vacuna y la respuesta masiva de la población porque no vale con abrir la ventana temporal con estas restricciones. No vale ese cierre de la economía a cal y canto con intervalos, hay que aprender a convivir con el virus y necesitamos la vacuna", destacó el presidente de la patronal.

"Hemos superado doce meses terribles en los que todo el esfuerzo económico ha recaído en las empresas", subrayó Cuerva, quien recordó que la empresarios granadinos no solo se han endeudado en más de 14.000 millones a través de créditos ICO, sino que también "han utilizado todos sus recursos e incluso han tirado de su propio patrimonio personal" para evitar el cierre. Apuntando a su vez que medidas como los créditos o los ERTE ya no son suficientes ante el chaparrón.

La patronal considera que el plan de la Junta "va en la línea" de lo que necesita el tejido

"Lamentablemente, después de un año de crisis, la empresa granadina ya no están pensando en si cerrar o no cerrar, sino en cuándo cerrar. No ve otra salida", explicó el presidente de la CGE, quien además consideró "de justicia" que las administraciones "compensen el esfuerzo" de los empresarios y asuman que "sólo saldremos de esta situación si salvamos a la empresa".

En ese sentido, demandó "agilidad" a las administraciones para que los distintos planes de ayudas anunciados en las últimas semanas lleguen cuanto antes. "Hay que reducir al máximo los plazos y la burocracia", señaló el presidente de la CGE, que ha indicado que el plan de medidas extraordinarias aprobado por la Junta "va en la línea" de lo que necesita el tejido productivo.