El inicio de las obras del nuevo instituto de Maracena pone fin a quince años de reivindicaciones

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, aprovechó su presencia esta mañana en el acto de colocación de la primera piedra del nuevo instituto de Maracena, que supondrá una inversión de 4,3 millones de euros, para hacer balance de actuaciones en infraestructuras educativas y responder a las críticas del alcalde metropolitano, Noel López (PSOE).

Imbroda, que dijo que el de hoy era un día “para celebrar, no para reprochar”, subrayó que el IES Manuel de Falla, el instituto público que actualmente presta servicio en el municipio, “tiene plazas libres, 16 o 17” en la etapa de Bachillerato. Con este dato quiso responder a las reclamaciones del alcalde, que en un reciente comunicado afirmó que estaba “contento pero no satisfecho, ya que el proyecto no incluye línea de Bachillerato, a pesar e que sí estaba contemplado”.

Además, López aseguró que se continuaría con la reivindicación de nuevas líneas de Bachillerato “para que nuestros jóvenes no se tengan que ir a estudiar fuera”. Sobre la oferta de Formación Profesional que albergará el nuevo IES, desde el gobierno municipal de Maracena se indicó que “consideramos que se trata de una oferta claramente insuficiente”, ya que los “módulos” no han sido “consensuados con las Ampas, como prometió el exdelegado territorial de Educación, Antonio Jesús Castillo”. El centro contará con los ciclos básicos de Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios y de Alojamiento y Lavandería, el medio de Atención a las personas en situación de dependencia, y el superior de Integración social.

Placas solares y ventilación natural El centro contará con placas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica, con el objetivo de conseguir edificios docentes más sostenibles y reducir el coste energético de los mismos. Asimismo, dispondrá de un sistema de ventilación natural para garantizar la calidad del aire interior. El edificio contará con tres plantas de altura. El área que albergará la ESO contará con ocho aulas polivalentes, aula de música, dramatización y audiovisual, aula de plástica y visual, laboratorio, aula taller, cuatro aulas de desdobles, diez departamentos y gimnasio con vestuarios. En la zona destinada a los Ciclos Formativos, el IES dispondrá de aulas polivalentes y talleres.

Más allá del tira y afloja político, Imbroda destacó la cifra “sin precedentes” de actuaciones relacionadas con infraestructuras educativas que se desarrollan en la comunidad. Así, en Granada hay 138 acciones en marcha, por valor de 70 millones de euros. A nivel andaluz, son 1.300 las obras que se están desarrollando. Una de estas intervenciones es precisamente el tan demandado nuevo instituto de Maracena. Imbroda recordó que el centro suma quince años de espera y reivindicaciones –sobre todo de las familias– por parte de la comunidad educativa del municipio. Este nuevo instituto estará listo en 2023 y costará unos 4,3 millones de euros. Se levantará sobre un solar de 5.947 metros cuadrados junto al CEIP Maestra Teresa Morales y tendrá capacidad para 480 alumnos.

El edificio ya en marcha aliviará la situación del Manuel de Falla, que según el Ayuntamiento cuenta con más de 1.000 alumnos pese a tener capacidad para 450, por lo que fue necesario en su momento instalar aulas prefabricadas para poder atender a los alumnos. Esta situación llevó a la comunidad educativa a sucesivas protestas y quejas durante años.

A estas reivindicaciones se sumó el equipo de gobierno del Ayuntamiento en los últimos años, lideradas por Noel López, que no pudo asistir al acto del consejero de Educación por problemas de agenda, según indicaron desde el Consistorio. Sí estuvo la teniente de alcalde, Berta Linares.

Imbroda aseguró sobre el nuevo centro educativo en Maracena que “ya tuvieron tiempo” los anteriores consejeros durante los años de Gobierno del PSOE en la Junta. “Estábamos en emergencia educativa en infraestructuras educativas”, aseguró en relación a su llegada al cargo, hace dos años y medio.