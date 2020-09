Los institutos de Granada se organizan para escalonar la vuelta a clase de 100.000 alumnos

La vuelta a las clases en los institutos de Granada será escalonada. La mayoría de los centros de Granada se han acogido a la autorización de la Consejería de Educación y Deporte, que permite flexibilizar el inicio de las clases durante los cuatro primeros días lectivos. “Lo que esperamos es que para el lunes 21 ya se hayan incorporado todos”, explica el presidente andaluz de la Asociación de Directores y Directoras de Instituto de Andalucía (Adián), Miguel González Dengra, que también es director del IESMariana Pineda de Granada. Mañana martes abrirán sus puertas tras seis meses sin docencia presencial casi todos los institutos de la provincia. Los alumnos de ESO, Bachillerato, ciclos formativos, FP Básica, régimen especial y educación de personas adultas de la capital tendrán que esperar un día más, hasta el miércoles, ya que el martes 15 es festivo. En total, serán unos 100.000 los estudiantes granadinos que en estos días regresen a las aulas tras el parón al que obligó la pandemia del coronavirus. La pasada semana fue el turno de 82.000 escolares de Infantil, Primaria y Educación Especial.

“Lo más normal es que los centros se hayan organizado para que entren de manera escalonada” los cursos, para poder explicar a los estudiantes las nuevas medidas sanitarias, cómo se organizan los espacios y qué protocolos se siguen en el centro. Esta labor se podrá hacer de forma progresiva. Además, la gradualidad en el inicio del curso permitirá controlar también las aglomeraciones en los institutos y los posibles problemas de tráfico que conlleva el inicio del curso académico. González Dengra indica que la mayoría de los centros van a dedicar los “dos o tres” primeros días a esta recepción. Es posible que los institutos más pequeños no requieran de esta entrada escalonada.

Además de los estudiantes, en esta semana se incorporarán a los centros los interinos convocados en el último llamamiento del Sistema de Provisión de Interinidades (Sipri), del viernes 11 de septiembre. Se espera que a partir de miércoles lleguen 210 apoyos Covid a las aulas de los institutos, los refuerzos esperados por las directivas para poder organizar desdobles. En Primaria la pasada semana se incorporaron 141 apoyos Covid a las clases, aunque su incorporación no estuvo exenta de polémica al no haber pasado el test serológico en el momento de comenzar las clases. Es más, según fuentes sindicales, algunos directores de colegio requirieron a estos docentes de apoyo que no se presentaran en los centros hasta pasar la prueba.

Otra cuestión que se espera resolver en esta semana es la llegada de equipos informáticos a todos los docentes, tal y como anunció en verano la Junta, que aseguró que se adquirirían 150.000 de estos equipos. Se espera que el reparto de ordenadores (un elemento necesario para poder dar clases a distancia, tal y como se prevé a partir de tercero de ESO) comience hoy lunes y sea progresivo.

No es el único fleco que queda pendiente en este atípico inicio de curso. Para mañana martes los sindicatos educativos están convocados a una mesa técnica de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte para abordar un único punto del día, la “posible ampliación de plantilla” de los centros. Esta reunión permite entrever la posibilidad de que haya un aumento de docentes en las próximas semanas, lo que serviría para dar respuesta a las demandas que desde distintos sectores de la comunidad educativa han arreciado en la última semana y que han propiciado la convocatoria de huelgas, movilizaciones y protestas.

El 18 de septiembre, viernes, hay paro educativo convocado por CCO y organizaciones estudiantiles, además de varias concentraciones promovidas por ANPE, CSIF y UGT, mientras que el miércoles día 16 Fampa Alhambra anuncia una “gran caravana en defensa de la educación pública”. Saldrá a las 18:00 horas de la calle Joaquina Eguaras de Granada capital, para ir por Doctor Olóriz, Avenida de la Constitución, Gran Vía, Reyes Católicos y finalizar en la Circunvalación.