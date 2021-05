Una investigación de la Universidad de Granada apunta a que el Covid-19 no se transmite a través de las aguas residuales

Investigadores de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada (UGR) han realizado un estudio en el que se apunta a que no existe transmisión del Covid-19 a través de las aguas residuales. "No es infectivo", aseguró el profesor Maximino Manzanera. Los estudios sobre esta vía de contagio se realizaron en diciembre, durante la tercera ola, entre los trabajadores de las estaciones de aguas residuales, que no contaban con protección especial. Mientras la incidencia en este grupo fue de 8,95, en el resto de la población fue de 9,6, por lo que, según el profesor, "el estudio permite saber que se trabaja de forma segura" en las estaciones de depuración. Más allá, se descarta en un principio un posible canal de transmisión. Otras enfermedades, como la poliomelitis o el cólera, sí se transmiten por medio de las heces de una persona contagiada.

Los resultados del trabajo fueron presentados en rueda de prensa por el vicerrector de Investigación y Transferencia, Enrique Herrera, que destacó que la UGR busca "posicionarse" en el desarrollo de investigaciones relacionadas con el medio ambiente, para lo que se proyecta un gran centro científico.

En un trabajo sobre el Covid-19 y las aguas residuales ha sido publicado en la revista International Journal of Water Resources Development. Los datos recogidos recogidos en una población de 134 trabajadores apuntan "a que tanto estos trabajadores como las poblaciones que se encuentran cerca de estas EDAR no tienen un riesgo añadido, al no registrar una incidencia en anticuerpos (ni IgG, ni IgM) superior a los que se observa en el resto de la población”, explicó el investigador del departamento de Microbiología de la UGR.

En las investigaciones desarrolladas durante el estado de alarma se descubrió que en las aguas residuales queda material genético del virus. De hecho, el Gobierno tiene un observatorio de vigilancia microbiológica en estaciones de depuración de España, entre ellas una de Granada. Con el trabajo de la UGR, en el que han participado tanto la Junta como las spin off VitaNtech Biotechnology y GIS4tech, se quería determinar si había riesgo para las plantillas de las depuradoras (considerados trabajadores ensenciales en la pandemia) o en las zonas pobladas cercanas.

Mediante un estudio de seroprevalencia comparada durante la tercera ola, los investigadores granadinos han identificado el mismo nivel de anticuerpos (IgG e IgM) contra el coronavirus en 134 trabajadores de 76 EDAR de la provincia de Granada analizados (entre las que no estaba la capital), que la observada en el resto de la población. Para los investigadores, aunque no esté la capital, el estudio ha cumplido con el objetivo, ya que se ha querido validar el modelo diseñado.

Además de trabajar en la posibilidad de que las aguas residuales fueran transmisoras, también se abordan otras cuestiones, como las horas a las que es mejor recoger las muestras para analizar la presencia de Covid-19. Así, según Bárbara Muñoz Palazón, entre las diez y las once y las cinco y las seis es cuando se registran más copias de genes del virus. "Así se puede focalizar cuándo tomar las muestas".

Otro punto de interés de la investigación es el recurso que el estudio de las aguas fecales puede tener en el proceso de vacunación o de confinamiento. Se puede conocer, de forma muy precisa, si hay presencia del Covid en una calle, o incluso en una urbanización, y con tiempo. El virus aparece en las heces horas después de la infección, sin que la persona contagiada tenga siquiera síntomas que revelen la enfermedad. También se puede conocer qué cepa es la dominante.

Asimismo, el hecho de que posiblemente no se transmita por vía feco-oral determina que se puede trabajar en el seguimiento de la presencial del virus en laboratorios de seguridad básica y media, dentro de los cuatro niveles de seguridad que existen para estas instalaciones científicas.

En este trabajo han colaborado tanto el programa de ayudas contra el Covid de la Junta de Andalucía (a través de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, en el proyecto CV20-01559), la UGR, la Diputación de Granada y las empresas Aqualia, Aguas y Servicios de la Costa Tropical de Granada y VitaNtech Biotechnology.

Este equipo de investigación, junto a profesores de la Escuela Técnica Superior de Caminos de la UGR y la empresa Gis4Tech, está diseñando en la actualidad un método más efectivo de búsqueda de infectados a través de la red de saneamiento de aguas.