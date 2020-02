Cómo jugar gratis a las tragaperras

¿Sabías que puedes jugar gratis a las tragaperras? Efectivamente, esto es así, gracias a los free spins o giros gratis que muchos casinos online ofrecen y que puedes utilizar para jugar.

Las ofertas de giros gratis de casinos y slots son fáciles de encontrar hoy en día, puesto que cada vez son más habituales para que el cliente de cada plataforma pueda probar sus tragaperras.

¿Qué es un free spin?

Como decimos, muchos casinos y plataformas de juego online que tienen tragaperras entre su oferta, ofrecen muchísimas veces giros gratis, que son bonificaciones para que puedas hacer una o varias jugadas en sus tragaperras. Estos giros se ofrecen, no porque se consigan con las jugadas en los slots, sino de la mano de la plataforma.

Para conseguirlos, debes estar atento a las ofertas de las plataformas de juego online, porque muchas veces estos giros gratis se ofrecen como parte del bono de bienvenida y forman parte de bonos sin depósito que se dan para que los usuarios se registren y puedan empezar a jugar sin tener que hacer ningún ingreso.

También se pueden conseguir como regalo por hacer un depósito o un ingreso, ya sea por el simple hecho de hacer un ingreso, o bien por hacer un ingreso de una determinada cantidad.

Liberar los giros gratis

Una vez utilizados los giros gratis, hay que liberar éstos para que se conviertan en dinero real y aquí cada casa de apuestas con spin o casino online tiene sus propias reglas, por lo que deberás estar bien informado de los términos y condiciones de la plataforma para tener claros los requisitos de liberación.

En la mayoría de los casos, las plataformas obligan a apostar un número determinado de veces antes de poder retirar saldo de la cuenta. Esto se denomina rollover. En los bonos de bienvenida, las tiradas a las tragaperras suelen computar el 100% en la liberación del bono, mientras que en el resto de juegos computan en menor medida.

En el caso de los giros gratis sin depósito, suelen estar sujetos a unas condiciones específicas. Es relativamente fácil que, después de utilizar estos giros se acumule un cierto saldo. Lo habitual es que se nos obligue a realizar un depósito para retirar este saldo y también puede estar sujeto a un rollover. También existen free spins con ganancias limitadas. En todo caso, todas estas especificaciones vas a poder encontrarlas en los términos y condiciones de cada promoción.

Pros y contras de los giros gratis

Es evidente que tener la posibilidad de jugar gratis es la ventaja más importante de estas promociones. Además, si podemos jugar gratis y tener beneficios, esto también es una muy buena ventaja. Pero, como decimos, es importantísimo consultar las condiciones de estos giros gratis para no llevarnos el disgusto de no poder cobrar hasta no haber realizado un cierto número de tiradas o tener que hacer un depósito.

Así, en el lado positivo tenemos que podemos jugar gratis y tener ganancias, pero también nos permite probar nuevos slots y ver si el juego nos interesa o nos divierte, de manera que no siempre juguemos a la misma tragaperras y nos acabemos aburriendo o dejando de jugar por no haber probado cosas nuevas.

Cada vez son más habituales

Los free spins son cada vez más habituales en las casas de apuestas y casinos online, porque es una muy buena manera de captar clientes nuevos para estas plataformas de juego. También se ofrecen, en muchas ocasiones, con motivo de lanzamiento de nuevos slots y conseguir, de esta manera, que tengan un buen nivel de jugadores en todo momento, lo cual también es interesante para los premios.

Es muy interesante poder consultar toda la información sobre las mejores ofertas para giros gratis para encontrar aquellas que sean más ventajosas, por no tener rollovers o tenerlos de pocas jugadas. Hay que tener claro, eso sí, que las condiciones suelen impedir que se gane tanto dinero como se piensa a primera vista, pero es una manera de apostar dinero sin perderlo, porque estamos jugando sin riesgo.

Es cierto que los giros gratis suelen darse a los clientes que se den de alta a modo de bienvenida, pero los que ya están registrados pueden conseguirlos jugando a las tragaperras, ya que determinados slots dan giros gratis con determinadas combinaciones. También podemos encontrar promociones temporales con motivo de eventos, por ejemplo. También pueden darse tras hacer varios ingresos como bono de fidelidad. Finalmente, muchas plataformas dan recompensas a los jugadores de la plataforma que invitan a sus amigos como nuevos usuarios.

Existen muchísimos casinos en España, pero no todos ofrecen tiradas gratis para sus máquinas tragaperras. Por lo general, las casas más destacadas son las que suelen ofrecer este tipo de ofertas y pueden encontrarse tanto en casas de apuestas como en casinos online.