La justicia perdona a una madre de Granada más de 34.000 euros de deuda vinculada a su divorcio

El Juzgado de lo Mercantil 2 de Granada ha perdonado más de 34.000 euros a una madre insolvente que, tras el divorcio y con un exmarido que no pagó la manutención de sus hijos, tuvo que afrontar la mitad de las deudas contraídas durante el matrimonio.

La Asociación de Ayuda al Endeudamiento, entidad sin ánimo de lucro especializada en procedimientos de insolvencia, ha informado este martes de la cancelación de todas las deudas de una madre insolvente gracias a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad en un proceso que ha durado tan solo un año. "El divorcio me ha matado en vida. Hago todo el esfuerzo para pagar luz, agua, alquiler, dentista, ropa y todo lo que sea necesario para mis hijos con un sueldo mileurista, pero los bancos no me dan ninguna facilidad para las cuotas de los préstamos", explicó la mujer a la que se le han perdonado 34.000 euros en deudas.

Esta vecina de Granada solicitó varios créditos para poder afrontar las deudas contraídas junto a la que era su pareja, lo que disparó su endeudamiento, por lo que solicitó ayuda ya que su exmarido no pagaba nada por la manutención de los hijos. "En este caso, la asociada era insolvente, puesto que no podía atender a sus deudas. Esto sumado a que no tenía antecedentes penales económicos y a que no había sido declarada en concurso en los últimos cinco años, nos permitió prácticamente asegurar que conseguiríamos el perdón del 100 % de sus deudas pendientes", ha apuntado el abogado de la Asociación, Pepe Domínguez.

La sentencia dictada por el Mercantil 2 de Granada ya es firme, por lo que se han eliminado de forma definitiva todos los ficheros de morosos y ya no existe riesgo a embargo. La Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha logrado que en Granada se hayan exonerado más de 1.441.000 euros en el presente año.