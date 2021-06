Los laboratorios de Granada detectan los primeros casos de la peligrosa cepa india de coronavirus en Andalucía

Los laboratorios del Hospital Clínico de San Cecilio de Granada que se encargan de la secuenciación de la información de los casos de coronavirus han detectado los primeros casos de la nueva cepa india del SARS-CoV-2 que han sido confirmados en Andalucía. Los resultados desvelaron que los pacientes del Hospital Clínico Universitario de Málaga eran portadores de esta variante india.

En estos momentos se está realizando el rastreo que pueda servir como base para saber dónde se contagiaron. Los expertos recomiendan extremar las medidas de prevención, dado que la campaña de vacunación no será suficiente para erradicar la pandemia.

Cepa con mayor impacto

Según informaciones procedentes de la Organización Mundial de la Salud, OMS, esta variante india tiene un mayor efecto en las personas contagiadas. A la misma vez también dispone de una capacidad de transmisión más rápida que variantes anteriores. Según la organización, a finales del mes de mayo se conocían hasta 26 países de la Unión Europea con personas contagiadas con esta cepa. La razón de tan rápida extensión de la variante india, aparte de su alta transmisión, se debe a los viajes internacionales.

A pesar de los dos primeros casos confirmados en Andalucía, en la provincia de Málaga, la incidencia por el momento es leve a nivel nacional. En Reino Unido, por ejemplo, la cepa india se lleva ya la mitad de los casos confirmados.

Actualmente, Andalucía se encuentra en el octavo día consecutivo en el que sube su tasa de incidencia, sumando en el día de ayer la cantidad más alta en un mes con 1.639 casos. La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días, por su parte, se sitúa en 186,1 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a nivel de provincias, Sevilla se encuentra a la cabeza con 444 positivos. Muy cerca se encuentran Málaga con 327 y Granada con 217.

Las autoridades siguen llamando a la prudencia tanto para controlar estas nuevas cepas como para evitar más contagios, en base a que una gran parte de la población aún ni siquiera está vacunada.

Un estudio reciente estima la eficacia de una dosis de vacuna frente a la variante india tan solo en un 33,5 %. Carmen Gaona, responsable de Sanidad de UGT, aseguraba que las vacunas deben amortiguar el impacto de los contagios al alza. No obstante, también expresaba su preocupación por la nueva cepa india, debido a la expansión sin precedentes de la variante en Reino Unido: "Como las restricciones a la movilidad y justo antes del verano hemos empezado a movernos más, reunirnos más y a creernos que aquí ya no hay nada. Esperemos que este repunte no sea muy fuerte y que las vacunas sigan a este ritmo".