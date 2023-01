La licitación de las obras del Metro de Granada llegan con Churriana dividida por la calle San Ramón: entre la oportunidad y el cambio

Aun sin fecha oficial de inicio de la construcción, pero con la primavera de 2023 acercándose lenta e inexorablemente, los vecinos de Churriana de la Vega, en el Área Metropolitana de Granada, se preparan para la llegada de las obras de ampliación del Metro de Granada. Una infraestructura que ha cosechado el éxito de la movilidad por las cuatro localidades que recorre en su trazado original (Albolote, Maracena, Granada capital y Armilla) y que ahora busca seguir subiendo a sus vagones a personas que viven en núcleos de población alejados de la línea.

Una ampliación que, si nada cambia durante el proceso constructivo, estará lista para el año 2026. Y esta fecha de finalización es obligada, puesto que la Unión Europea, a través de una partida de los fondos Next Generation, financia parte de su construcción. Y como tal, impone que el inicio y el final de la misma estén fijados y se cumplan los plazos.

La ampliación partirá de la actual parada de Armilla, en la Avenida Poniente, y recorrerá la A-338, conocida como la Carretera de Alhama, hasta su cruce con la GR-3304, la calle San Ramón y eje central de Churriana de la Vega. Tras realizar este giro, cruzará la localidad churrianera de lado a lado por esta vía hasta llegar a la zona de La Gloria. Ahí, volverá a girar para subir por la GR-3303 y cruzar el río Dílar hasta adentrarse en Las Gabias, donde la expansión de la vía acabará en la conocida como Plaza de la Estación de Tranvías.

De todo este proyecto constructivo, con siete paradas proyectadas, el punto que más debate genera a día de hoy, a pocos meses de que las máquinas comiencen a trabajar, es el paso del Metro por la calle San Ramón, el eje central de Churriana de la Vega y carretera que utilizan no solo sus habitantes, sino quienes acuden desde Cúllar Vega, Las Gabias, o incluso Vegas del Genil. Todas estas poblaciones limítrofes usan la GR-3304 para utilizar servicios del municipio o para llegar hasta la contigua Armilla.

Tal es la polémica que se ha levantado en los últimos meses que varias asociaciones de vecinos han pedido que el trazado del Metro cambie y llegue hasta Las Gabias por la carretera de Alhama, junto a la base aérea, pues temen por el futuro de los negocios de la calle y por los problemas de movilidad que se puedan producir. Se ha repartido propaganda contra el trayecto del Metro, se han enviado escritos a la Junta de Andalucía, se han hecho movilizaciones, los comercios cuelgan carteles contra el tranvía e incluso se votó en un Pleno extraordinario del Ayuntamiento para tratar de hacer un referendum no vinculante entre los habitantes, para que estos dejaran patente su opinión. Incluso existe una amenaza de paralización por vía judicial del proceso que, de darse, podría detener todo y que lo expuesto anteriormente en este artículo cambie.

Con toda esta información, conocida por algunos de los vecinos y dueños de los locales repartidos en estas zonas, y novedosas para otras que no sabían nada, la situación es de división. Con los pros y contras en la mesa, hay quienes se decantan por la opinión de que va a ser bueno, y quienes no quieren ver las obras ni en pintura.

Opiniones dispares para una situación de complejo análisis

En el inicio de la calle San Ramón, y empujando un carrito del Cash Ali, uno de los supermercados con más éxito de la localidad, Mari Angeles Vidal no quiere el Metro. "Yo uso esta calle siempre, para comprar, para ir al banco, para moverme por el pueblo. Que no pasen los coches va a cambiarlo todo, y a peor". Más optimista se muestra Miguel Fernández, su marido, quien piensa que el cambio puede venirle bien al pueblo. "Será más barato que coger el coche y más fácil de cruzar el pueblo, aunque tendrán que dejar paso para los vehículos también".

En esta zona, en la que iría situada la parada La Paz, se encuentran el CEI Arco Iris, el CEIP Virgen de la Cabeza, el IES Federico García Lorca, el centro de Salud y el complejo polideportivo de la localidad, los grandes servicios del municipio según explica Pepe Moreno. "Si el Metro llega hasta aquí mejorará la movilidad y hará que la gente de otras zonas pueda llegar sin problemas y solo con subirse al vagón. Será una mejora sustancial, porque en horas punta pasar por aquí con el coche es un caos".

Siguiendo el futuro recorrido del Metro por Churriana de la Vega, la siguiente parada, que según la Junta recibirá el mismo nombre que la localidad, se emplazará en una zona de múltiples comercios, con supermercados, tiendas de ropa, locales de restauración e incluso venta de materiales de construcción. Aquí nuevamente las opiniones vuelven a ser dispares. Jesús Cantón cree que el paso del Metro será beneficioso. "Cada vez hay más coches en este pueblo, cuando antes íbamos a todos los sitios andando en 15 minutos. Si sirve para disuadir del uso del vehículo y para reducir la contaminación, bienvenido sea". Por el contrario, Adela Pérez, que pasea empujando el carrito de sus nietos, no quiere ni ver la maquinaria. "Aquí nadie se acuerda, pero levantaron la calle para poner adoquines en mitad de la calle, se rompieron, y hubo que levantar para quitarlo. En menos de 10 años. Otras obras no por favor. Además, las rotondas de la calle, que son obras de arte, seguro que las quitarían. Construir para destruir lo que ya está bien no es bueno".

Avanzando por el trayecto se puede ver el tramo más estrecho de San Ramón, el de los cruces de las calles Real y Paseo de la Ermita con la vía principal. Francisco Rodríguez, jubilado tras trabajar muchos años en el sector de la construcción, comenta a Granada Hoy que ese tramo se va a complicar. "Tú lo estás viendo con tus propios ojos, aquí es imposible meter un tranvía, un carril de coches y dos aceras que ya de por sí son muy estrechas. Resolver esta encrucijada va a ser un quebradero de cabeza, y quede como quede, no va a contentar a la gente", alegaba señalando ambos lados del carril.

Más adelante en el camino se instalará la parada San Ramón, ya recuperándose la anchura de la vía y de nuevo con la presencia de servicios como centros médicos, locales de comida rápida, agencias de viajes y floristerías. A Magdalena López, una de las trabajadoras del Centro de Reconocimiento de Conductores de la localidad, le parece "una pésima idea" el paso de la vía por la carretera central de Churriana.

"Es cierto que a nosotros nos podría beneficiar, porque tendríamos una parada justo al lado y para nuestros usuarios sería perfecto, pero no creemos que esta carretera sea la adecuada, no tiene la anchura suficiente y rompe los flujos de paso. Además, el comercio del pueblo va a sufrir mucho. ¿Acaso no han pensado en la Avenida Cristóbal Colón? Cuatro carriles y anchura suficiente. La gente solo tendría que llegar andando, no creemos que sea un disparate", ha comentado la médico.

La Gloria y la llegada a Las Gabias

Finalizando el trayecto en Churriana y ya en la linde con Las Gabias, se instalará la parada de La Gloria, zona de paso de múltiples vehículos al invadirse la carretera GR-3303 que conecta la Vega con las depuradoras, la empresa Puleva, y la capital. En esta zona se construirá un aparcamiento disuasorio y zona de intercambiador con autobuses. Aquí, Mari Nieves Palma no quiere el Metro. "Esta es una zona muy complicada de tráfico. La rotonda soporta mucho paso de coches, y las obras pueden acarrear problemas muy grandes de circulación. Yo creo que la cosa, como está, está bien". Precisamente por intentar eliminar el paso de coches, Rafael Ortiz si quiere el cambio. "Yo quiero que lo intenten, a ver si con el metro cambia la situación. Si son capaces de conjugar el tranvía con los coches sin perjudicar demasiado, habrán triunfado".

El Metro cruzará el río Dílar y se adentrará en Las Gabias por una calle con cuatro carriles y una mediana divisoria que, de momento, no tiene nombre en el callejero. Ahí se instalará la parada de Los Chopos, en un lugar en el que se espera una gran expansión de viviendas y servicios gracias a la venida del tranvía, y por la que, de momento, solo pasan coches a gran velocidad (más de la permitida).

El trayecto del Metro finalizará en la Plaza de la Estación de Tranvías, lugar en el que la vieja infraestructura detenía su recorrido y que hoy es un parque infantil que fue remodelado hace ahora unos cinco años. En Las Gabias, nombre homónimo de la parada que tendrá el Metro aquí, están muy contentos de que el tren llegue hasta allí. Ana Álvarez celebra su llegada, aunque viva alejada de ella. "Ya nos buscaremos la forma de llegar hasta el Metro. Pero poder montarnos en nuestro pueblo y que nos lleve al centro de Granada o al Nevada, y poder volver, es una magnífica noticia".

Gabriela Cantón, una anciana sentada en un andador, sin embargo, conocía la noticia del Metro con la pregunta de este periódico. "No lo sabía, pero entonces, será como hace muchos años, que llegaba hasta aquí. Da pena por romper este parque tan bonito que nos hicieron aquí, pero seguro que lo dejan mejor aún. Además, mi hermana vive en Churriana, y como puedes ver, no estoy como para coger el coche. Así que me vendrá bien para ir a verla", comentaba entre risas.

Con sus pros y sus contras, la construcción del Metro en su ampliación sur están a la orden del día, y a pocos meses del inicio de la construcción, sigue generando polémica a la espera de conocer la fecha concreta del inicio de las obras. Una infraestructura que ha demostrado su solvencia pese a la pandemia, pero que también amenaza con romper la movilidad de una localidad en expansión del Área Metropolitana y que ya ve en el apartado económico como sus suelos se revalorizan solo con la previsión del paso del tranvía. Cada uno con sus opiniones en una u otra posición, el debate está en la calle y se abre camino a golpe de campana que anuncia la llegada del tranvía.