Una asociación amenaza con la paralización por vía judicial de la ampliación sur del Metro de Granada

La 'Asociación para el estudio, conservación y movilidad de los núcleos urbanos de la Vega de Granada' ha amenazado con utilizar la vía judicial para paralizar el proyecto de ampliación del Metro de Granada por la zona sur de su Área Metropolitana, que afectará a los municipios de Armilla, Churriana de la Vega y Las Gabias. Esta organización ha asegurado que, si no se da respuesta en diez días a un requerimiento de cesación que presentaron el pasado viernes 23 de septiembre ante la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, pedirán la paralización de todas las acciones previstas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Esta organización se une así al movimiento de rechazo de otras dos asociaciones vecinales, la 'Asociación de Vecinos y Empresarios de Churriana de la Vega' y 'Churriana Frente al Metro', quienes ya denunciaron hace varios meses que el proyecto del trazado S1B-II, por el que el gobierno autonómico apuesta, hace que el tranvía discurra por la calle principal de la localidad, la calle San Ramón, rompiendo así la carretera de más tránsito de la zona y en la que se encuentran los principales comercios y servicios de los churrianeros.

La 'Asociación para el estudio, conservación y movilidad de los núcleos urbanos de la Vega de Granada' presentó el pasado viernes 23 de septiembre un requerimiento denunciando "la vía de hecho o actuación sin soporte reglamentario" e "intimidando" para el cese inmediato de toda actuación, documento al que ha tenido acceso este periódico.

"Intimidamos a la cesación inmediata de todo trabajo, actuación o contratación relativo al proyecto de constructivo o cualquier contratación pública de la prolongación sur del Metro de Granada, alternativa S1B-II, al menos hasta tanto no se dicte resolución expresa por la que Fomento y la Dirección General optan razonadamente por la elección de cualquiera de las alternativas estudiadas en el estudio informativo sometido a trámite de información pública y alegaciones, resolución que habrá de ser notificada en su caso a esta asociación que representa los vecinos afectados de este municipio", se refleja en el documento entregado ante la Consejería de Fomento.

Esta entidad ha asegurado que, de no recibirse notificación sobre si se atiende o no a esta intimidación en un plazo de diez días, se interpretará la ausencia de noticias como negativa a todos los efectos procesales. Y, de llegarse a ese extremo, esta asociación derivará la cuestión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior Andaluz en Sevilla, competente puesto que la Consejería y la Dirección General tienen su domicilio en la capital andaluza, pidiendo la paralización mediante la adopción de una medida cautelar urgente de todo gasto y contratación, al menos hasta que no se resuelva y notifique expresamente la elección por una u otra alternativa.

Los fondos europeos, en peligro

La paralización de la licitación del proyecto, en la que el Gobierno Andaluz trabaja desde este verano, una vez fue aprobada el pasado 17 de agosto la Autorización Ambiental Unificada del estudio informativo de la ampliación del Metro de Granada, supondría un retraso inesperado para Fomento, en un proyecto cuyos tiempos marcados son muy ajustados. Esto es así debido a la concesión por parte de la Unión Europea de una partida de los fondos 'Next Generation' de 68 millones de euros para financiar la construcción de esta ampliación.

Por el momento, según fuentes de la Consejería, los plazos se mantienen para el desarrollo de la ampliación Sur del Metro. En 2023 tienen que empezar las obras de forma casi obligatoria, ya que, para no perder dichos fondos, estas deben estar acabadas en 2026 por mandato europeo.

Tanto es así que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ya anunció el pasado viernes 2 de septiembre que el proyecto de ampliación del Metropolitano por la zona Sur será presentado próximamente, una vez la licitación esté en marcha y el recorrido final del metro, así como la ubicación de las paradas, estén concretadas de forma definitiva. El inicio de las obras está previsto para la primavera del próximo año.

De producirse esta paralización por la vía judicial, que dilataría en el tiempo todos los plazos que ahora mismo contempla la Junta de Andalucía, se podrían perder esos 68 millones de euros ya comprometidos con Europa, lo que dejaría en una situación de infrafinanciación una infraestructura por la que el gobierno andaluz está apostando de forma clara.

Churriana, en contra de romper la calle San Ramón

Según han denunciado vecinos, comerciantes y las asociaciones, este trazado dejaría a la carretera GR-3304, conocida como la calle San Ramón, que en algunos puntos es más ancha y en otras zonas apenas pueden compartir la calzada vehículos y peatones, sin los pocos aparcamientos existentes para residentes, sin terrazas de comercios, sin zonas de carga y descarga, y sin servicios generales como bancos o tiendas de primera necesidad.

Las asociaciones han repartido hasta 5.000 octavillas, bajo el título de "Lo que nadie te cuenta del Metro", en las que se expresan las posibles afecciones que, según ellas, puede tener el paso del tranvía por la principal arteria de la localidad. La difusión de este texto está conllevando "bastante malestar y alarma", en una localidad que ya ha pedido en varias ocasiones que el trazado del tranvía discurra por otra zona que no divida el municipio en dos.

Todos los grupos políticos municipales que no forman parte del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Churriana de la Vega, liderado por el PP, han solicitado la convocatoria de un Pleno extraordinario para analizar la situación. Este se celebrará el próximo lunes 10 de octubre y, según las asociaciones, se espera que tenga un a asistencia masiva de vecinos para interrogar al alcalde "sobre si dará licencia de obras a un proyecto al que se opone la ciudadanía".

Desde la 'Asociación para el estudio, conservación y movilidad de los núcleos urbanos de la Vega de Granada', que fue inscrita en el Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía el pasado 1 de agosto con sede en una vivienda de la propia vía, creen que en ningún momento el proyecto de ampliación del Metro de Granada ha dictado "una resolución expresa y oficial que informe que se ha optado por esta alternativa", considerando que esta resolución es "obligatoria porque nos permitiría, ejerciendo derechos constitucionales, recurrirla y permitir que un tribunal cuestione los fundamentos en los que se basaría".

Sin embargo, tanto en los Tomos I y IX del Estudio Informativo de las Ampliaciones del Metro de Granada se pueden encontrar los apartados 'Alternativas Seleccionadas', en los que se explica las razones de la designación de la propuesta S1B-II como la elegida para la ampliación Sur del Metro, realizando un estudio pormenorizado del por qué de esta elección, según ha consultado este periódico.

La asociación realizó hasta cuatro alegaciones a dicho Estudio Informativo, que fueron rechazadas por la Consejería de Fomento el pasado 29 de agosto.