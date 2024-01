"Están colocando signos entre el marco y la puerta y ya han robado en dos viviendas": La advertencia de esta comunidad de vecinos de Granada

"Se ruega no abran la puerta a desconocidos". Así comienza el aviso colocado por la comunidad de vecinos de un bloque de Granada capital en el que se advierte de la necesidad de extremar la precaución ante el riesgo de que se produzcan robos en el interior de las viviendas. "Ya han robado en dos", señala la nota, colocada en la puerta para que sea visible por todos los residentes del bloque.

El aviso apunta a que desconocidos acceden al bloque y colocan marcas en las puertas. De esta manera pueden controlar qué pisos están desocupados. "Están colocando signos entre la puerta y el marco para robar", especifica el mensaje de esta comunidad de vecinos que además pide que si alguien ve alguna señal sospechosa la quite. "Ya han robado en dos", señala.

La Policía Nacional, por su parte, cuenta con un listado de recomendaciones para tener en cuenta en el caso de que el residente de una vivienda vaya a ausentarse. El cuerpo pide comprobar que puertas y ventanas estén bien cerradas. Las puertas deben quedar cerradas girando la llave, no solo con el resbalón.

Asimismo se advierte de la necesidad de no dejar objetos de valor ni dinero, y si no hay más remedio, hayu que mantenerlos en lugar seguro. Existen entidades de crédito que se hacen cargo de estos objetos durante vacaciones.

"Haga una relación detallada de los objetos de valor, joyas, aparatos audiovisuales, ordenadores, etc., con sus números de serie o inscripciones, para dificultar su posterior venta y facilitar su identificación y devolución, en caso de ser recuperados", añade la Policía Naconal, que recomienda instalar reloj programable que encienda y apague la luz, la radio o televisión, en diferentes horarios, simulando la estancia en el domicilio.

"No divulgue su ausencia ni lo exponga en redes sociales", continúa el listado de recomendaciones, que se amplía con la petición de no dejar señales visibles de que la vivienda está desocupada. "No baje totalmente las persianas".

En la medida de lo posible, se recomienda instalar una buena puerta de seguridad, un cerrojo, una mirilla de ángulo abierto y una alarma. "Asegure las ventanas de los sótanos con rejas, ilumine la entrada, el porche y los patios delanteros o traseros y si ve gente extraña en el portal o merodeando en su calle avise a la Policía", prosigue la Policía, que pide que "si ve la puerta de su domicilio abierta o una ventana rota, no entre, llame inmediatamente a la Policía desde el teléfono móvil, desde la casa de un vecino o desde un teléfono público. No toque nada del interior para evitar destruir pruebas.

En el caso de perder las llaves o realizar una mudanza a una casa o piso, "cambie los bombines de las puertas".