“Contra la marihuana realizamos un trabajo constante, no paramos”

Se muestra optimista con el proceso de vacunación y la evolución de la pandemia, comprensiva con las críticas que suscita el retraso de las obras de Rules y tajante cuando habla de marihuana, terreno en el que el “trabajo es constante” desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado. La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, defiende la gestión realizada desde Moncloa por el Gobierno de coalición pese a la incertidumbre con la que nace un 2022 que, a punto de estrenarse, llega marcado por el aumento de casos de Covid-19. Sobre la mesa, temas como la marihuana, los cortes y las infraestructuras que reclama la provincia.

–¿Cree suficientes las medidas anticovid tomadas por el Gobierno? Me refiero fundamentalmente al uso de mascarillas en exteriores...

–El Gobierno en todo momento tiene claro cómo hay que actuar con la pandemia. En este caso quiero recordar el éxito de la vacunación y el buen trabajo de los profesionales sanitarios y por parte de la población hay que agradecer que España es un ejemplo. Las medidas van en función del éxito conseguido con la vacunación. Pero tenemos que seguir con la prevención y recordar la importancia de mantener la prudencia.

–Hay especialistas que ha echado en falta medidas más estrictas, que ya se han tomado incluso a nivel local, como es el caso de Granada. El Ayuntamiento de la capital ya ha decidido no festejar la Nochevieja. ¿Deberían tomarse esas medidas desde el Gobierno central?

–Las autoridades sanitarias competentes pueden tomar sus medidas. Las comunidades autónomas tienen estas competencias y pueden tomar las medidas si lo consideran necesario.

–¿Andalucía debería tomarlas?

–Ellos tienen sus datos y su evaluación. Tienen sus expertos donde puede evaluarlo y ahí los municipios deberían tener ese amparo y reconocimiento por parte de la autoridad sanitaria. Es una competencia de la autoridad sanitaria de las comunidades autónomas.

–Personalmente, ¿deberían suprimirse las cabalgatas?

–En Granada no se va a hacer la celebración de Nochevieja y no tenemos constancia de que vaya a haber aglomeraciones. La Cabalgata en Granada se ha extendido.

–¿Y personalmente ve adecuadas estas medidas?

–Seguramente sí. Si la gente no se aglomera... Insisto en que son las comunidades autónomas las competentes en este momento. Ellos tienen sus comités de expertos. En el caso de Granada tendrán los datos.

–El aumento de contagios previsiblemente habrá hecho mella en las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Granada. ¿Hay efectivos suficientes para hacer cumplir la normativa en estos días, controles de tráfico...?

–Estamos preparados para estas situaciones. No le puedo decir cuántos efectivos hay confinados, pero siempre hemos dado respuesta a las situaciones que se han dado en pandemia. Puede estar tranquila la ciudadanía. Quiero adelantar el agradecimiento a los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional. Trabajan en Viogén, en la pandemia, contra los delitos, la marihuana... todo lo que es importante, se está haciendo.

–Menciona la labor en seguridad ciudadana. Recientemente, el alcalde de Pinos Puente reclamó más acciones para atajar los cultivos de marihuana...

–Contra la marihuana es un trabajo constante, que hemos intensificado en los últimos tiempos en el Área Metropolitana y en Granada, no sólo en la Zona Norte. Cada seis meses damos cuenta de las actuaciones de un trabajo muy eficaz, muy reiterado y en el que hay que destacar la absoluta profesionalidad. Con Pinos Puente tuvimos una reunión de la Junta Local de Seguridad y dimos cuenta de todo el trabajo que realiza la Guardia Civil en Pinos Puente. Precisamente la Guardia Civil trimestralmente saca una nota con todas estas actuaciones, en las que se ve que no paramos de trabajar contra este delito. Sabemos que es un tema que está extendido, lo sabemos, pero en el que se trabaja constantemente.Hay una colaboración constante con los alcaldes, las autoridades locales y con Endesa. Por parte nuestra se trabaja como siempre contra la marihuana.

–Ese trabajo, ¿es suficiente? Hay delitos asociados a las plantaciones que generan más preocupación, como los vuelcos o incluso muertes... ¿Ha aumentado la delincuencia asociada a la marihuana?

–La marihuana conlleva unas redes mafiosas. Eso es así. El esclarecimiento de los delitos, ir más allá contra las mafias, es constante por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Está asociado a este tipo de delincuencia. Quien se dedica a esto se coloca en una situación peligrosa. Lo que hacemos es luchar yendo a esos focos de la marihuana y también contra esos grupos delincuenciales.

–¿Se prevé alguna actuación más específica contra las plantaciones en 2022 ahí donde se ha notado un incremento de cultivos?

–Desde que llegué en 2018 casi hemos triplicado las actuaciones en la Zona Norte. Allí se ha actuado en todo momento.

–Con respecto a los cortes de luz ¿está satisfecha?

–Debería hablarse con otras instituciones. Los cortes de luz pueden tener a lo mejor otras causas que no son la marihuana. Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se actúa siempre que hay una información.

–Y personalmente, ¿han sido suficientes las actuaciones para atajar los apagones?

–Vuelvo a indicar que los cortes de luz pueden tener otros factores que no sean sólo la marihuana. Y en cuanto a la marihuana, trabajamos todo lo que podemos.

–Otro tema relacionado con la luz es la subida de las tarifas. Según Endesa hay casi 26.000 familias vulnerables, acogidas al bono social. ¿Las medidas del Gobierno es suficiente para paliar la subida de la luz?

–Se intenta llegar a todas las personas vulnerables.

–¿Se seguirán tomando medidas en 2022 para amortiguar el encarecimiento de la factura eléctrica?

–No le puedo decir el dato, pero esperemos que las energías renovables permitan mejorar la situación.

–Hace prácticamente un año se produjo la llegada de un grupo de inmigrantes desde Canarias en avión. Aquello provocó reacciones y críticas incluso desde la Alcaldía de la capital. ¿Está Granada más preparada para situaciones como esa?

–No fue una situación de traer inmigrantes. Fue una situación de pasajeros que vinieron desde Canarias. Por Motril sí viene la inmigración en patera. ¿Estamos más preparados socialmente? Yo creo que sí. Veníamos de una crisis migratoria de mayor impacto. Entré [como subdelegada] a finales de julio de 2018 y ahora estamos mejor preparados a nivel de instrumentos del Estado. Se trata de una política de Estado tener mejor el mecanismo de acogida cuando llegan, la coordinación, el reparto... Para eso está en Málaga el Centro de Coordinación de Operaciones del Estrecho. Eso se ha hecho con este Gobierno.Todo está muy bien engrasado. Cuando llegué no era así. Socialmente creo que tenemos que dar tranquilidad. Somos una provincia de acogida y desde las instituciones hacemos todo lo que podemos para poder recepcionarlos bien.

–Otro de los asuntos que afecta a la Costa es el tema de las infraestructuras. Recientemente se manifestaron para exigir avances, entre otros aspectos, en Rules. ¿Qué se va a hacer en 2022?

–Entiendo las críticas. Lo he dicho en todo momento. Son más de 20 años en los que se han pedido las canalizaciones y se entienden las críticas. Pero este Gobierno se ha tomado muy en serio Rules y no se ha perdido ni un minuto para proceder a todo el procedimiento que permita hacer las obras. Había que hacer el proyecto básico y llegué en 2018. Y luego hacer todo el procedimiento, que es muy complejo. También con los espigones. Y van muy bien. En octubre de 2022 terminará el desglosado del proyecto número 9. Desde el Gobierno se ha impulsado sin ninguna duda Rules, y no se ha perdido ni un minuto.

–¿Deben ser cofinanciadas por la Junta las obras en Rules?

–El presidente Moreno Bonilla dijo que habría que llegar a acuerdos con el Gobierno y con los agricultores. Debe explicar la Junta cómo va a concretar ese apoyo.

–¿Se han reunido para tratar este tema?

–Que yo sepa no se han reunido. El delegado, Pedro Fernández, ha animado a que se concrete esta colaboración.

–Ha mencionado los espigones. Otro proyecto muy anhelado es el del tren. ¿Qué avances habrá en estos temas?

–En lo que se refiere a los espigones estamos en la recta final. Ha habido que hacer la redacción de los proyectos, que se firmaron en verano de 2019. Había dentro de los proyectos necesarios no estaban encargados. Ya están en su fase final, en la tramitación ambiental o fase pública. Son procesos complejos. El de Motril ha tenido otra información pública y se están revisando. Conformen salgan de ese procedimiento se irán realizando.

–¿Está satisfecha con la marcha de estos trabajos?

–Sí. Son trabajos muy complejos y no estaban ni siquiera encargados. Ha habido que encargar prácticamente todos y algunos ya se han ejecutado, como la limpieza de Albuñol. Los demás, conformen vayan pasando el trámite final, se irán haciendo. La firma en 2019 de los proyectos ya fue muy importante.

–En la concentración de la Costa estuvo el presidente de la Diputación de Granada, ¿cómo valora la presencia de José Entrena en esta convocatoria?

–El presidente de la Diputación está muy preocupado por los proyectos de la Costa.Entrena es de los que han estado más implicados. El que estuviera ahí se tiene que ver así, él no deja de velar por que se cumplan los compromisos.

–Otro aspecto relacionado con las infraestructuras es la recuperación de las conexiones previas a la pandemia...

–A ver cómo recuperamos la normalidad. Sabemos la situación que hay ahora. Estamos detrás de recuperar la normalidad en las frecuencias ferroviarias.

–¿Se recuperarán en 2022?

–Esperemos que sí. No podemos dar datos. Seguimos trabajando para que así sea.

–Otros puntos sensibles en las infraestructuras de la provincia son el Corredor Mediterráneo y la Variante de Loja...

–Seguimos trabajando. Próximamente se presentará el informe de funcionalidad y se verá qué es lo mejor para la provincia, pero seguimos en las perspectivas del Corredor Mediterráneo.En la Variante de Loja se sigue trabajando.Antes de que caducada el informe medioambiental se puso a trabajar. No hay ningún proyecto en Granada que no se haya impulsado con este Gobierno.

–Los presupuestos han sido tachados de insuficientes...

–Se han hecho acciones, obras fundamentales, que tenían un importe presupuestario importante, como la circunvalación A44. Ahora se está finalizando la GR43, que estaba parada. En carreteras, estamos en un 25% por encima de inversiones con respecto a otras provincias. En cuanto a la red ferroviaria, la inversión es un 22% superior a otros años. Se realizará todo aquello que sea importante.

–Granada tiene muchas expectativas puestas en los fondos Next Generation...

–Lo que es importante es que la Junta sea rápida para que se puedan ejecutar en la provincia. Para políticas de empleo se dieron en agosto de este año 124 millones y ahora se ha publicado en diciembre la aplicación de esos fondos. La Junta tiene que ser rápida.

–Hace unos días se conoció el acuerdo para modificar la reforma laboral. Granada tiene un notable desequilibrio entre contratos temporales e indefinidos. ¿Cree que cambiará ese escenario?

–Va a ser muy beneficioso para la provincia una vez que se tramite. Desde este Gobierno se están dando pasos importantes para una recuperación justa. Quiero recordar los ertes, quedan poco más de 5.000 personas en erte, pero hemos llegado a tener más de 42.000 personas. Se mantienen porque sabemos que las condiciones no son las de antes de la pandemia. También está en Ingreso Mínimo Vital y la subida del Salario Mínimo.

–Parece claro un horizonte de elecciones autonómicas, ¿qué opina?

–Como subdelegada mi respeto a las instituciones. Como socialista, estamos preparados para presentarnos.