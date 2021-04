Ningún muerto por coronavirus en Granada pese a superarse el centenar de pacientes UCI

Granada sigue navegando en la cresta de la marea alta que está siendo esta cuarta ola a todos los niveles. Los contagios siguen muy estancados en cifras rayanas a los trescientos y se vislumbran descenso, pero muy pequeños, demasiado leves sobre todo en comparación con situaciones anteriores vividas durante el ya año y pico de pandemia. El problema vuelve a estar en los hospitales, donde los nuevos ingresos arrojan, a estas alturas de semana, la segunda peor cifra acumulada de lo que va de 2021, que se alcanzó en la segunda del mes de marzo. Pero es que la gravedad de los pacientes no deja de subir y hoy se ha superado la barrera del centenar de ingresados en UCI. Esto, eso sí, en un día donde el parte de datos de la Junta indica que hay más curados que positivos por Covid-19 y donde no se ha detectado ningún fallecido. Y esto, que ya está empezando a repetirse varias veces este mes y viendo los niveles de contagios, tienen una clara explicación: las vacunas evitan las muertes por coronavirus.

En el día en el que toda Andalucía se abre para viajar entre provincias, Granada amanece con 374 casos notificados por coronavirus, de los cuales 334 se corresponden a diagnósticos de pruebas de anteayer, 9 de ayer, y el resto se han repartido en cifras de entre 2 y 3 casos en los diez días anteriores. La provincia sigue presentando los peores datos de toda la comunidad, por lo que la apertura parece un 'premio' algo precipitado. Por poner en contexto este dato, se rompe por muy poco con la tendencia que en los dos últimos jueves decía que este día se bajaba de casos remitidos a Sanidad. Hoy repunta, y además lo hace con 16 positivos más que hace una semana. Eso sí, en el fondo, el dato de este parte ha compensado al de ayer, donde en la comparación semanal daba un saldo negativo de unos 30 casos. Aun así, todas las cuentas hablan de una estabilización casi total.

En los datos acumulados y relativos como las tasas de incidencia es donde se pueden ver mejor las posibles tendencias de la curva. Por un lado, en los agregados de la última semana se observa una tendencia descendente, con 2.024 casos notificados en los últimos siete días frente a los 2.173 y los 2.416 de semanas anteriores. El promedio de contagios se ha ido reduciendo en ese periodo desde los 345,1 hasta los 289,1 que se han marcado con los datos de este jueves (correspondientes al miércoles). La velocidad de disminución de casos se ha ralentizado un poco. La semana pasada se redujo en un 10% y en esta va por el el 6%.

Con las tasas de incidencia en la mano, las ratios caen con algo más de claridad, pero hay disparidad en las velocidades. Lo hace bastante rápido en el área sanitaria Nordeste, algo más lento en el Metropolitano y la capital, y hoy sube ligeramente en el Sur. De esta forma, la tasa provincial promedia 400,8 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas (no se ha bajado de los 400 por muy poco) y de 170,3 en la última (aún así, sigue sumando mucho de forma lineal, 340,6). Por zonas, la de la capital sigue siendo la peor con 452,6 casos acumulados, aunque en el caso concreto de la ciudad alcanza su valor más bajo de las dos últimas semanas con 449,8. En este área, Jun está cerrada de forma perimetral. El distrito Metropolitano se queda en 433 casos, el Nordeste en 316,2, y el Costa-Alpujarra sube de 277 a 279,2.

La presión asistencial sigue siendo el foco sobre el que se vuelca el sistema sanitario. No se está en situaciones de saturación como las de olas anteriores ni de lejos, pero la actividad hospitalaria sigue sin ser normal. No se evacúan camas como debería y los nuevos ingresos no dan tregua. Según el último parte de datos, 50 personas ingresaron por coronavirus en los hospitales granadinos en el día de ayer, tres de ellos con fecha de diagnóstico del mismo día. Se está dando la circunstancia de que antes las hospitalizaciones tenían entre una y dos semanas para producirse y ahora los diagnósticos están más cercanos en tiempo a la fecha de admisión.

Por otro lado, estos 50 nuevos ingresos, de los que 22, cerca de la mitad, han requerido entrada en UCI, completan el segundo peor arranque de semana en cuanto a presión hospitalaria de lo que va de 2021. Ni siquiera en lo peor de la tercera ola del pasado enero-febrero hubo semanas tan malas y con tantos ingresos como los producidos ahora. Viene a confirmar la mayor virulencia de la cepa británica, ya claramente mayoritaria en todo el territorio andaluz. A día de hoy, la suma de nuevas admisiones por Covid-19 alcanza las 171, solo por detrás de las 185 de primeros de marzo, y ya por delante de las 162 que había estas alturas de la semana pasada. El promedio está siendo de 42,75 ingresos cada día.

Y esto se ha notado en la situación real, donde hoy se ha superado la barrera psicológica del centenar de ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos. Son 102, una subida de siete con respecto a los 95 que había ayer. Cabe recordar que los récords de ocupación UCI alcanzaron los 122 en la tercera ola y los 136 en la segunda, y que es el récord de la pandemia. Se está demasiado cerca de esos topes. Si no se frenan los nuevos ingresos, habrá un problema muy serio. Este hecho enturbia algo bueno: las camas ordinarias se han vaciado en 6 personas. El total de ingresos es de 348, uno más que ayer.

Entre tanto dato poco esperanzador en cuanto a la presión hospitalaria, lo bueno viene con la administración de vacunas. La provincia de Granada ha superado las 100.000 personas completamente inmunizadas, ya sea con una dosis de Janssen o las dos de Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Son 100.171, un 10,89% de la población total de la provincia. En el día de ayer se pusieron 10.007 dosis en total en Granada, algo más de la mitad (5.770) para completar la pauta. Se han administrado ya 325.527 vacunas.

Esto de las vacunas está influyendo en el mejor dato del día: ninguna muerte por coronavirus en la provincia. Es la tercera vez que no se notifica ningún fallecimiento en lo que va de mes, y esto solo había pasado durante el verano pasado, cuando se venía del confinamiento total que casi erradicó la pandemia en España. El total se queda en 1.683 y el de curados en 66.376 después de sumarse al listado de recuperados 525 pacientes de coronavirus. Los casos activos se quedan en 13.119.