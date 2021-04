Granada recupera desde hoy la movilidad entre provincias y vuelve a ampliar horarios

Era invierno cerrado, los terremotos acongojaban a la Vega, el Granada no había jugado en Nápoles, y la provincia había vivido un mes de relativa apertura tras la segunda ola. En aquellas circunstancias, la Junta de Andalucía cerró los límites provinciales de sus ocho demarcaciones, y desde entonces, los granadinos no han podido salir de sus confines sin motivo justificado. Y los que han cumplido, que algunos se han saltado la ley a la torera desafiando las sanciones administrativas. Granada vive hoy su enésima apertura, esta la más importante de los últimos tres meses y medio, la que va a permitir cambiar de provincia, pero también la de la vida 'normal' con la ampliación de los horarios.

Esta madrugada han entrado en vigor las últimas medidas decretadas por la Junta de Andalucía con el estado de alarma vigente. Las siguientes, a partir del 9 de mayo, ya no tendrán el paraguas gubernamental y obligarán a algún tipo de cambio legislativo para que el ente pueda seguir garantizando medidas coercitivas de los derechos fundamentales para controlar el coronavirus.

Desde las 0:00 horas de hoy se ha abierto la movilidad entre provincias, por lo que tras más de tres meses y medio se podrá ir a Almería, Málaga, Jaén, Córdoba, Cádiz, Sevilla o Huelva por placer, aunque cumpliendo las medidas de seguridad. Será el momento de reencuentros con amigos pero, sobre todo, de familiares que llevan sin verse desde Navidades, o incluso antes, puesto que muchos tampoco pudieron verse durante las fiestas puesto que los más mayores no estaban aún vacunados. Ahora sí.

Esta reapertura de la movilidad llega con las tasas de incidencia altas pero relativamente controladas, puesto que los contagios rozan los 300 diarios, no repuntan pero tampoco bajan a buena velocidad. Lo que sí seguirá vigente es la restricción de movilidad y de la actividad no esencial por municipios en función de su grado de contagios en las dos últimas semanas. Por lo que en toda Andalucía será posible moverse entre provincias pero no en las poblaciones con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

También se recupera la libertad de actividad comercial y de la hostelería. Ni dos semanas ha durado la restricción de cierre a las 20:00 horas, que entraron en vigor el pasado domingo 18, después de que se elevara el nivel de alerta. Con los nuevos horarios decretados con la Junta se pasa a ampliar horarios comerciales en su periodo habitual, mientras que bares y restaurantes tendrán como límite las 22:30 horas, aunque se dejará 30 minutos para terminar las cenas que se estén sirviendo pero cumpliendo con el toque de queda, vigente de 23:00 a 6:00 horas. También se vuelven a ampliar los aforos en exteriores hasta las 6 personas, manteniendo las 4 en interiores.

La 'vieja normalidad' se va recuperando, esta vez parece que sin volver atrás salvo hecatombe, y abriéndose paso muy poco a poco. Vacunas, restricciones puntuales y aforos parece que funcionan para controlar el virus. Lo que queda es erradicarlo. Pero para eso queda.