Balance de sanciones durante el coronavirus: más de 130 multas al día por saltarse el aislamiento en Granada

Decir que venía de comprar el pan con una barra de hace tres días, dar una vuelta en bici o un paseo, viajar cinco en un coche, intentar irse a esquiar, tratar de bajarse de fin de semana a la playa pero decir que iba a dar de comer a las gallinas... Estos cinco ejemplos son algunas de las excusas de los granadinos con las que los agentes de las Policías Locales, Guardia Civil y Policía Nacional han tenido que lidiar durante esta primera semana de aislamiento en Granada, siete días en los que se ha sancionado a más de 900 personas y se ha detenido a una decena por no cumplir con la cuarentena obligatoria.

Si durante el primer fin de semana de crisis nacional por el Covid-19 -del viernes 13 al lunes 16 de marzo- ya se notó el descenso de la criminalidad en la provincia, a lo largo de la semana las cifras de delitos comunes como robos, riñas, etc., no ha dejado de caer en picado. Sin embargo, todo lo contrario ha ocurrido con otro tipo de infracciones, como es el no cumplir con las medidas impuestas por el Gobierno central que obligan a la ciudadanía a permanecer confinados en sus viviendas, la cual no ha dejado de crecer.

Desde que entró en vigor el estado de alarma, entre Guardia Civil y Policía Nacional han impuesto un total de 526 denuncias a granadinos -129 el Instituto Armado y 397 el Cuerpo policial- que no han cumplido con el aislamiento, una cifra a la que, si se suman las sanciones impuestas por la Policía Local hasta el mediodía de este lunes 23 de marzo alcanza las 926. Sin embargo, a este cómputo le faltan aquellas impuestas por las distintas Policías Locales de los municipios de la provincia lo que elevaría la cifra total muy por encima del millar.

A tenor de los datos facilitados por las distintas Fuerzas y Cuerpo de Seguridad, la media diaria de sanciones se sitúa en más de 130, una cifra que se refunda precisamente con los datos de las últimas 24 horas. Entre la jornada del domingo y la mañana de este lunes, la Policía Local de Granada ha sancionado a 76 granadinos, mientras que la Policía Nacional -con área de actuación en la capital, Baza y Motril- ha hecho lo propio con 73. Es decir, 149 denuncias emitidas en este último día.

Pese a que las autoridades insisten en que la mayoría de la población está cumpliendo con el confinamiento y tan solo sale a la calle en casos excepcionales -recordemos que puede acudirse a centros de salud, farmacia, supermercado, gasolineras, quioscos de prensa o al trabajo-, lo cierto es que además de ese millar de personas que han tenido que ser sancionadas por incumplirlo, también se han registrado algunos altercados con las autoridades que han obligado a los agentes a proceder incluso a la detención del infractor.

A principios de la pasada semana, un vecino de Motril fue detenido después de haber incumplido el aislamiento, de hacer caso omiso al alto policial, de viajar en un vehículo con otras cuatro personas más a bordo -tan solo pueden viajar dos con las medidas de seguridad: el conductor y un acompañante que vaya en la parte trasera opuesta al conductor, y ambos con mascarilla, para acudir al trabajo o casos excepcionales- e incluso de haber agredido a un agente de la Policía Nacional. Se trata de uno de los nueve arrestados por Policía Local y Policía Nacional durante esta primera semana de confinamiento, a los que la mañana de este lunes se ha sumado una décima persona que ha sido detenida en el Zaidín.

Precisamente, estos dos Cuerpos policiales han sido los únicos que han efectuado detenciones estos días, pues según ha informado la Guardia Civil, de momento no han tenido que practicar ninguna detención por no cumplirse un aislamiento que, como ya anunció el Gobierno central este fin de semana, se prorrogará finalmente hasta completar el mes.