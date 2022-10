El mundo no se olvida del cáncer de mama

"Puede haber vida después del cáncer de mama. El requisito previo es la detección temprana", dijo la actriz Ann Jillian hace un tiempo. No todos los días se da voz a algo tan importante como a esta causa, el cáncer de mama. El mundo se vuelve de color rosa aunque el camino de esta enfermedad no lo sea. En este día, muchas personas reivindican la 'no lucha' y sí el sufrimiento, aunque los pasos se llenen de esperanza.

"Ama la vida. Defiéndela. Revísate. Lucha por cada día. Vale la pena", esto lo dijo Mónica Monreal. Vale la pena autoexplorarse las mamas, acudir a las citas médicas, la inversión en sanidad y defenderla para que todo avance se vea reflejado en la calidad de vida. Y humana.

Según las últimas cifras tan solo en el año 2020 se diagnosticaron cerca de 2.261.419 casos de este tipo de tumor en mujeres a nivel mundial. De hecho, ya es el tipo de cáncer más común en la población femenina, superando por mucho al siguiente, el cáncer de pulmón. Por ello, todos los avances médicos en este tipo de campo pueden ayudar a frenar la tasa de incidencia en todo el mundo.

La supervivencia del cáncer de mama ha mejorado exponencialmente durante los últimos 20 años gracias al avance en el diagnóstico precoz y el tratamiento. En España, la supervivencia global a los 5 años del diagnóstico de este tumor es del 82,8%.La tasa de supervivencia aumenta más cuando se trata de cáncer de mama temprano, llegando al 99% de supervivencia cuando se trata un tumor localizado en el seno y de un 85% cuando se trata de un tumor regional, es decir, si el cáncer se ha propagado fuera del seno hacia estructuras o ganglios linfáticos cercanos, según datos del American Cancer Society.

Andalucía baja la edad del cribado de cáncer de mama

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha anunciado este martes la ampliación del cribado de cáncer de mama a cinco nuevos grupos de edad: 47, 48, 49, 70 y 71 años, dentro del compromiso del Gobierno de Andalucía de extender estas pruebas desde los 40 hasta los 75 años.

"De este modo, ha dicho, Andalucía impulsa de forma sustancial uno de los programas referentes en la prevención del cáncer. Tenemos la obligación de poner todos los medios para frenar la incidencia de esta enfermedad", ha reseñado durante la presentación en Sevilla de la campaña contra el cáncer de mama de la Asociación Española Contra el Cáncer.

¿Cómo realizar una autoexploración mamaria de forma correcta?

Lo primero que hay que realizar para la autoexploración mamaria es colocarse ante un espejo. Tras esto, hay que dejar los brazos caídos y girar el tronco a uno y otro lado para observar si hay algún bulto tanto en la piel como en los pezones. Si se observan zonas enrojecidas o una textura similar a la piel de naranja habrá que consultar con el médico.

El siguiente paso en esta autoexploración es levantar los brazos para comprobar que el contorno de los pechos es uniforme y que ambos se eleven de la misma manera.

Posteriormente, hay que palpar cada una de las mamas con la mano contraria utilizando la yema de los dedos y movimientos circulares, empezando desde la parte externa hacia el pezón. Hay que recorrer toda la mama siguiendo líneas rectas, ya sea horizontal o verticalmente. Además, hay que apretar los pezones para comprobar si sale algo de líquido.

La autoexploración mamaria debe finalizar con el examen de las axilas, ya que gran parte de los tumores se producen en la parte de la mama más cercana a la misma, esta parte de la exploración se realiza con los brazos bajados.

No acuden a la cita

Una de cada cuatro mujeres andaluzas llamadas a participar en el programa de detección del cáncer de mama en Andalucía no acudieron a esta cita el pasado año, según los últimos datos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Gracias a este programa, en 2021 se detectaron 680 cánceres en una fase precoz de la enfermedad, de ahí que desde el Sistema Andaluz de Salud se insista en la importancia de participar en este programa de detección precoz de la enfermedad.

Los avances en la medicina y los programas de detección precoz del cáncer de mama han permitido que la tasa de mortalidad por cáncer de mama en España sea de las más bajas del mundo, de unos 28 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio de Cáncer AECC. Aún así, continúa representando el 17% de todos los fallecimientos por cáncer de mujeres en nuestro país y el 3,3 % del total de muertes entre las mujeres.

Cerca de 333.000 mujeres andaluzas participaron en el programa de detección del cáncer de mama en Andalucía de las 444.652 citadas en 2021, lo que ha permitido detectar 680 cánceres en una fase precoz de la enfermedad. La tasa de participación se sitúa cerca del 75% del total de mujeres citadas.

Por provincias, Jaén y Granada obtienen los porcentajes más altos de participación en los cribados con un 82,7 y un 81,9% de las mujeres citadas. En Almería, Cádiz, Sevilla, Huelva y Córdoba, los porcentajes de participación superan el 70% de las mujeres citadas, siendo más altos en las tres primeras.

Correo se une a este día

Correos se une a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Granada en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama con acciones que recuerdan el compromiso de toda la sociedad en la lucha contra este tipo de cáncer y a lo largo de esta jornada mundial el personal de la compañía que lo desea lleva el simbólico lazo rosa que muestra la sensibilización en favor del diagnóstico precoz y la investigación de esta enfermedad.

El 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama para sensibilizar y concienciar a las mujeres de todo el mundo sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente, con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía.

Esta fecha ha sido impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para promover el diagnóstico precoz del cáncer de mama, así como incrementar el acceso de la población femenina a los controles y tratamientos oportunos de esta enfermedad.

Se ha determinado que la detección precoz del cáncer de mama incide notablemente en la modificación del pronóstico de la enfermedad, incrementando las posibilidades de curación hasta en un cien por cien.

Para Correos, la promoción de la salud es una prioridad y además de unirse a esta campaña de concienciación solidaria, cuenta con distintos programas de prevención.

En este sentido, pone a disposición de su personal una serie de infografías de los principales factores de riesgo, síntomas y métodos de prevención, signos de alarma y autoexamen, así como de vídeos con recomendaciones para prevenir el cáncer de mama y cómo aprender a reconocer los principales síntomas.