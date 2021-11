El municipalismo de Granada se abre paso en las direcciones regionales de PP y PSOE

Se acabó. El XVI Congreso andaluz del Partido Popular puso ayer su broche con la visita del número uno de la formación a escala nacional, Pablo Casado. Sin embargo, a pesar de la pompa que conlleva la presencia del candidato a la presidencia del Gobierno por el PP, el día fuerte de este encuentro popular tuvo lugar el sábado. Esta jornada no solo sirvió para que Juanma Moreno saliera reelegido presidente regional, sino que también sirvió para que la formación a nivel provincial mostrara una cura de unidad. Moreno transfundió más sangre al PP de Granada con la incorporación de un granadino a su directiva regional: Joaquín Camacho, alcalde de Loja. Se trata de un nombramiento con tintes de municipalismo que vuelve a situar a Granada en una buena posición en este sentido a nivel autonómico, al igual que ya ocurriera con el PSOE de Juan Espadas y el ascenso del alcalde de Maracena, Noel López, hasta el podium de la ejecutiva socialista. Si bien, este fin de semana era el turno de los populares, con un congreso por el que pasaron las que posiblemente sean las figuras más significativas del PP nacional: inauguró el encuentro Isabel Díaz Ayuso el pasado viernes; el secretario general del PP, Teodoro García Egea, –también se dejó ver Fran Hervías por allí, juntos, pero no revueltos– acompañó a Juanma Moreno en el día central, el de su reelección; y el líder nacional, Pablo Casado, cerró ayer la convención celebrada en el Palacio de Congresos de la ciudad.Casado tuvo palabras dirigidas a la provincia que organizaba el mitin, siempre poniendo la gestión de Moreno por encima, al afear “la falta de impulso y apoyos” del Gobierno de Pedro Sánchez, que “deja a Granada como la provincia 47 en materia de inversión de los Presupuestos Generales del Estado”, mientras que destacó “todo lo que le aporta la Junta de Andalucía a Granada”.La organización de este congreso en Granada ha sido una maniobra de Moreno para que el PP enseñe su músculo en una plaza donde ha habido muchos asuntos turbulentos y donde, de la mano del presidente Francis Rodríguez, el partido está experimentando una reconstrucción sobre las cenizas que dejaron los incendios de la acusación de Torres Hurtado; de la dimisión de su expresidente provincial, Sebastián Pérez, por el asunto del 2+2; y, como consecuencia de esto, la pérdida del gobierno del Ayuntamiento de la capital.Este congreso también sirvió para que Moreno pusiera otro as más sobre la mesa: su apuesta por el municipalismo. Y en esta apuesta por poner el acento en las administraciones de menor tamaño también ha tenido a Granada como protagonista. El pasado sábado, cuando Juanma Moreno anunció los miembros de la dirección regional de su partido, de sus hombres de confianza, sonó el nombre de un regidor de un municipio granadino: Joaquín Camacho, el alcalde de Loja, nombrado vicesecretario del Partido Popular de Andalucía.Camacho mostró su agradecimiento a la dirección provincial del PP de Granada y a la dirección regional por este “ilusionante nombramiento para que Granada vuelva a contar con un miembro en la dirección del partido a nivel regional.” También aseguró que se trata de “un grandísimo honor y una inmensa responsabilidad”.El alcalde de Loja también comentó sobre su nombramiento que “como representante de la provincia de Granada, procuraré dejar el listón lo más alto posible, que es lo que merece esta dirección, con perspectiva de futuro para toda la provincia.” Así, el presidente del PP andaluz apuesta por incorporar a su equipo a un alcalde de una localidad importante de Granada, el municipio con más peso del poniente granadino. Este nombramiento también fue muy celebrado en el seno provincial. El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, mostró “nuestro agradecimiento porque Juanma Moreno y el PP Andaluz hayan elegido Granada para celebrar este congreso histórico, porque nuestra consejera de Fomento, Marifrán Carazo sea la presidenta del mismo, a lo que se suma ahora el nombramiento de este alcalde dentro de la dirección regional”. Según Saavedra, “Granada ha recuperado el peso que siempre ha debido tener en el Consejo de Dirección del PP-A”. Y ese peso tiene nombre propio, el de Joaquín Camacho, un político de 38 años, licenciado en Psicopedagogía y Diplomado en Magisterio y Educación Primaria. Actualmente se encuentra en excedencia de su plaza de maestro y desempeña el cargo de alcalde de Loja desde el año 2011, esto es, los dos últimos mandatos en la localidad, con mayoría absoluta. Anteriormente, fue concejal del grupo municipal del Partido Popular de Loja desde 2007. Dentro del organigrama del partido a nivel provincial, ocupaba el puesto de vicepresidente junto a la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera Lorente y al alcalde de Guadix, Jesús Lorente Fernández.Así las cosas, viene a la memoria un movimiento similar en las filas del oponente histórico del PP. El presidente del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, anunció hace exactamente un mes el nombramiento del alcalde de Maracena, Noel López, como secretario de organización a escala regional. Espadas celebró el XIV Congreso regional en Torremolinos, donde refrendó el anuncio del puesto de Noel López, otro hombre abiertamente municipalista, al ostentar la Alcaldía de Maracena desde el año 2007.Las dos formaciones antagónicas parecen tomar derroteros similares a la hora de la apuesta por sus políticas y por sus puestos de confianza, aunque, eso sí, la socialista ha elevado más el peso granadino que la popular. La meta de ambas, 2022, con la celebración las próximas elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía. La fecha exacta dependerá del actual presidente, Juanma Moreno, quien podría adelantarlas a antes de diciembre, para lo que tiene toda la libertad y respaldo del líder de su partido, Pablo Casado.