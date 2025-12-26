Una Nochebuena a todo gas: cazado por las cámaras mientras se marcaba un Fast&Furious en Maracena

No fue tan Nochebuena para los tres ocupantes de un vehículo que, a toda mecha, circulaban por el Polígono de La Paz de Maracena en una madrugada tradicionalmente tranquila. Pero los tiempos cambian y algunos se pasan de frenada. Tanto como para provocar un accidente y escapar del lugar de los hechos. Un Fast and Furious por el que el conductor ha sido denunciado.

En un vídeo que se ha hecho viral por redes, se ve cómo una de las cámaras de tráfico del polígono maracenero grababa en la madrugada de Navidad a un coche circulando a mayor velocidad de la debida por sus calles, y como patina sobre el suelo mojado para acabar haciendo un trompo. Fuera de control el vehículo, se estrella contra una zona de contenedores y la pared de una nave, destrozando todo a su paso.

Así ha mostrado el vídeo la Policía Local de Maracena, que se congratula en una publicación de que el accidente "afortunadamente fue de noche y no había gente, de lo contrario estaríamos hablando de consecuencias más graves, para las personas y por supuesto, para el conductor". A pesar de la aparatosidad del choque, el Cuerpo policial se alegra de que los tres ocupantes del coche resultaran ilesos, y que "corrieron" para huir del lugar.

Las nuevas cámaras de alta definición colocadas justo en el lugar del accidente delataron la "negligencia" del conductor, que ha sido denunciado por este motivo, además de por no facilitar los datos en un accidente de circulación. Asimismo tendrá que pagar las costas de los contenedores dañados, uno de vidrio o otro de residuos orgánicos, además de la reparación de su propio vehículo.

La Policía Local de Maracena ha agradecido de forma "especial" el "magnífico trabajo de nuestro compañero gestor de cámaras, que apenas necesitó unos minutos para dar con el vehículo, y por supuesto a los operarios de obras y servicios que limpiaron toda la zona y retiraron lo dañado en tiempo récord".

El accidente ha hecho también que el Ayuntamiento de Maracena, presidido por el socialista Carlos Porcel, haya incrementado las medidas de seguridad en la zona para evitar nuevas conducciones temerarias.