Las nuevas declaraciones del caso Nazarí, a la espera del pago de 5.000 euros

Dado que la Fiscalía no había seguido esa senda que ampliaría la investigación a nuevos delitos y a estos imputados , y que la acusación popular no ha prestado por el momento esa fianza, las defensas han pedido esta misma mañana en el juzgado que las declaraciones fueran anuladas, según fuentes del caso.

Los "dolorosos coletazos" de una etapa de gobierno

Telesfora Ruiz ha desvinculado su gestión cuando fue responsable municipal de Medio Ambiente de los hechos supuestamente irregulares incluidos en la pieza separada del caso Nazarí, en el que ha sido citada como investigada. En declaraciones a los medios en el edificio judicial de Caleta, donde ha vuelto a ser aplazada su comparecencia, ha dicho a los medios que "no hay motivos ni siquiera para comparecer a declarar en el marco de estas actuaciones".

La exedil del PP ha defendido su firma de una instrucción de "características técnicas" de instalación de elementos portátiles que "no impliquen obra" en el edificio del expediente Registrador, en la calle Tórtola de la capital granadina. Se investigan las obras realizadas en el Registro de la Propiedad de ese edificio de la calle Tórtola, y Ruiz ha defendido que lo que ella firmó "a instancias de los técnicos" en 2015 "no tiene nada que ver con el expediente que se está investigando" en base a una licencia de obras que data del año 2006, en el marco de las competencias de Urbanismo. Ha indicado también que desconoce los trabajos que se realizaron en el edificio, y al registrador.

Tras la vuelta a su trabajo como funcionaria después de sus años con responsabilidades políticas, Ruiz ha resaltado que es "doloroso" enfrentarse a "estos coletazos que restan" de ese periodo. "No me ha movido ni me mueve ningún interés particular en nada de lo que yo hago en el marco de la función pública", ha resumido la exedil, desvinculándose así de todo lo relacionado con el caso Nazarí.

La fiscal pidió que la investigación sobre este asunto concreto se dirija contra un total de seis personas, entre los que no incluye a Telesfora Ruiz, lo cual ha sido subrayado por la exedil, que dice respetar el criterio de la juez, que "ha entendido conveniente acceder a lo que pide la acusación popular".