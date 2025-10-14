Nuevo apagón en Granada: un fallo en la subestación de Atarfe provoca una desconexión masiva durante unos minutos

Durante un cuarto de hora, Granada ha vuelto a experimentar un apagón. Es el tiempo que los técnicos de Endesa han tardado en solucionar un fallo técnico que ha tenido lugar en la subestación de Atarfe, que ya vuelve a operar con normalidad, según han explicado fuentes de la compañía a este periódico.

El fallo, que habría afectado a parte del Área Metropolitana según detallan las mismas fuentes, se ha producido durante unos trabajos de mejora en la subestación, "que se hace sin interrupción del suministro para evitar fallos a los clientes", sin embargo, durante la ejecución de estos trabajos se ha producido el citado fallo que se ha resuelto con rapidez gracias a la digitalización con la que cuenta la subestación, valoran desde Endesa.

Pese a la rápidez, el fallo en la red eléctrica ha generado confusión en parte del Cinturón. Sin ir más lejos, la Policía Local de la capital ha tenido que actuar ante el fallo de varios semáforos, que han dejado de funcionar ante la ausencia de fluido eléctrico, lo que ha obligado a movilizar agentes para regular el tráfico y recomendar extremar las precauciones.

De forma indirecta, el fallo también ha afectado a las conexiones de Internet, de particulares y empresas, obligando a varios trabajadores sin poder trabajar hasta que ha regresado a la normalidad.

Este amago de apagón llega días después de que Red Eléctrica reconociese la existencia de "variaciones bruscas de tensión" que hacían posible un nuevo fallo generalizado como el que se dio a finales de abril de este año.