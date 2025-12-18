El nuevo grado en Inteligencia Artificial en Granada comenzará en septiembre de 2026 con un único grupo

Las clases en el nuevo grado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial comenzarán con un único grupo en Granada y otro en Melilla. Así lo indicó el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, que indicó que "no hay nada" sobre posibles modificaciones en la estructura del grado o en el número de puestos de primer año previstos.

Mercado recordó que aspectos como la modificación sustancial de plazas en los grados universitarios deben pasar por la Agencia para la Calidad Científica Universitaria de Andalucía (Accua) para poderse materializar. Además de esta cuestión, el rector señaló a este diario que el crecimiento en puestos "siempre" se tiene que hacer en "consonancia con los recursos" y con las decisiones que en ese sentido se tomen en los centros universitarios, en este caso la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y Telecomunicación (ETSSIT), que es donde comenzarán las clases en Granada. Otro grupo de este grado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial se dispondrá en Melilla.

El rector insistió en que "por ahora" hay establecido un grupo para esta novedosa titulación de cara a septiembre, lo que no significa que en el futuro se aborde la posibilidad de aumentar las plazas. "Ya se irá viendo", expuso Mercado, que señaló que esta decisión dependerá también de "las necesidades del entorno y de las propias capacidades" de la Universidad. Dentro de las circunstancias que deben valorarse está el espacio. Hace unas semanas la UGR licitó por 12,9 millones el nuevo edificio para la Escuela, un proyecto largamente demandado desde parte de la comunidad universitaria y que previsiblemente se comenzará a construir cuando se licite la obra.

El grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial será una de las novedades para septiembre. Y todo apunta a que habrá una gran demanda. El pasado mes de julio, en el proceso de admisión a los estudios de grado, se contabilizaron 1.121 solicitudes, de las que 368 eran de primera y segunda preferencia, para entrar en esta titulación que finalmente no se implantó por lo ajustado de los tiempos en los que se consiguió finalmente el visto bueno. El número de plazas previsto era de 75.

El otro título a estrenar será el de Ingeniería Biomédica, que comenzará las clases en la Universidad de Jaén. Los dos primeros años se cursan en la UJA y tercero y cuarto en Granada. A esto se suma la posibilidad de incorporar Industrias del Español y sus Culturas e Ingeniería de los Materiales, titulación ligada al desarrollo del acelerador de partículas. Estos dos grados ya se han solicitado y, de conseguir completar la tramitación administrativa a lo largo de este curso, se impartirán también a partir de septiembre. Otro título que previsiblemente se incorpore al catálogo de grados de la UGR será la doble titulación en Arqueología e Historia.