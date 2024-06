¿Has perdido algo en un taxi de Granada? La lista de objetos entregada a la Policía Local

Es habitual viajar en un taxi y que por despiste o accidente se caiga algún objeto personal que no nos demos cuenta o se deje olvidado entre las pertenencias que se lleva alguna depositada en el asiento. Los taxistas recogen estos objetos y si no se reclaman antes por parte del dueño (que puede que no recuerde que se le pudo perder en un taxi y por tanto no pregunte) se entregan a la Policía Local para custodiarlos en la Oficina de Objetos Perdidos.

Desde PideTaxi Granada se informa en su cuenta de X de los objetos depositados la semana pasada en esta Oficina de Objetos Perdidos situada en la planta baja del Ayuntamiento de Granada, en la Plaza del Carmen. En la misma entrada a la derecha está esta oficina, donde se custodian no solo los objetos perdidos en taxis sino también en autobuses, en la vía pública o en cualquier sitio. Si se encuentra algo que no es de su posesión, hay que llevarlo aquí.

El listado de objetos perdidos entregados recoge 44 pertenencias: 5 gafas graduadas, 3 gafas de sol, 3 fundas de gafas, 6 móviles, 4 juegos de llaves, 2 llaves de coche, 5 carteras, un tarjetero, una tarjeta, un paraguas, 2 botellas, 2 váper, un pendrive, auriculares, una mochila, una libreta de partituras, un fular, un chaleco, una carpeta, una gorra y una tableta Braille.

Hemos entregado a @PoliciaGr en el departamento de objetos perdidos de @aytogr estos objetos hallados en algunos de nuestros taxis:Listado completo a continuación 👇 pic.twitter.com/BsakXYLIxs — PideTaxi Granada (@GranadaTaxi) June 7, 2024

El servicio indica que de reconocer alguno se puede llamar al 958 248 103 o escribir a objetosperdidos@granada.org

También dan la opción de que si la persona necesita un taxi para recoger el objeto en esta oficina, se le pueda llevar.

Entrega una vez al mes

La entrega de objetos perdidos en taxis se suele realizar una vez al mes y el 10 de mayo se entregó otro lote con 5 móviles, 9 gafas de sol, 9 graduadas, llaves, cartera, monedero, 4 tarjetas, tarjetero, 4 paraguas, un carrito, una almohadilla, unos auriculares, un trípode, dos bolsas negras, unos guantes, cuatro chaquetas, una braba, 2 cárdigan, un implante dental, 2 sudaderas, un bolso y dos llaves de coche.