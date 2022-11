Una nueva estación y los nombres definitivos de las paradas para la ampliación Sur del Metro de Granada

Las primeras obras para la ampliación Sur del Metro de Granada darán comienzo en la primavera del año que viene, según ha anunciado esta mañana la consejera de Fomento de la Junta, Marifrán Carazo, durante un acto informativo. Para ello, la responsable de infraestructuras andaluza ha anunciado que la licitación de las obras se hará antes de finales de este año para el tramo comprendido entre Armilla y Churriana de la Vega, en concreto la primera parada en la calle San Ramón, que supondrán los primeros movimientos de tierras para extender la red metropolitana de tranvías cinco años después de la inauguración de la infraestructura, y uno después de anunciarse los resultados del estudio informativo para las extensiones Sur, Centro y Norte. Entre las novedades, la inclusión de una parada más en el recorrido situada a la entrada de Las Gabias.

Marifrán Carazo ha explicado durante su intervención que en 2023 se podrán iniciar las obras de la ampliación Sur del Metro de Granada gracias a la financiación de los fondos europeos de recuperación Next Generation, que en total presupuestan 68 millones de euros para el global de la infraestructura que hará circular los trenes desde Armilla hasta Las Gabias pasando por el centro de Churriana de la Vega durante cerca de cinco kilómetros, incluyendo durante su recorrido seis paradas mas la terminal, que estará en el antiguo Parque de la Estación de Las Gabias. Y esta es una de las novedades respecto al proyecto inicial: se ha incluido una nueva estación en el recorrido situada antes de la entrada al casco urbano de Las Gabias, recogiendo así una de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de la localidad.

También se conocen ya las nombres que tendrán las diferentes estaciones y paradas del Metro en la ampliación Sur, a tenor de los mapas mostrados. La primera no tiene sorpresas y se llamará San Cayetano como figuraba en el estudio informativo. Las tres siguientes, situadas en la calle San Ramón, recibirán el nombre de La Paz (al estar frente al parque homónimo), la principal llevará el nombre de Churriana de la Vega, y la siguiente toma la nomenclatura de la calle San Ramón. Se mantiene la denominación de la parada de la rotonda de La Gloria, en la confluencia con la carretera de Cúllar Vega, y donde se construirá también un parking disuasorio con paradas de autobús. La novedad es la nueva parada a la entrada de Las Gabias, denominada Los Chopos, mientras que la estación terminal se llamará Las Gabias.

Además, el proyecto contempla la construcción de un puente de paso para salvar el cauce del río Dílar a la salida de Churriana de la Vega. El proyecto, una vez elaborado el dossier constructivo y superada la tramitación ambiental, contempla un primer tramo en vía doble desde la actual cabecera de Armilla hasta la primera parada a la entrada de la calle San Ramón, y que será prácticamente recto. Desde ese punto el ferrocarril pasará a ser de vía única en prácticamente la totalidad de la calle San Ramón hasta la tercera parada que hay en la misma vía. El Metro abandonará Churriana en doble vía hasta la entrada en la localidad gabirra, que volverá a ser en única. Estos son los tres tramos en los que se dividirá la obra.

El paso del Metro por el centro de Churriana levantó polémica entre los vecinos de la localidad, sobre todo los afectados por el paso de las vías en la calle San Ramón. Algunos de ellos protestaron y crearon una plataforma para detener unas obras que no pueden demorarse en el tiempo y que han de estar construidas ya en 2026 como compromiso con la Unión Europea y no perder así la financiación. La alternativa que pedían estos vecinos era extender la línea del Metro desde Armilla en línea recta hasta Las Gabias en paralelo a la Base Aérea de Armilla, una opción contemplada en el estudio informativo de la ampliación de la red metropolitana, pero desechada al ser menos viable social y económicamente que el paso por el centro de Churriana, que acapara más demanda potencial (se pierde población al no haber casas en el lado de la instalación militar).

"El Metro es la punta de lanza de la estrategia de esta Consejería para aportar soluciones a los problemas de movilidad de Granada", ha declarado, no sin antes aclarar que la ampliación "no se parará ahí y seguiremos con paso firme para continuar su desarrollo, siempre de la mano de los ayuntamientos y en un clima de acuerdo y colaboración mutua", recoge la Junta en una nota de prensa. Así, la consejera ha dejado abierta la puerta a futuras nuevas extensiones aparte de las previstas, aunque las ha supeditado "a la demanda", la cual "hay que tener en cuenta" para desarrollar estas infraestructuras. "Si los estudios lo sostienen", Carazo habló de ampliaciones al Aeropuerto, a la Zona Norte, los barrios, y la Cornisa Sur del Área Metropolitana.

Carazo ha indicado que su Consejería, "desde el principio, se marcó como prioridad poner en marcha medidas a corto, medio y largo plazo para mejorar la calidad del aire y la movilidad en el área metropolitana". Los presupuestos de la Junta, por ello, recogen 70 millones en inversiones para el Metro de Granada, no sólo para iniciar la prolongación Sur, sino también para adquirir ocho nuevos trenes que "mejorarán su oferta de servicio y frecuencia en hora punta".

Además, se trata de una hoja de ruta, ha dicho, que cumple "desde el diálogo con los ayuntamientos, pero a la vez, tomando decisiones y siendo valientes". De esta forma, ha enumerado que a corto plazo, en los últimos meses, se ha construido la plataforma reservada en la rotonda de La Zubia, el nuevo Intercambiador Sur frente al Palacio de Congresos y el refuerzo del firme de la Ronda Sur, además de iniciar las obras del tercer y último tramo de la remodelación del eje Arabial-Palencia, por 1,3 millones de euros y tras abordar las dos fases anteriores la pasada legislatura, ha resaltado la Junta.