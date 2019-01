Oleada de cortes de luz en La Paz que se extienden a Parque del Genil o el Albaicín

Los vecinos del barrio de La Paz en el distrito Norte están acostumbrados a vivir con interrupciones del suministro eléctrico. Sin embargo, este problema se ha agravado en los últimos días hasta el punto de que hay familias que llevan sufriendo apagones eléctricos de hasta doce horas diarias impidiendo cualquier tarea cotidiana. Ante esta situación, que no es nueva pero sí peor, medio centenar de vecinos se acercaron ayer a la Plaza del Carmen para exigir al alcalde soluciones inmediatas.

El presidente de la asociación de vecinos de La Paz, Juan Heredia, aseguró ayer que, desde que se ha cambiado al director de Endesa, soportan "doce horas sin luz" lo que supone una situación "inhumana teniendo en cuenta las olas de frío". Ante esta situación Heredia accedió ayer al Ayuntamiento para intentar mantener una cita con el alcalde de Granada, Francisco Cuenca.

Muchos vecinos afectados por los cortes entraron también al consistorio aunque la Policía Local les cortó el paso de acceso. No obstante, Heredia si pudo hablar con el regidor y con la edil de Derechos Sociales, Jemi Sánchez. Minutos después el alcalde avanzó que va a exigir a la Junta de Andalucía que interponga los expedientes que sean necesarios a Endesa para acabar con este drama social. "Es inaceptable e indecente que haya vecinos que paguen su factura y sigan sufriendo cortes de luz", dijo Cuenca quien aseguró que el Ayuntamiento “va a hacer frente común para exigir a la compañía y al Gobierno andaluz –ahora en manos del PP –que abra el citado expediente.

Los vecinos, no obstante, no quedaron satisfechos. El presidente de la Paz, Juan Heredia, que intentó sin éxito acceder a la oficina de Endesa situada en el entorno de la Plaza del Carmen para protestar, aseguró que los vecinos van a seguir movilizándose hasta que se ataje el problema. "El alcalde solo viene por barriada de La Paz cuando están próximas las elecciones y, en Endesa nos han dicho que pidamos cita y, si pueden, nos atenderán. No se quieren hacer cargo de nuestro problema", remarcó Heredia.

El presidente de los comerciantes de La Paz, Jesús Guerrero, denunció también las graves pérdidas ante cortes de luz continuos. "Nos vemos obligados a cerrar. Hemos denunciado ante el Juzgado de Guardia, ante la Junta, a Consumo y todo nos viene de vuelta a pesar de que pagamos nuestros impuestos”.

Por ello, han decidido salir a la calle para protestar. "Tenemos necesidades, nos tratan como a animales salvajes y queremos que nos atiendan y nos escuchen porque esto lo llevamos arrastrando varios años y somos personas".

Una de las vecinas del barrio de La Paz, Gracia Heredia recordó que, dado que ella paga cada mes su factura, merece recibir su suministro. "Tengo un contrato con Endesa y lo único que exijo, pido y quiero es luz porque es un derecho", aseguró esta vecina remarca que los vecinos que pagan no tienen la culpa de otros problemas que se producen en el barrio).

Otra vecina, Magdalena Fernández que lleva 50 años en el barrio asegura que se trata de un problema histórico pero que ahora se ha agravado. "Afecta a todo, a edificios, a las calles, se queda todo el Polígono como un desierto, sin luz", aseguró esta vecina quien reconoció que da miedo entrar al barrio. "Los niños no pueden ir al colegio, están todos malos, a la gente mayor que se tiene que poner un aparato para dormir les dicen que se vayan a Urgencias".

Asociaciones como Diálogo y Acción han convocado mañana una reunión a las 18:00 en el Centro Cívico para elaborar una estrategia para solucionar los cortes. Además, esta organización ha entregado más de un centenar de reclamaciones de vecinos a Endesa.

Pero los apagones de luz no sólo se sufren en la zona Norte. Ayer mismo, una avería en el entorno del Parque de las Ciencias dejó sin luz a un millar de vecinos de la zona, entre ellos, residentes en Parque del Genil. "Toda mi solidaridad con la vecindad de Granada-Norte, que sufren los apagones a diario. ¿Se sabe algo de la avería?" preguntó la periodista Raquel Paiz en Twitter. En el distrito Albaicín también se produjo un apagón en calles como San Luis en la tarde.

Se da la circunstancia de que trabajadores de Endesa se concentraron ayer también para protestar por la decisión de la empresa de dejar desaparecer el Convenio Colectivo de carácter nacional según denunció ayer el sindicato CCOO.