El juego online y su adaptación a las nuevas tendencias de consumo

El juego online ha aumentado considerablemente en el último año adaptándose a las nuevas tendencias de consumo. Tan solo en el primer trimestre del año pasado, los casinos online generaron ingresos de más de 78 millones de euros.

Las tendencias han cambiado y el mundo de las apuestas y de los juegos online también. Las nuevas modalidades de póker online, apuestas deportivas y casinos virtuales —en los cuales destacan las tragaperras online— se han adaptado a las últimas tendencias de consumo derivadas de la situación actual de pandemia que está afectando a la mayor parte del planeta. Según la Dirección General de Ordenación del Juego (DOGJ) del gobierno de España la facturación de los casinos online con licencia ingresó cerca de 78 millones de euros tan solo en el primer trimestre del año pasado. En la actualidad, la industria del juego en España sigue creciendo a un ritmo constante debido a la adaptación y los nuevos servicios que ofrecen los diferentes tipos de juego online. De hecho, en el año 2020 el crecimiento del mercado de los casinos online fue del 13.2% superando, incluso, al estadounidense, cuyo crecimiento fue del 11.5% durante el año pasado.

Y es que desde el año 2012 son más de 70 los operadores de casinos que han recibido licencias para operar en el país. Una cifra que aumenta de manera considerable si se suman a ella las apuestas deportivas y los juegos de póker online. En cuanto a tendencias se refiere, a pesar de que las apuestas deportivas disminuyeron sus ingresos durante la etapa de confinamiento —debido a la cancelación y aplazamiento de todos los eventos deportivos— en la actualidad estas siguen liderando el mercado. En el caso de los juegos de mesa los ingresos aumentaron a un total de 77,6 millones de euros. Los ingresos en póker, por otro lado, ascendieron hasta los 24,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,1% con respecto al 2019.

Desde la plataforma especializada en el mundo del póker, las apuestas deportivas y los juegos de casino Habwin.com explican que esta adaptación está teniendo lugar gracias a la diversificación de la oferta, lo cual despierta la atención de los usuarios de manera simultánea para probar en diferentes modalidades de juego. “Este crecimiento en el mundo del juego se verá proyectado de manera favorable de cara a los próximos años”, explican desde el portal informativo con información sobre la actualidad en el mundo del juego online y de las promociones gambling. Para Habwin existen otras particularidades que dan lugar a la inscripción de nuevos usuarios en el mundo de las apuestas y del juego online. “Las nuevas tendencias de consumo vienen marcadas por un aumento de los casinos online, así como por la mayor disponibilidad del tiempo libre para jugar. También, por las mejoras en las tecnologías”, resaltan. A ello se suma “una mayor inversión en la publicidad por parte de los casinos y la aparición de nuevos métodos de pago, como las criptomonedas”, concluyen. Según apuntan los especialistas en el mundo de las apuestas online, las nuevas tendencias de consumo para este 2021 se centrarán, sobre todo, en perfeccionar los nuevos métodos de pago, así como también en el aumento de los croupier en vivo, el aumento de los juegos basados en la realidad virtual y la disminución de los casinos de calle.

Aparición de nuevos casinos online

El juego online se ha adaptado poco a poco a las tendencias de consumo. La aparición de nuevos casinos, casas de apuestas y portales de póker online cada año son un reflejo de ello, señalan desde Habwin, tal como puede verse en la web de la Dirección General de Ordenación del Juego donde, además, aparecen los operadores que están adheridos al Phishing Alert. “Se trata de un servicio oficial utilizado para evitar la suplantación de la identidad en el juego”, explican desde el portal especializado en el mundo del póker online.

Mayor disponibilidad para jugar y mejoras tecnológicas

La adaptación del juego online a las nuevas tendencias y su mayor utilización por parte de los usuarios tiene que ver, también, con el aumento del tiempo libre disponible para jugar, tal como reflejan los datos en relación con el aumento de los ingresos durante la etapa de confinamiento en los diferentes países. Aunque las cifras se estabilizaron una vez que pasó el confinamiento, los datos reflejan que el consumo de gambling está aumentando de manera progresiva, lo que apunta a un año exitoso para las casas de apuestas y casinos de cara a este 2021. El incremento en la utilización de los juegos online y su adaptación a las nuevas tendencias de consumo viene marcado, también, por las mejoras en la tecnología. “Los usuarios pueden jugar a sus juegos preferidos desde cualquier lugar con su teléfono móvil. Encontramos juegos de cartas clásicos como el póker y el blackjack, así como la ruleta o las máquinas tragaperras que funcionan igual que las máquinas tradicionales”, especifican.

Inversión en publicidad

Otra de los motivos principales por los cuales el juego online ha entrado a formar parte de las tendencias de consumo en los últimos años se debe a la inversión en publicidad. A pesar de que el gobierno prohibió la publicidad del juego online durante el estado de alarma —con un horario limitado de 1 a 5 de la madrugada y con mensajes que no podían apelar al aburrimiento—, hasta noviembre del año pasado dicha regulación dejó de existir, por lo que la inversión fue mayor. Ahora bien, el 5 de noviembre del 2020 entró de nuevo en vigor un Real Decreto de publicidad del juego online con unas medidas similares a las aplicadas durante el primer estado de alarma. Esta medida, no obstante, no se verá reflejada hasta el 30 de agosto para aquellos contratos de publicidad de casas de apuestas firmados antes de la publicación de la norma.

Nuevos métodos de pago, las criptomonedas

La última de las razones principales por las cuales el juego online está teniendo tanto éxito se debe a la aparición de nuevos métodos de pago mediante las criptomonedas. “Con ellas, los servicios de juego están al alcance de una mayor cantidad de personas”, finalizan desde Habwin.