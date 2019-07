La Operación Salida de agosto moverá un total de 72.000 vehículos en dos días

Consejos para una Operación Salida más segura

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ofreció ayer unos consejos a los conductores que servirán para disfrutar de unas vacaciones más seguras desde el punto de vista del tráfico. El conductor debe revisar el estado del vehículo así como tener todos los papeles en regla. Hay que evitar comer de forma abundante antes de salir y no consumir ni alcohol. Y no se debe conducir más de dos horas seguidas. La Confederación también pide cuidado con las distracciones como GPS, radio o los acompañantes, y tener cuidado si se conduce de noche, porque la agudeza visual no es igual. Y recuerda que ser un gran conductor no garantiza la inmunidad ante factores de riesgo o situaciones comprometidas.