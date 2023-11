Miles de granadinos se presentan a las oposiciones a celador del SAS en Granada

Hasta 12.789 personas se inscribieron para participar en los exámenes de la Oferta de Empleo Público (OEP) de estabilización del Servicio Andaluz de Salud (SAS) este sábado en Granada. Facultades de Cartuja, zona centro y Fuentenueva acogieron a los opositores, que estaban llamados a las 9:00 horas.

Fuentes de la Consejería de Salud y Consumo indicaron que no se había producido a lo largo de la mañana ninguna incidencia "reseñable". Además de opositores, en centros donde se realizaron las pruebas hubo representantes de los distintos sindicatos con representación en el ámbito sanitario para asesorar y dar información a los opositores.

En esta ocasión, las pruebas son para optar a las 1.358 plazas ofertadas de las categorías de celador. En toda Andalucía son 59.943 los aspirantes de los que más de 12.700 se presentan en Granada.

En total, según la Consejería, se inscribieron cerca de 219.300 personas candidatas para todas las categorías convocadas en la oferta pública de empleo. Esta nueva OEP de estabilización responde al Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

En el caso de Granada, la Consejería repartió a los opositores entre la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, la Facultad de Ciencias, Psicología, la ETSI de Edificación, el Aulario Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Facultad de Relaciones Laborales, el Espacio V Centenario (antigua Medicina en la Avenida de Madrid) y la Facultad de Ciencias de la Educación.

La duración máxima para la realización de la prueba ha sido de una hora y media. Para acceder al aula de examen, los aspirantes debieron identificarse, ya que, de no hacerlo, no podían presentarse. El otro requisito era llevar bolígrafo azul o negro. Durante la prueba no podía utilizarse libro ni documentación alguna.