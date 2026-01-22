Opositores perjudicados se personan en el caso amaños para anular más de 80 plazas de Policía Local

La investigación judicial de los presuntos amaños en procesos selectivos de Policía Local en Granada, Albolote y Algarinejo sigue su curso con el análisis de todos los dispositivos y conversaciones que revelan, según la UDEF, la existencia de un grupo criminal organizado liderado por el exjefe policial José Manuel Jiménez Avilés para beneficiar a allegados y familiares en oposiciones. Una trama que se remontaría a 2007 y que ha generado una macrocausa con más de 40 investigados. Y en esa trama no solo están los partícipes y los beneficiados, que se detallan en los informes de la UDEF que ya tiene el juzgado de Instrucción 4, sino que también tiene sus afectados, que son todos los opositores que se presentaron a las pruebas selectivas que se investigan tanto de acceso como de promoción y que quedaron fuera, según los indicios por ese amaño de los procesos tanto en las pruebas de examen como en los posteriores psicotecnicos mediante la colocación de miembros de tribuanales afines a la trama. Y esos perjudicados ya se están personando en el caso. Por ahora, según ha podido saber este periódico, una decena de opositores se han personado ya como acusación particular en el caso. Lo que pedirán es que se anulen los procedimientos, lo que podría afectar a más de 80 plazas si se sumen las cuatro convocatorias investigadas más los procesos internos de promoción que también se están analizando.

Fue la propia UDEF la que avisó a los perjudicados, sobre todo los que eran eliminados en la última prueba, de ese hecho, por lo que ejerciendo su derecho legal se personan en la causa siendo conscientes de que fueron expulsados de los procedimientos de forma irregular, a tenor de los informes que ya se conocen. Uno de los abogados de parte de los personados es José Manuel Urquiza, que ha explicado a este periódico que el objetivo de la personación es ayudar a que "los funcionarios corruptos sean castigados adecuadamente" por los hechos realizados, además de ayudar a la Fiscalía en las acusaciones. Para Urquiza, dos procesos, en el caso de Granada los de 2019 y 2022 que se investigan (con 40 y 32 plazas, respectivamente), donde hay sospechas de su irregularidad, deben ser "anulados de raiz", por lo que cuando llegue el juicio se pedirá que se anulen los procesos selectivos ya que no solo hay dudas sobre su desarrollo sino pruebas. Con su personación, esperan también intervenir en las diligencias para que personas que están siendo investigadas admitan las irregularidades.

Para la personación han tenido que acreditar que existen indicios de que fueron perjudicados. Y los tienen. Por ejemplo, hay un aspirante que fue rechazado en Granada por defectos de visión que luego consiguió plaza en otra provincia andaluza sin problema alguno, u otro que no superó el psicotécnico en Granada con el profesional procesado en la causa pero sí lo hizo con la misma persona en un proceso selectivo de la provincia, lo que evidencia, para el abogado, que "se eliminaban opositores" para dejar espacio para los beneficiados por la trama.

Los personados luego consiguieron plaza en otras localidades de Andalucía y España pero su interés estaba en conseguir plaza en Granada, por lo que demuestran el perjuicio que sufrieron al pensar que fue una eliminación irregular y "perversa".

Urquiza detalla que será posteriormente en el escrito de acusación cuando llegue la fase de juicio cuando pidan lo que corresponda para anular los procesos "y que tengan otra oportunidad" y que los "corruptos" paguen, esperando que cuando haya una sentencia se ejecute de forma "racional y lógica", rechazando "arreglos" y "acuerdos" en ejecución que puedan hacer que después la hipotética sentencia no quede en nada. Urquiza insiste en que la ley indica que son nulos de pleno derecho los actos administrativos producidos por delito, por lo que si en el resultado de estas oposiciones se produjo mediante delito, deben ser anuladas.

Otras convocatorias afectadas y anuladas

No solo pasaría en los procesos de Granada capital. Ya el Ayuntamiento de Albolote paralizó el proceso de selección de cuatro plazas de Policía Local, que se estaba realizando cuando salieron los primeros audios sobre posibles irregularidades. El Ayuntamiento envió a la Fiscalía la documentación ya que la secretaria del tribunal advirtió de posibles irregularidades.

También puede afectar a las 3 plazas de Algarinejo (que está personado en la macrocausa) y otro juzgado investiga también un proceso selectivo en Pulianas. Procesos selectivos de Churriana y Almuñécar también aparecen en al documentación, al igual que procesos de Cijuela, Montefrío y Churriana.

Por otro lado, también se están personando investigados en el procedimiento, con más de 40 personas investigadas hasta la fecha.