La pandemia y los cortes de luz elevan un 26,4% las atenciones del Defensor de la Ciudadanía de Granada

Manuel Martín "Por unos años, muchos, las guerras políticas debieran quedarse fuera"

Parte del relato final del discurso del Defensor de la Ciudadanía fue el siguiente: "Lo que de verdad hace falta es movilizar y reorganizar los recursos, emprender caminos que cuajen en acciones reales y efectivas. Actuar ya, y de verdad. Ahora no basta con las palabras, no basta con la voluntad, no basta con la intención, no basta con medidas cortoplacistas. No basta con lo que hemos intentado, hay que dar un paso más. Es preciso ser valientes e ir a lo que de verdad importa. Por unos años, muchos años, las guerras políticas debieran quedarse fuera, la descoordinación debiera quedarse fuera; también las faltas de entendimiento, soberbias y personalismos. La gente tiene muchas necesidades, hay mucho que construir como para andar pensando en siglas, colores o guerras de competencias".