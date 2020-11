La pandemia no dispara la cifra de sepelios en el Cementerio de Granada

Ha sido un año diferente en los cementerios de todo el país. El sector de los entierros y las funerarias nunca había suscitado tanto interés en la historia como en este 2020 y se ha puesto el foco en lo que ocurría en los camposantos españoles como manera de intentar interpretar los datos de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, las cifras de fallecidos por el coronavirus en Granada capital apenas ha alterado el número de sepelios que de media hay anualmente en el Cementerio de San José.

Algo que se explica en cómo ha habido que diversificar las inhumaciones e incineraciones por otros municipios del Área Metropolitana que, sobre todo, en las partes más duras de la pandemia han servido para desahogar la situación en la capital.

Según fuentes municipales, las cifras señalan que ha habido 25 servicios más de Emucesa (la empresa del cementerio granadino) a cifra de ayer 31 de octubre respecto a las del año pasado. Así, los datos indican que se han realizado 1.740 sepelios entre inhumaciones e incineraciones en el camposanto frente a los 1.715 que se contabilizaban el año pasado cuando Granada y el resto del mundo podía celebrar el Día de los Santos de un modo más normal y sin tener que llevar mascarilla para llevar flores a sus familiares y conocidos y presentarles sus respetos en un día tan señalado como el de los difuntos.

En cualquier caso, la cifra absoluta indica que la actividad no se ha disparado en el Cementerio de San José durante el medio año que dura la pandemia si se compara con la actividad de cualquier año normal en ese camposanto monumental que alberga en la colina de la Alhambra. Tampoco hay noticia sobre que el Ayuntamiento de Granada haya solicitado más espacio en los nichos o para construir nuevas unidades de enterramiento. Pero eso sí, es consabido el déficit de salas del tanatorio municipal en una capital que cuenta con un Área Metropolitana cada vez más extensa.

No obstante, el de este año será un día de Todos los Santos muy especial en todos lados y se espera hoy que las visitas sean escalonadas al Cementerio de San José y no haya aglomeraciones este domingo. Para ello, el Ayuntamiento de Granada adelantó este año el dispositivo especial por el día de los difuntos al 15 de octubre para que hasta mañana 2 de noviembre no haya problemas de asistencia en el camposanto de la ciudad. El horario para la visita estos días es de 8:30 hasta 18:30 horas. Asimismo, hay refuerzo de frecuencia en las líneas de autobuses 13 y C-35 que hacen el recorrido hasta el Cementerio de San José.

Por otra parte, la cita de Todos los Santos será más especial que nunca para que las floristerías puedan aliviar las cifra en este mal año del comercio con la crisis del coronavirus.