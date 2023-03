El 'hueco' bajo el Camino de Ronda: un lustro de estudios para un parking que entra en campaña

Granada tiene proyectos eternos y uno de ellos es el que debate sobre qué hacer con el 'hueco' que quedó bajo el Camino de Ronda con la construcción del Metropolitano. Desde 2018, un año después de la inauguración del Metro de Granada, se lleva hablando de habilitar este espacio como un parking y llega otra campaña electoral y vuelve a retornar el debate. El Ayuntamiento de Granada lo ha pedido varias veces en estos años y hace unas semanas el alcalde lo volvió a reclamar. La Junta, que tiene que autorizarlo, dice que aún estudia sus posibilidades, lo mismo que se dijo en 2018, cuando se creó incluso un grupo de trabajo para este fin.

Entonces, este periódico publicaba que las hormigoneras podrían volver a Camino de Ronda, o al menos a su subsuelo, para la construcción de un parking aprovechando el 'hueco' subterráneo que había quedado libre tras la obra y puesta en marcha del Metro. "Una demanda que además vienen reivindicando los vecinos de la zona ante la falta de aparcamiento". Esa demanda sigue intacta y el alcalde Paco Cuenca ha venido exigiendo a la Junta esta apertura para solucionar el problema del aparcamiento en la zona, con mucha densidad de población y poco espacio libre. Además, podría ser un aparcamiento disuasorio para que después los ciudadanos dejen el coche y vayan andando al centro, sin contar con dar un servicio a vecinos del entorno, que entre zonas azules y obras, no tienen apenas dónde aparcar si no tienen cochera particular en su edificio.

Entonces, la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento acordaron la puesta en marcha de un grupo de trabajo para analizar el posible uso como aparcamiento de los dos niveles superiores del túnel entre las estaciones de Méndez Núñez y Recogidas. Los mismos actores, ahora, defienden opiniones encontradas ya que la Junta dice que no hay demanda suficiente, algo que niega la capital.

Se trataba de analizar la viabilidad técnica, jurídico y administrativa, así como las variables económicas y de gestión, del uso de los dos niveles superiores de este túnel, "segregados del tercer nivel, por el que circulan los trenes, con una losa de separación". La creación de este grupo de trabajo se acordó en una reunión mantenida la pasada semana por el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, la directora gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Aopja), Belén Gualda, y el delegado territorial de Fomento y Vivienda en Granada, José Antonio Martín.

Pero han pasado cinco años y la situación sigue 'en estudio' a pesar de que ya durante la construcción del Metro se previó este uso al dotarlo de rampas de entrada reserva de espacio para los accesos peatonales. Faltarían todas las instalaciones necesarias para su funcionamiento.

Proyecto incluido en el PGOU

En el propio PGOU de Granada se recoge el proyecto de este aparcamiento dentro de un sistema de parking periféricos para "limitar la entrada del tráfico privado al centro de la ciudad". Aunque con una diferencia: entonces (el PGOU era de 2001) se proyectaba el Metro en superficie y se dibujaban dos plantas subterráneas para ese aparcamiento, una propuesta "ambiciosa" dentro de una red que situaba otras ubicaciones estratégicas para parking en la ciudad como los talleres de Renfe, Mondragones, Los Cármenes, bajo el polideportivo Aynadamar, en la Hípica, en el antiguo Palacio de Deportes, en Escolapios o bajo la Glorieta de Arabial. La mayoría están ejecutados menos el de Ronda.

Entonces se hablaba de un aparcamiento lineal de casi un kilómetro (900 metros) de longitud entre el cruce de Méndez Nuñez y el de Recogidas que "podría dar cabida a unos 2.000 vehículos en las dos plantas vacías" creando "un límite físico a la entrada del transporte privado al Centro" ya que en toda la longitud se pueden encontrar distancias inferiores a 1.000 metros hasta cualquier punto del centro histórico de Granada, defendía el PGOU.

Finalmente se hizo el Metro soterrado pero las dos plantas se mantenían ya que el Metro se bajó a un tercer nivel.

Además, se adentraba en parte del diseño aclarando que la operación se podría ejecutar "por fases limitadas por las calles transversales" que constituirían las entradas y salidas del parking.

Arma arrojadiza en campaña

Ante la falta de actuación y dado que la demanda vecinal sigue intacta porque el problema de aparcamiento no se ha solicitado, esta semana el alcalde de Granada volvió a pedir la intervención de la Junta dando ya otra opción: que lo ceda al Ayuntamiento si no va a ejecutarlo para que la capital lo pueda licitar y poner a disposición ciudadana.

Además, dada la evolución del tráfico y las necesidades de movilidad, se contempla también como un buen espacio para hacer de plataforma logística para distribución de mercancía en la ciudad. Aunque la capital advierte: "No vale licitar el proyecto para que sea para una gran operadora que lo ponga en rotación. La demanda es de los vecinos del Camino de Ronda y de la zona de Arabial y, por tanto, lo que nosotros defendemos ese que este parking sea íntegramente para residentes y tenga una parte para rotación y ayuda al pequeño comercio de la zona”, aseguró Cuenca. Los datos municipales hablan de destinar 400 plazas a residentes.

La respuesta de la Junta fue la de que se continuaba con el estudio ya que hay datos contradictorios que indican que esa demanda de aparcamiento no sería tal, por lo que insiste seguir trabajando y "en conversación con el Ayuntamiento para intentar llegar a un acuerdo que nos venga bien a todos".

Una dualidad que será tema de la próxima campaña electoral ya que es difícil un acuerdo antes del 28-M.

En cuanto a los aparcamientos que hay en la zona, si se comienza desde Recogidas, el más cercano a Camino de Ronda es el de Torres Neptuno, a la entrada de la ciudad lindando con la salida de la autovía. Después está el de la glorieta de Arabial (parking Alsina), el de Sócrates dirección Centro, el de Méndez Nuñez, junto al antiguo botellódromo, o el de Pedro Antonio de Alarcón.