Le piden 27 años de cárcel por asesinar al novio de su prima, con quien vivía en un pueblo de Granada

La Fiscalía de Granada ha solicitado 27 años de cárcel para un joven acusado de asesinar de dos puñaladas al novio de su prima, con el que además compartía piso en Benalúa (Granada), tras una discusión que comenzó por un desacuerdo en la limpieza de la cocina.Según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, el acusado A.V.E., natural de Venezuela, se trasladó hasta Granada en julio de 2019 acompañado de la víctima, novio de su prima. Desde entonces, los tres compartieron piso en una vivienda ubicada en la calle Sierra Nevada de Benalúa, una convivencia con desacuerdos marcados por el reparto de las tareas domésticas.Sobre las 15.30 horas del 15 de noviembre de 2019, la prima del procesado le reprochó que no hubiera limpiado la cocina y empezó una discusión a la que respondió diciendo "no sabéis quién soy, me tenéis harto". Después de un intercambio de frases, el acusado cogió a su prima del cuello y le propinó varios golpes con el puño cerrado en la cara, una agresión a la que ella respondió pidiendo auxilio.Esa petición fue atendida por su novio, la víctima, que en ese momento estaba en el baño afeitándose y salió con la navaja de afeitar en la mano.Pese a no hacer ningún gesto ni amago de usarla, según la Fiscalía, el acusado se abalanzó sobre la víctima de manera muy violenta, le propinó varios empujones y le golpeó en la cabeza con un jarrón. Después de agarrarle por el cuello, fue a la cocina y regresó armado con un cuchillo de 21 centímetros. Con la "evidente intención" de acabar con la vida de la víctima y de manera súbita, según el relato de la Fiscalía, le asestó una primera puñalada en el tórax y una segunda en el cuello, dos heridas que le causaron la muerte casi inmediata. Mientras la novia de la víctima pedía ayuda, el acusado le quitó el teléfono, escondió el arma, cogió documentos, dinero y una chaqueta del fallecido y se dispuso a huir.Sin embargo, su prima ya había logrado alertar de los hechos, lo que permitió a la Guardia Civil localizarlo escondido en la azotea del bloque. Ella necesitó recibir atención sanitaria por las lesiones leves que le provocó en la cara el acusado, que no presenta ningún trastorno psicopatológico ni de personalidad y que en ese momento no tenía alteradas sus capacidades.La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de asesinato, por el que ha pedido 25 años de prisión, un segundo de lesiones cometidas contra su prima, por el que ha interesado dos años más de cárcel, y un hurto leve por el que tendría que pagar 600 euros de multa.Un jurado popular se encargará de la causa, que será juzgada del 20 al 24 de junio en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.