Pilar Rivas carga contra las mociones que no "resuelven los problemas reales de la gente"

El pasado viernes el Ayuntamiento de Granada acogió un intenso debate por la presentación de una moción a cargo del PSOE que buscaba medidas para ponerle freno a la ultraderecha. En la votación de esta moción, la concejal no adscrita y candidata a la Alcaldía por Equo, Pilar Rivas se abstuvo lo que causó el rechazo por parte de Equo que se desvinculó del voto de la edil. En este mismo pleno, el PP también llevó una polémica moción en favor de la democracia que también acabó en bronca.

La concejal Pilar Rivas envió ayer un comunicado para defenderse. Según indicó "entrar a debatir mociones como las presentadas por PP y PSOE el pasado viernes, deterioran nuestra calidad democrática y alimentan una retórica de enfrentamiento".

Asimismo, la edil dijo que en cada pleno se presentan propuestas de declaración institucional "que todos sabemos que no son más que cantos al sol, algunas bien intencionadas (...) para generar distancia entre los partidos" (...) y rascar unos cuantos votos," mientras que "muy pocas aterrizan en los problemas reales de la gente".

Así, la edil manifestó que su sorpresa porque la mesa de coordinación de Equo no haya entendido su posicionamiento. Asimismo, lamentó que IU no haya intentado dialogar con Equo la posición de voto, y que el PSOE no hubiera querido consensuar una moción en defensa de los derechos y libertades puestos en cuestión recientemente, con los partidos que sabía que la apoyaríamos". Estoy segura que hubiéramos llegado a acuerdos, como así a ocurrido en tantas otras ocasiones. Esto solo demuestra que efectivamente era una moción tramposa cuyo único objetivo era crear una distancia irreal entre algunos partidos dentro del salón de plenos, en cuestiones que son fundamentales".