Los actuales planes urbanísticos impiden el desarrollo de la gran manzana de ocio del Granada CF

El gran proyecto urbanístico dedicado al ocio y usos comerciales del Granada CF sigue siendo, tres años después de su presentación, un proyecto. Y lo seguirá siendo muchos años más, por lo menos una década. Los actuales planes urbanísticos que regulan el uso del suelo de la gran manzana de Los Cármenes, tanto el Plan General de Ordenación Urbana de Granada -en proceso de modificación- como el POTAUG, la normativa autonómica, impiden el desarrollo de otro uso en esos terrenos que no sea el deportivo, por lo que habría que modificar los dos planes. Un proceso que va a llegar pero que no es precisamente corto y podría retrasar los trámites hasta diez años.

El plan lo presentó el Granada CF en 2019 junto al entonces alcalde Paco Cuenca en el mes de abril, plena campaña electoral. Entonces se anunció que se haría este proyecto a medio y largo plazo en el campo Los Cármenes y sus alrededores en colaboración entre el Ayuntamiento y el club mediante la cesión del suelo para la gran manzana deportiva y de ocio aprovechando la renovación de la concesión del estadio, que se daría por un periodo largo de entre 30 y 40 años.

Pero llegó el cambio de gobierno y la negociación entre el club y el PP-Cs se enquistó. El entonces alcalde, Luis Salvador, frenó las intenciones del club y los trámites de la cesión del estadio al repetir que se haría lo que la legalidad urbanística indicara.

El PGOU y el POTAUG, el escollo

La parcela está calificada como uso equipamiento deportivo en el PGOU y el POTAUG las califica como zona de mantenimiento de dotaciones de interés supramunicipal. Informes propios de la Junta detallan que "en ningún caso se podrá autorizar como compatible usos residenciales, producto o terciario" y el Ayuntamiento reconoce que "es más que evidente que su desarrollo es inviable ni siquiera como concesión administrativa". Es de interés supramunicipal y sólo podría tener carácter deportivo y público.

De ahí que esta parcela fuera utilizada como ejemplo en la moción que el pasado viernes presentó a pleno el PSOE para instar a la Junta a renovar el POTAUG, un indicador de los planes municipales del equipo de gobierno. El nuevo equipo de Gobierno recupera ahora tanto los trámites para la cesión del estadio como los del gran proyecto urbanístico, de ahí la petición del cambio en el plan urbanístico de la Junta, que ya desvela esa intención y que pasaría por modificar el uso de este suelo de deportivo a residencial.

La moción salió adelante y el grupo municipal de Unidas Podemos incluyó en el texto "instar a la Junta a una modificación al POTAUG para la elaboración de un plan espacial de protección de la Vega y desarrollar los equipamientos públicos culturales, deportivos y de interés general con carácter metropolitano", en previsión de las intenciones a llevar con el club, lo que también motivaría que se plantee una concesión larga del campo si tiene que amortizar inversiones y en los primeros años no se pueden realizar.

Tirón de orejas del TSJA al proceder municipal

El Ayuntamiento defiende que un 30% de la parcela de uso deportivo puede tener un uso compatible terciario. Pero eso era una interpretación que se hacía hasta antes de que el TSJA, dentro del proceso judicial por la construcción de restaurantes en zona deportiva junto al Pabellón Mulhacén, dijera que no se puede interpretar como un 30% de la parcela sino como un 30% de la edificación deportiva que resultara en el proyecto, por lo que cambia en gran medida la situación de proyectos como este. "La compatibilidad podría producirse en el mismo edificio, pero no en una instalación separada dentro de la parcela”, recoge la resolución judicial.

Unidas Podemos: "Esto no es la esquina del Bernabeu"

El grupo municipal de Unidas Podemos defiende que se utilice este espacio como espacio libre y de uso deportivo al aire libre con pistas de fútbol, futbito o baloncesto de uso público para los vecinos que no colmaten el espacio y complementen la actividad del estadio de Los Cármenes y del Palacio de Deportes. "Si el alcalde dice que el uso deportivo está colmatado, lo que hay que hacer es atender las demandas vecinales con pistas al aire libre y con un uso público que ahora no se puede hacer ni del campo de fútbol ni del palacio", ha explicado el concejal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento Francisco Puentedura, que alerta de que el proyecto urbanístico que pretende el club incluiría usos comerciales y privados que no benefician ni a la ciudadanía ni al pequeño comercio".

"El 30% de compatibilidad de usos comerciales sobre usos deportivos no es para avalar un nuevo Nevada, esto no es la esquina del Bernabeu. Si se plantean esas opciones, tendrá nuestro enfrentamiento directo", ha dicho Puentedura en rueda de prensa. El Granada Experience Park contempla zonas de skatepark, espacio de cine simulador con butacas en movimiento, rocódromos, espacio para deportes alternativos,... En total, 72.380 metros dedicados al deporte, ya que al espacio actual del campo se sumarían las zonas comunes aledañas, con aproximadamente 8.800 metros cuadrados y el Pabellón Municipal de Deportes.