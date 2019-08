El playmobil de Puentezuelas vuelve a casa

Tras tres días de búsqueda, la calle Puentezuelas ha recuperado a su 'vecino' más singular. El Playmobil que había sido robado a la tienda Lycka, y que saludaba a los peatones desde el balcón, ha vuelto a casa. Y lo ha hecho de una forma que evidencia que hay finales felices y que el arrepentimiento es la mejor manera de solucionar las cosas.

Así lo ha narrado el propio establecimiento en sus redes sociales, a través de las que dieron el aviso del robo, que generó toda una campaña de apoyo al establecimiento. Ayer mismo aparecieron algunas pistas sobre su paradero.

"Si la historia empezó con una llamada nerviosa de María diciéndonos que nos habían robado el Playmobil, que no estaba en el balcón, ha terminado con otra llamada más nerviosa aún de María diciéndome: Blas, ven corriendo a la tienda que está aquí el Playmobil", explican.

¡ Lo habéis conseguido mil gracias! pic.twitter.com/pX8mWCRGga — Lycka (@Lyckashop) August 30, 2019

Al parecer, según relatan los dueños del establecimiento, habría sido el efecto de una fiesta y una apuesta el motivo del robo del muñeco. "Noche del 27 de julio, una fiesta, un no hay huevos, que sí, que no, venga lo hacemos y lo cogemos, y en la alegría de la fiesta y la impunidad de la noche y la fuerza del grupo se lo llevaron. Ayer y después de todo el revuelo y de la única manera que podía volver, y, de la que menos esperábamos ya, apareció. Porque si la fiesta fue buena algunos no tuvieron una buena resaca y han estado todo este tiempo intranquilos, y arrepentidos".

Así, ayer "los que se lo llevaron decidieron poner punto final, no solo resolviéndolo de la mejor manera posible devolviéndolo, sino porque toda la cobardía que tuvieron una noche robándolo, la han transformado en un acto de valentía y arrepentimiento y han venido a la tienda en persona a devolverlo. Han dado la cara, cuando a lo mejor lo más fácil habría sido que se hubiesen deshecho de él...".

El dueño explica que además esperaron a que llegara él a la tienda para "pedir perdón en persona y hacerse responsables de todo lo que hiciera falta", así que sólo le quedó decirles "gracias".

Una historia que termina con final feliz y esperando ver pronto la figura del Playmobil en su balcón y divisando a todos los viandantes de la céntrica calle.