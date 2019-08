Dos hombres jóvenes robaron el Playmobil gigante la madrugada del 28 de julio

La historia del robo Playmobil de 1,80 metros robado de un balcón de la tienda Lycka, en la calle Puentezuelas, tiene un nuevo capítulos. Los propietarios de este negocio han comentado en redes que el eco mediático de este suceso, adelantado por este periódico, ha tenido efecto y se han conseguido pistas. El hilo para tirar es que se sabe que fueron dos varones jóvenes los que robaron esta pieza en la madrugada del sábado 27 de julio al domingo 28 en torno a las 02:00 horas y que de la tienda bajaron hasta la Plaza de Gracia para seguir por la calle Músico Vicente Zarzo.

"Nos da la opción de poder buscarlos en más cámaras en esa zona y trayecto que las hay. Esperemos que den sus frutos. Si has visto algo más avísanos por poco que sea. Lo queremos de vuelta. ¡Granada lo quiere de vuelta!". Con este mensaje lanzado en redes sociales pretenden seguir allanado el terreno los dueños de Lycka, que pusieron su pertinente denuncia ante la Policía Nacional por el robo de un Playmobil gigante vestido de romano que llevaba seis años en la tienda.

Según los dueños, este particular muñeco "llevaba 10 años con nosotros y desde hace seis en la tienda. "Me costó esfuerzo ahorrar poco a poco para comprármelo y estuvo en mi casa hasta que abrimos la tienda Lycka en Puentezuelas, donde lucía y saludaba a todo el que pasaba por la calle", contó el propietario a este periódico. Y es que este particular 'vecino' del centro granadino acaparaba todas las miradas y "decenas de fotos cada día".

"Me sentía orgulloso de tenerlo y poder hacer a tanta gente partícipe de disfrutarlo ahí, porque quedaba precios y era ya de todos...", se lamentó el dueño hace unos días. Sin embargo, "alguien se ha encaprichado de él y, a finales de julio, pensó que era su día y en vez de esforzarse y comprarlo renunciando a muchas cosas, se esforzó en subir al balcón, con ayuda de otro, romper los anclajes que tenía y llevárselo".