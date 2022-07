Un pleno ordinario que apoya el tren a Motril, el teleférico y que mantiene abierto el debate sobre la estación en la Vega de Granada

El Ayuntamiento de Granada ha acogido este viernes el Pleno ordinario correspondiente al mes de junio, que fue retrasado hasta el 1 de julio a causa de la celebración en la ciudad de la feria del Corpus Christi, una sesión que se ha desarrollado sin incidencias y en la que las infraestructuras ferroviarias, el teleférico a Sierra Nevada y El Día Internacional del Orgullo LGTBI + han centrado las intervenciones de los ediles municipales.

Se han aprobado dos Declaraciones Institucionales, una por el Día Internacional del Refugiado y otra para pedir la inclusión de la conexión ferroviaria Granada-Motril en la propuesta de revisión de la red Transeuropea de Transporte. Como moción se ha aprobado una declaración y reivindicación en favor de los derechos LGTBI+ a raíz de la celebración del Día Internacional del Orgullo el 28 de junio, y que ha sido apoyada por los grupos municipales Socialista, Popular, Unidas Podemos y los concejales no adscritos.

Desde Vox se votó en contra de esta moción, que no pudo ir como Declaración institucional por su negativa. La concejal Mónica Rodríguez comentó que desde su formación política "no nos importa a quien quiere cada persona, nos preocupa que nuestro país esté unido".

"Porque siempre hemos defendido la igualdad, y no defenderemos un lobby ideológico que politiza hasta el ámbito personal. Solo tenemos una bandera, la española, que nos protege a todos por igual. La orientación sexual no puede ser un ámbito de discriminación, pero políticos han creado sociedades con las que enriquecerse a raíz de esto", ha asegurado.

Ante esto, la concejal del PSOE, Nuria Gutiérrez, les recriminó su posición. "Continúan negando el problema de la comunidad LGTBI+, ya no en España, en Granada. Están al lado de los opresores, de quien ejerce el odio. Las personas somos libres cuando nos liberamos de los yugos de la opresión. ¿Se pueden imaginar lo que significa tener miedo de besar a la persona que quieren?. Su discurso genera dolor", ha valorado.

El teleférico a la estación de esquí y la estación en la Vega

Se ha aprobado con 23 votos a favor y tres en contra de los concejales de Unidas Podemos la moción en apoyo de la construcción del teleférico Granada-Sierra Nevada, un proyecto de iniciativa inicialmente privada según el PP, y que con un proyecto redactado y avalado jurídicamente ha pedido subvenciones de los fondos europeos Next Generation a través de la Junta de Andalucía, como gestora de la estación de esquí.

"Es un tema que apoyaremos. Tendremos tiempo de valorar la solicitud de la Junta de Andalucía para pedir los Fondos Next Generation, y de como se presentó esta petición, que podría haber sido ofrecida de forma conjunta con el Ayuntamiento. En caso de prosperar la iniciativa habría que ver los pormenores técnicos y de construcción, pero votaremos a favor", comentaba sobre la misma el concejal socialista Miguel Ángel Fernández.

También votaron a favor desde el grupo de Vox, quien ha pedido ver el proyecto presentado por la Junta, y que asegura estar de acuerdo "con la idea en general, pero no con cualquier proyecto". Unidas Podemos aseguró que esta nueva infraestructura duplicaría las vías de conexión con la estación de esquí de una empresa, Cetursa, "que pierde dinero, y cuya inversión necesitara muchos operarios y que funcionará solo durante cuatro meses. No será viable cuando una familia se gaste mucho dinero en subir en el teleférico, cuando les sale más barato ir en coche", alegó Cambril.

Unidas Podemos, a través de una moción, ha vuelto a traer a la palestra la polémica del traslado de la estación de tren a la Vega de Granada, concretamente a la zona de Méndez Núñez. La formación ha pedido que el pleno se reafirme en la validez y vigencia de los puntos firmados en el Pacto por la Vega de Granada, y deseche la idea. Una moción que ha sido aprobado por 11 votos a favor y 15 abstenciones.

"Si vamos a tener dificultades para el soterramiento, habrá que buscar alternativas. Estamos en periodo de debate, habrá más alternativas, pero no podemos desecharlo solamente por motivo de hablarlo. No hay nada oficial todavía. Nos vamos a abstener para no influir en ese debate", ha comentado el socialista Fernández Madrid.

Beatriz Sánchez, concejal de Vox, ha asegurado que el apoyo al mantenimiento de la Vega por parte de su formación "es total", pero no se puede decir que no a un proyecto "sin ni siquiera ser estudiado, habrá que debatirlo. Eso si, no se puede marear a los ciudadanos, deberíamos ser serios. ¿Cuándo va a llegar el estudio?", se ha preguntado.

"La Vega siempre ha sido una zona de prosperidad. Nosotros defendemos la Vega y debe ser elemento de referencia de una ciudad de futuro. Esto no quiere decir que estemos en contra de futuras alternativas que provoquen debates estériles, pero apostamos por el soterramiento", ha valorado el concejal popular Luis González.

Polémica con los contratos municipales de transporte y limpieza

Uno de los temas candentes, nuevamente, han sido los contratos municipales de la empresa de transporte urbano y la del servicio de limpieza de la ciudad. Nuevamente Unidas Podemos, en voz del concejal Antonio Cambril, ha vuelto a recordar los sobrecostes que estos contratos suponen para las arcas públicas y ha pedido que la gestión de estos servicios sean realizadas de forma pública.

"La deuda de este Ayuntamiento está por encima de 250 millones de euros. Poder asumir los costes de municipalizar, los servicios de transportes y limpieza son inviables, y económicamente y fiscalmente hablando, no son asumibles", ha recordado el concejal del PP, César Díaz, en su turno de palabra, a la vez que ha recordado que el transporte necesita modernizar la flota de autobuses.

Como responsable del Área de Movilidad, Raquel Ruz ha comentado que la situación "viene derivada del desastroso contrato que firmo el equipo de gobierno del PP en 2014". "Fueron decisiones mal tomadas que vienen lastrando el transporte público de nuestra ciudad. Sabemos que tenemos que renovar y mejorar el servicio, como ha comentado el PP, y estamos intentando hacerlo de la mejor manera posible", ha incidido.

A través de un ruego, Vox ha pedido que el equipo de Gobierno se implique en la reapertura de la piscina de Fuentenueva para que la ciudad pueda disfrutar en 2023 de la piscina olímpica que volvería a darle vida a este entorno y "que pondría acoger campeonatos y que situaría a la ciudad en el centro de un deporte seguido por millones de incondicionales".

"Desafortunadamente, no tenemos ninguna piscina olímpica de 50 metros. Estamos a la espera de que la UGR acabe sus ruegos de pliegos y condiciones y vamos a luchar porque la piscina esté abierta el verano que viene", ha destacado el concejal de Deportes, Jose Antonio Huertas.

El Pleno comenzó con un minuto de silencio el recordatorio de las mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en toda España y por los fallecidos a causa de la Covid-19. Posteriormente, el grupo municipal de Unidas Podemos pidió un minuto de silencio por los fallecidos en el intento de salto masivo a la valla de Melilla, un homenaje con el que todos los concejales estuvieron de acuerdo.

En la sesión ordinaria también prometió su cargo la nueva concejal del Ayuntamiento de Granada, Sandra Rodríguez, quien prometió "por mi conciencia y honor" su cargo como nueva concejal del Ayuntamiento de Granada. Sandra apareció de entre el público y se sentó en la bancada de los miembros del PSOE en sustitución del fallecido Jose María Corpas.