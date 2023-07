"Que nos quitan las pagas": polémica por los comentarios sobre votantes gitanos de un concejal del PP de Granada

"Os voy a contar mi surrealista jornada electoral", así comenzaba Fernando Parra, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Granada, su resumen del 23J que ha generado polémica debido a los comentarios despectivos hacia los votantes de etnia gitana de un colegio del distrito Norte de la capital. A lo largo de varios tuits, el también presidente de NNGG del partido en Granada, vertía comentarios negativos hacia estas personas asegurando por ejemplo que muchas entraban ""hay que votar al pezooee que nos quitan las pagas los del pepeee".

Pero en sus mensajes, el concejal no solo criticó a los votantes, también a los miembros de las mesas electorales, de los que llega ha decir que varios eran analfabetos que "no sabían leer ni escribir". Acto seguido, Parra relata las irregularidades que, según él, se cometieron, pues varias electores votaron con el DNI de sus familiares "ante el agolpamiento de personas" que se dieron en el colegio.

Ante estos mensajes, Jacobo Calvo, viceportavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento ha pedido "medidas urgentes y contundentes" contra el concejal, asegurando que su formación estudia iniciar medidas legales contra él.

A primera hora de esta mañana, el concejal ha reconocido su error y ha pedido perdón, sin embargo, para Calvo, tildar el tema de error “no es suficiente", y ha añadido que "con unas disculpas no se acaba con ideas racistas, clasistas y lamentables que parecen de otra época. Este señor hace una serie de prejuicios ante una sociedad, los vecinos y vecinas de Norte de población gitana que no se puede consentir ni admitir” y ha pedido "que se retracte de manera contundente, no con un tweet, sino con una disculpa pública y su dimisión inminente ante un comportamiento tan reprobable e injustificado como este”.

El concejal de Juventud del @aytogr Fernando Parra @fparra_94 ha hecho unas declaraciones en twitter que roza el delito de odio. Ya estamos en ello. Señora @marifrangr, su concejal ha traspasado una línea injustificable. Orgulloso del #DistritoNorte pic.twitter.com/dYoqt1JnNx — Jacobo Calvo (@jacobocalvo) July 24, 2023

Para Calvo, “es injustificable” que un edil del gobierno municipal se permita insultar y criminalizar de forma grave a la población gitana de la zona norte, “por sus formas, escasa formación, e incluso los adjetiviza como analfabetos, además de sugerir que no están legitimados y preparados para ejercer su derecho el voto”. A juicio del socialista, “no se pueden consentir este tipo de afirmaciones por parte de un servidor público, mucho menos en un distrito que lleva años trabajando para quitarse estos estigmas y que luchan por ser reconocidos como granadinos y granadinos de primera”.

“Lamentablemente ahora nos encontramos a máximos responsables del PP haciendo este tipo de declaraciones, faltando el respeto y vertiendo comentarios que rozan el delito de odio contra vecinos y vecinas de Granada en un hecho insólito que no tiene justificación alguna, ni error, ni juventud”, ha recalcado el socialista.

La sección sindical de CGT del Ayuntamiento también ha pedido la dimisión del concejal. En una nota de prensa, CGT indica que los ciudadanos del Distrito Norte de Granada necesitan el apoyo de susrepresentantes políticos, no el desprecio de los mismos. Es por ello que la CGT lamenta que nada más aterrizar en la Casa Consistorial, Parra se dedique a insultar a sus conciudadanos, en vez de dedicarse a trabajar por la juventud granadina. El sindicato se pregunta qué pensará la juventud gitana y del distrito norte de la ciudad sobre el edil que debería defender sus intereses.

Carazo rechaza "con contundencia" las declaraciones

Poco después de estallar la polémica, y a respuestas de los periodistas, Marifrán Carazo ha rechazado "con contundencia" este martes las manifestaciones que el concejal de Juventud, Fernando Parra, ha realizado a través de Twitter del colectivo gitano, en relación a lo ocurrido en un colegio electoral de la zona Norte en las elecciones generales del pasado 23 de julio, y ha incidido en que el edil ya "ha pedido disculpas".

A preguntas de los periodistas sobre este asunto por el que el PSOE estudia medidas legales, Carazo ha señalado que las declaraciones de este concejal le parecen "equivocadas, un error" y así se lo ha trasladado, remarcando que se ha "equivocado" y "en primer lugar tiene que pedir disculpas y hacerlo convencido de su error", como ha hecho, según ha agregado. "En la vida uno se equivoca y tiene que pedir disculpas", ha abundado la regidora a este respecto.

Tampoco han servido las disculpas para el resto de usuarios de Twitter, quien han criticado la actitud del concejal hacia los votantes de etnia gitana. Así, por ejemplo, hay quien con cierta ironía ha afirmado que estos tuits le van "a perseguir durante el resto de tu carrera política. Es decir, durante el próximo par de meses". De hecho, la palabra 'dimisión' es la más repetida en las respuestas a la disculpa de Parra, habiendo quien incluso asegura que, de trabajar en una empresa privada, sería despedido inmediatamente.

Al PSOE le interesa la pobreza

En el hilo, Parra también carga contra el resto de partidos. Primero, que el apoderado de Vox, formación a la que califica de "derecha valiente", había decidido retirar la reclamación que él mismo, junto al PP, habían puesto durante la mañana sobre las supuestas irregularidades en la jornada.

Esto, siempre según la versión de Parra, a que la formación que lidera Santiago Abascal, "le baila el agua siempre al sanchismo, ya sea por cobardía o por temor".

El concejal popular guarda su última bala precisamente para el partido de Pedro Sánchez, remitiéndose a una charla que dio en la Facultad de Políticas de la UGR, asegurando que al PSOE le interesa que haya pobreza y analfabetismo, pues "de esto se nutre electoralmente", de ahí que "promueven el subvencionismo y la pobreza".

Un debutante en política

Fernando Parra es una de las apuestas de Carazo para el nuevo gobierno municipal del Partido Popular. El concejal de Juventud no ha ocupado ningún cargo político hasta que se oficializó su cargo el pasado mes de junio. Junto a esto, Parra ocupa el cargo de presidente de la Junta Municipal de La Chana

De forma paralela, el edil es también el presidente de las Nuevas Generaciones en la provincia, un cargo que ocupa desde abril, después de ser el único candidato. En su nombramiento estuvo precisamente Carazo, quien reafirmó su compromiso con la juventud. "Me voy a volcar con los jóvenes para que se sientan orgullosos de Granada", dijo en aquel momento la ahora alcaldesa.