El Ayuntamiento de Granada abre el año electoral después de un 2022 de ‘transición’

La política no tiene últimamente años tranquilos. Ni en lo nacional ni en lo local. Y en Granada tenemos experiencia. De hecho, la broma entre los políticos de la capital es que nunca se sabe lo que puede pasar ya que se han visto de todos los escenarios posibles, e imposibles también. Porque todo es posible en Granada, dice el dicho, y en política se cumple. De hecho en la próxima primavera acabará un mandato con dos años de gobierno de PP-Cs y dos años de PSOE tras muchos capítulos escritos en la política local.

El Ayuntamiento de Granada cierra un 2022 casi 'de transición'. Aunque ha sido importante a nivel de gestión por la aprobación, por ejemplo, de los presupuestos de la ciudad, la captación de importantes fondos europeos o el avance del Nuevo Plan General -al margen del tema estrella del año, que ha sido la Inteligencia Artificial y la AESIA, aunque eso tiene otro análisis aparte-, a nivel político el terremoto que supuso 2021 con el cambio de equipo de Gobierno y de alcalde por la crisis PP-Cs y todo aquel lío del 2+2, no ha tenido réplicas. Incluso se podría decir que ha sido un año anodino en muchas ocasiones por el poco debate y por una oposición light con un grupo del PP recién salido del gobierno y a la espera de sustitutos para las nuevas listas -y todavía de candidato, mejor dicho, candidata- y un grupo de UP que aunque ha dado avisos de que su acuerdo de gobernabilidad con el PSOE no es un cheque en blanco y advierte de los incumplimientos, ha sido el aliado del gobierno pactando los grandes avances políticos del año, como la rebaja del IBI a partir de 2023, el propio presupuesto o medidas ambientales y sociales. Vox ha seguido en su línea, marcada de forma clara desde Madrid, con su oposición en momentos clave para políticas de igualdad o económicas.

Pero esta aparente balsa solo será un espejismo porque después de los mantecados llegará de nuevo el movimiento, ahora a nivel electoral por ser 2023 un año de cita con las urnas (el 28 de mayo) para renovar la corporación local. Una cita que activará el 'modo campaña' tras las fiestas y para la que ya hay candidatos conocidos y otros se han pedido en la carta de los Reyes para comenzar la partida, en la que serán actores principales Paco Cuenca (PSOE) y Marifrán Carazo (PP).

El PSOE parte con la ventaja de gobernar

En este escenario parte con ventaja el PSOE y el alcalde, Paco Cuenca, que salen desde la casilla privilegiada que da estar en el Gobierno. Paradójicamente esto le correspondería al PP si no hubieran abandonado su responsabilidad de gobierno el año pasado por su ruptura con Cs y hubieran dinamitado la alcaldía. Así que ahora, todo lo contrario, les toca ya dar el nombre de la candidata (sólo falta la designación oficial de Marifrán Carazo), hacer limpia en la lista (algo que saben todos los miembros actuales del grupo municipal) y echar el balón hacia adelante sin volver mucho al pasado y centrándose en los logros de la Junta y la crítica al contrario, algo, por otra parte, que es lo que están haciendo desde hace ya unos meses.

Paco Cuenca, que al ser alcalde fue confirmado automáticamente hace unos meses como candidato a la Alcaldía de Granada, tiene a favor la gestión municipal, con presupuestos y ordenanzas fiscales aprobadas sin votos en contra o el hecho de haber sido el alcalde que por dos veces ha accedido a la Alcaldía tras un escándalo en el Ayuntamiento (primero por la salida de Torres Hurtado y después por el lío PP-Cs), discurso que repite como puede cada vez que tiene que hacer una declaración pública o la prensa le pregunta por alguna cuestión relacionada con el PP o la Junta. También se puede ver a su favor la oposición que ha mostrado ante el Gobierno central, de su propio partido, por el escándalo en la asignación de la sede de la AESIA, por lo que se ha llevado incluso amonestaciones de dirigentes socialistas. Aunque también el hecho del desprecio a la candidatura granadina del gobierno socialista puede jugar en contra. Un mismo asunto y dos opciones que dependerán de la visión del votante. También tendrá que hacer su lista y ver los nombres que repetirán. Se da por seguro que seguirá su núcleo duro pero se habla ya de salidas, alguna de peso.

El futuro de UP y la confluencia de partidos

Pero el PSOE sabe que ese privilegio que da estar en la Alcaldía no es suficiente para volver a ganar las elecciones de forma holgada para que el bloque de la derecha no sume para arrebatarle el bastón de mando. Las opciones todavía están muy abiertas. Por eso mira de reojo, más que lo que pase en el PP y el nombre de su candidato, lo que ocurra en su propia banda, en la izquierda alternativa, en el grupo municipal que tiene que darle el apoyo natural para mantener el mando: el grupo de Unidas Podemos e Independientes. O como se llame de aquí a las elecciones tras el proceso interno que tiene la coalición y donde todavía no se sabe el papel que ocupará cada partido, quién será el candidato/a de consenso (Francisco Puentedura (IU), Elisa Cabrerizo (Podemos) u otro nombre que llegue de la consulta con las bases como ocurrió con el caso de Antonio Cambril, que no repetirá) y qué partidos finalmente estarán bajo la marca. Un proceso que afectará no solo a su propio resultado electoral, clave para mantener los tres concejales y aumentarlos, sino a posibles alianzas de izquierda para un gobierno de ciudad en el que ya sí exijan su entrada a cambio del apoyo. No tienen mucho tiempo para decidir ya lo que hacer y cómo.

El PP, a la espera de Carazo para olvidar el pasado

Tampoco puede relajarse en los tiempos el PP, llamado por el propio presidente de la Junta a recuperar la Alcaldía de Granada. Saben que su votante es fiel y no tendrá en cuenta los escándalos que arrastran: Torres Hurtado, pacto con Cs, la salida polémica de Sebastián Pérez del partido y el abandono finalmente del Gobierno local. Pero necesitan un candidato fuerte que por lo menos no recuerde esas épocas y tire de votos. Y será candidata y de la Junta, la consejera Marifrán Carazo, que aunque fue concejal en tiempos de Torres Hurtado, su posición como consejera fuerte de Juanma Moreno la hacen tomar el papel de reflotar el grupo municipal y, quien sabe, ser la primera alcaldesa de la ciudad de Granada. Porque saben que vender la 'moderación' de Juanma Moreno y su gestión tras la mayoría absoluta en las autonómicas es su salvavidas y la mejor confrontación con el PSOE. Aunque Carazo es ya candidata de forma oficiosa, las negociaciones apuran los días y todavía no se ha dado el nombre oficialmente. Se espera a un gran acto de partido con Moreno para designar a todos los candidatos de capitales de provincia. Algo que se esperaba para diciembre pero ya va a haber que esperar a que pasen los Reyes para abril el regalo. En su día se habló de otros nombres como Rocío Díaz o Jorge Saavedra. Del actual grupo municipal se posicionaban también César Díaz y Luis González. Pero el partido quiere un nombre fuerte y Carazo es la opción. De hecho, el actual grupo municipal está ya de retirada y conocen que no repetirán. Algunos ya tienen incluso destino en consorcios o dan por hecho su regreso a sus trabajos fuera de la política.

Vox ya tiene candidata y sigue la línea marcada por Madrid

En Vox se conoció el nombre de la candidata este 23 de diciembre. La actual portavoz, Beatriz Sánchez, será la aspirante a la Alcaldía por el partido de Santiago Abascal. A ella le tocó tomar las riendas del partido tras la salida hacia Madrid del antes portavoz Onofre Miralles, que era el peso fuerte del grupo municipal y quien lo lideraba con su apoyo a la Alcaldía de Luis Salvador o su enemistad histórica con Sebastián Pérez, capítulos que dejaron momentos intensos -y en ocasiones surrealistas- en la Plaza del Carmen. Pero se fue de diputado al Congreso en sustitución de Macarena Olona tras las autonómicas y el grupo municipal tuvo que reestructurarse. Ahora son tres concejalas y Sánchez su portavoz y candidata. En este año, han conseguido sacar alguna moción con el apoyo incluso de la izquierda pero se ha marcado por su posicionamiento según directiva de partido contra medidas económicas, sociales o de igualdad, como el rechazo a la declaración institucional contra la violencia de género. Ahora habrá que ver si estos cuatro años de presencia en corporación municipal le valen para mantener resultado, aumentarlo o perder votos ya que en su día se llevaron mucho voto descontento de PP que ahora volvería a las siglas originales, por lo que hay encuestas que les dan pérdida clara de votos. A ellas les valdría con mantener el grupo y ser llave de nuevo para un gobierno de derechas, aunque el PP quiera mantener distancia con Vox. De hecho en muchas sesiones plenarias les afean sus argumentos y votaciones.

El futuro de los concejales no adscritos

Una vez pasen las elecciones se acabará con el escenario actual de tener hasta cinco concejales no adscritos, algo que pasa por primera vez en el Ayuntamiento de Granada. Un hecho motivado por la descomposición del grupo de Cs, que pasó de la Alcaldía a la nada. Sus cuatro concejales son no adscritos y Sebastián Pérez también, que mantuvo su acta tras salir del PP. El 2022 para ellos ha sido diferente. Mientras José Antonio Huertas y Luis Salvador han seguido en el equipo de Gobierno del PSOE, el resto perdió sus responsabilidades. Y 2023 será también distinto según el nombre. Huertas es el que más posibilidades tiene de seguir en política local, eso sí, ahora con el PSOE, y Salvador ya tendría cerrada su vuelta también con los socialistas pero en Madrid. Manuel Olivares y Lucía Garrido no cierran la puerta a la política pero están más fuera que dentro y Pérez amaga con presentarse con un proyecto propio para quitar votos al PP igual que hicieron en su día con él pero la opción tiene pocos visos de hacer verdadero daño.

Se cierra así un 2022 que ha dejado también momentos difíciles en el Ayuntamiento como la muerte del concejal de Economía, José María Corpas, lo que obligó a remodelar el gobierno con la entrada de Sandra Rodríguez Salas, la primera concejal trans de la historia de la corporación local. Y se abre la agenda de 2023, año en el que pese a la cita electoral, que lo copará todo, se tendrá que seguir dirigiendo y gestionando la ciudad con los retos del empleo, los efectos de la economía, los cambios importantes en la movilidad o la llegada de fondos para acometer proyectos y avanzar en la Granada del futuro.