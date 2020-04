La primera embaraza de Granada que recibe el alta tras 10 días ingresada por coronavirus

Laura Pérez está embaraza de 37 semanas y hoy acaba de salir del hospital Virgen de las Nieves tras superar el coronavirus. La joven de 29 años ha abandonado el centro saludando a los sanitarios que la han cuidado durante su ingreso y ellos, tal como muestra el vídeo, la han despedido entre aplausos y gritos de "campeona".

Se trata de una gran noticia a nivel médico ya que esta mujer está en un avanzado estado de gestación, ella calcula que le quedan apenas dos semanas para dar a luz, y ha conseguido vencer a una enfermedad que no deja de dar malos datos.

Para los profesionales @GineGranada, la salida triunfal de Laura, a sus 37 semanas de gestación, tras superar el Covid-19, es un rayo de luz que nos llena de fuerza para ganar el pulso a esta pandemia.Deseando volver a verla para traer a este mundo a su precioso bebé👶 pic.twitter.com/WfKBapIorj — HVN (@hospital_hvn) April 1, 2020

Laura explica a Granada Hoy que los médicos le han recomendado ahora descansar en casa, manteniendo eso sí la cuarentena preventiva que siguen todos los curados. A la granadina la ingresaron el pasado jueves 19 de abril porque acudió al hospital con problemas de congestión. Ella es una persona de riesgo porque sufre asma desde pequeña y además está encinta por lo que fue ingresada ese mismo día en el Virgen de las Nieves.

Cuando recibió la noticia se asustó, no se lo esperaba, comenta. "Fue como si me echaran un jarro de agua fría", explica la granadina que insistió en que no podía ser que ella tuviera el virus.

En cuanto a su hospitalización que duró 10 días, cuenta que cuando llegaba la noche sí se sentía sola pero insiste en que los profesionales se portaron siempre genial con ella. "Se portaron muy bien conmigo, no me faltaba de nada y me atendían en todo momento", cuenta la mujer.

Ahora, cuando apenas quedan días para volver a acudir al hospital, en esta ocasión al Materno para dar a luz, Laura se ríe y dice: "acabo de salir para volver a entrar, pero bueno, mientras puedo descansar en casa y me encuentro muy bien".