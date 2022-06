El programa del PP deja para otro mandato las obras de las ampliaciones Centro y Norte del Metro de Granada

El programa electoral con el que el Partido Popular ha ganado los comicios en Andalucía, y donde arrasó en Granada con el 42% de los votos, se compromete a terminar en esta legislatura con la prolongación Sur del Metro hasta Churriana de la Vega y Las Gabias, pero deja en el aire el inicio de las obras de las otras dos: la que pasa por el Centro y la que extiende la línea desde Albolote hasta la Plaza de Toros de Atarfe. El compromiso sólo alcanza a finalizar la redacción de unos proyectos que ya están bastante avanzados en el Estudio Informativo publicado en otoño del año pasado.

De esta manera la Junta no se coge las manos si no es capaz de encontrar la financiación para estos dos proyectos. La prolongación Sur cuenta ya con los fondos necesarios para su desarrollo a través de los Next Generation de la Unión Europea, que incluyeron el proyecto de extensión del Metro de Granada por la zona Sur dentro de los financiables por los fondos de resiliencia comunitarios para hacer frente a la crisis del coronavirus y escribir un nuevo modelo de paradigma en el transporte hacia uno más limpio y ecológico. Por eso el programa de los populares, que gobernarán ahora sin ataduras con mayoría absoluta, sí se compromete a "construir" esta infraestructura.

El problema llega con los otros dos proyectos, el que atraviesa el Centro de Granada desde la Hípica hasta Caleta en superficie, y el Norte desde Albolote hasta la Plaza de Toros de Atarfe. Ambos proyectos se desarrollaron de forma conjunta en el Estudio Informativo para la Ampliación del Metro de Granada junto al Sur, sin embargo, este ha contado con financiación europea y los otros dos no fueron considerados por la comisión como financiables, de ahí a que el PP no haya adquirido siquiera el compromiso de empezar las obras de las prolongaciones Centro y Norte si no están aseguradas las ayudas procedentes de Europa.

Así que el proyecto de la ampliación del Metro avanza a dos velocidades en Granada. Mientras que en la extensión hacia Churriana de la Vega y Las Gabias ya se están realizando las catas de terreno para poder empezar las obras cuanto antes (deben, además, estar finalizadas en el año 2026 ya que el acceso a los fondos Next Generation obligan a las administraciones a mostrar a Europa el resultado de la inversión realizada en ese plazo de tiempo), las prolongaciones Centro y Norte progresarán a un ritmo mucho más lento y el compromiso de la nueva administración popular es "finalizar" sus proyectos.

En cuanto al Metro de Granada, el trabajo del nuevo ejecutivo de Juanma Moreno echa también el freno al proyecto de cubrir la playa de vías de los talleres y cocheras del Cerrillo de Maracena y proteger a los trenes de las inclemencias de la meteorología cuando no están de servicio. En el programa electoral se habla de que "impulsaremos la adecuación funcional del recinto de talleres y cocheras", sin concretar mucho más. En los últimos presupuestos de la Junta para Granada había partidas vinculadas a los fondos React de la Unión Europea que iban dirigidas al proyecto de cubrir la instalación. A lo que sí se comprometen los populares a poner a disposición de la red los ocho nuevos trenes que ya están encargados a CAF, cuya construcción fue adjudicada en enero, con lo cual es una actuación de la anterior legislatura más que de la actual.

Autovías de la Vega

Donde se moja algo más el programa del PP a desarrollar en los próximos cuatro años en la Junta de Andalucía es en la puesta en marcha de las Vías de Aglomeración Urbana aún pendientes, las conocidas como VAU. De hecho se compromete a ejecutar tres de ellas. De un lado, los populares dicen que "realizaremos el desdoble de la carretera de acceso a La Zubia (VAU-10), incluyendo en dicha intervención carril bici, acerado y vías de servicio". Esta carretera ha sido objeto de varias actuaciones durante este mandato pero no terminaba de completarse ni ponerse en marcha la actuación. En estos cuatro años parece ya que sí.

Aunque las obras más importantes y que se comprometen a construir en este mandato son dos: una es la variante de Armilla, Churriana y Las Gabias, la VAU-5, que conectará la Primera con la Segunda Circunvalación. Una vía de alta capacidad que tiene como fin desaturar y dar más salida a los vehículos que cada día colapsan, sobre todo, la GR-30 en horas punta. La otra tendrá polémica y ya hay vecinos posicionados en contra de la VAU-09, que atraviesa terrenos de vega, en uso además, de la cornisa sur, que une Cájar, Monachil, La Zubia y Ogíjares de forma transversal con la Circunvalación mediante un nuevo enlace. El PP afirma que "ejecutaremos el Distribuidor Sur de Granada (VAU-09), convirtiéndolo en un vial verde y mejorando la movilidad" entre estas poblaciones y la GR-30.

Cierre del Anillo y más

El PP no pondrá una piedra del siempre polémico cierre del Anillo de la Circunvalación, el proyecto rescatado por la delegación de Fomento en Granada este anterior mandato y que pretende unir con autovía la cornisa norte de la capital, ya sea desde los túneles del Serrallo o Cenes de la Vega, hasta la A-92 en Víznar o el distrito Norte de la ciudad cerca de Jun. Su compromiso se ciñe a finalizar el "análisis de viabilidad y sostenibilidad medioambiental y patrimonial de la Ronda Este".

En materia viaria, si el PP cumple todo su programa en Granada, antes del verano de 2026 estará construido el carril bici de la A-395 para unir el PTS, el Serrallo y Huétor Vega, el paso ciclopeatonal entre el PTS y Armilla, una glorieta de acceso a Sierra Nevada, la variante Alhama de Granada-Ventas de Zafarraya en la A-402, el nuevo acceso a la Alpujarra desde la A-44 hasta Lanjarón, y el aumento de capacidad de la carretera Darro-Iznalloz, un proyecto que inicialmente era una autovía y que no se desarrollará como tal.

También se extrae que estarán terminadas la conexión entre la Segunda Circunvalación y la Primera Circunvalación y el Parque Tecnológico de Escúzar a través de la A-338 y la Variante de La Malahá, el segundo tramo de la carretera de Ventorros de San José hasta Algarinejo, y un nuevo acceso a Purullena desde la A-92. El resto de promesas viarias se centran en mejoras y avances de proyectos como la variante de Alhama de Granada.