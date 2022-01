Este es el nuevo protocolo Covid para los colegios de Granada tras determinar Salud que los cierres de aulas son "poco efectivos"

La Consejería de Salud y Familias avanza en el diseño de un modelo de gestión de los casos de Covid-19 más cercano a una endemia, una enfermedad con la que habrá que convivir. Y dentro de esa planificación se ha revisado del documento de Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud que se ha remitido a los colegios e institutos de Granada. Son 687 centros que ya analizan el texto, que se basa en lo acordado en la Comisión de Salud Pública del pasado 30 de diciembre y en la comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del 8 de enero, dos días antes de que se retomaran las clases.

Lo más significativo del documento es que asume, gracias a la experiencia de estos casi dos años, que el cierre de centros educativos “como medida para controlar la transmisión” no ha dado los resultados esperados. “Ha demostrado ser poco efectiva de manera aislada”, señala el texto, que apunta además que la suspensión de las clases tiene “un impacto negativo a nivel de desarrollo y educación de la población en etapa de aprendizaje”. El día 23 de diciembre, última jornada lectiva antes de las vacaciones escolares, había 48 aulas cerradas en la provincia de Granada, el dato más alto de todo el trimestre. Por otro lado, desde los centros educativos se confiesa el “desconcierto” con algunos de los puntos que se actualizan, sobre todo el referido al alumnado que es contacto estrecho.

El protocolo Cuatro o menos casos

Para los menores de 12 años, en el caso de que haya en el aula de uno a cuatro positivos detectados en siete días, sí se rastrearán los contactos estrechos “a efecto de identificar el alumnado vulnerable susceptible de cuarentena”. El resto seguirá con normalidad con sus clases. Para los mayores de 12 años, se identificará a los vulnerables y también a los no vacunados.

Cinco o más

Si son cinco positivos o más, se rastrearán los contactos estrechos, que se definen como quienes hayan estado a menos de dos metros más de quince minutos sin mascarilla dos días antes de que se iniciaran los síntomas o de la toma de la muestra. Si son menores de 12 años no habrá aislamiento, salvo para vulnerables o inmunodeprimidos “excepto indicación epidemiológica”. Mismo criterio para los mayores de 12 años, a los que se añade el colectivo de alumnado no vacunado. La cuarentena, además, será para actividades que se consideren “foco de riesgo”, como estar en el aula donde se ha dado el brote. Para los no vacunados esa cuarentena se extiende a toda la actividad.

La rinorrea no es indicativo de Covid

Se determina en esta actualización del protocolo sanitario que los mocos no son señal de alerta: “La presencia aislada de rinorrea [congestión nasal], sobre todo si es de forma prolongada, en principio no es indicativa de realización de prueba diagnóstica”, determinan las instrucciones.

Además de no servir para atajar los contagios y demostrar ese “impacto negativo” en el aprendizaje, desde la Consejería de Salud se apostilla que la clausura de aulas tiene “un posible impacto en otros grupos de población más vulnerables”. Han sido en ocasiones los abuelos de los escolares los que han tenido que asumir el cuidado de los menores mientras la clase ha estado confinada. A nivel académico, los institutos que el pasado año desarrollaron clases de forma semipresencial a partir de tercero de ESO para garantizar que se cumpliera con la distancia social en el aula optaron por una mayor presencialidad en el último trimestre para mejorar en la atención del alumnado.

El documento remitido a los centros educativos de Granada el pasado jueves por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica razona en pos de garantizar la presencialidad en los centros. “La transmisión en las aulas ha sido muy limitada”, zanja. Además, con el análisis de los datos de la quinta ola se determinó que el 99,5% de los menores de 12 años diagnosticados presentaron un cuadro leve y el 50% fue asintomático. En Granada, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) han sido 13.540 los menores de 12 años confirmados como positivos. Otros 15.825 casos se han registrado en jóvenes de entre 12 y 19 años.

Desde los centros se apunta al “desconcierto” y dudas que genera la aplicación del documento

Además de reseñar el “menor riesgo” de que los escolares sufran “formas graves” de Covid, se señala otro elemento: “Es importante también tener en cuenta el impacto sobre la conciliación familiar y laboral, así como el riesgo que para potenciales cuidadores vulnerables [como los abuelos] puede tener el cuidado de niños pequeños” que no pueden ir al colegio por el cierre de aulas. Esta motivación pesa, según algunos directores consultados, sobre la confección de las medidas propuestas.

El documento establece que los contactos estrechos de un positivo en el centro escolar no deberá guardar cuarentena. Se establece sin embargo, que los no vacunados convivientes de un positivo sí deben guardar cuarentena. “Para eso tenemos que saber quién está vacunado y quien no”, explica el director del CPR El Pinar de Pinos del Valle, Félix García, que subraya que los centros no tienen esa información.

“No encontramos sentido de prevención a este protocolo”, añade el director, que subraya que el documento “no convierte a los centros en lugares seguros”. García alega que un escolar, sin síntomas, pero con positivos en su entorno, puede ir a clase. Antes, si era contacto estrecho asintomático, se quedaba en su casa. Su centro, el Pinar, fue uno de los primeros que se cerró el pasado curso, incluso antes de que comenzaran las clases, por un positivo. Ahora, García indica que la gestión de la situación se complica para los centros.

También reconoce su desconcierto el director del CEIP Atalaya de Atarfe, Cecilio Martín. “Nos perdemos” en la gestión de los contactos estrechos de positivos. “Hay dos criterios”, indica, y añade que el problema son los hermanos. “Si uno da positivo y otro no, éste puede ir a clase. Nosotros tenemos que velar por los niños y aquí no hay un criterio claro”. Martín destaca que el proceso de vacunación de los escolares entre 5 y 11 años comenzó en diciembre y no será hasta dentro de unas semanas cuando se complete la pauta, por lo que los escolares no están plenamente protegidos.

Como en anteriores protocolos, no se podrá asistir a clase con síntomas, pero la cuestión se complica con los asintomáticos, el 50% de los casos según Salud. Si se está vacunado, no se hará cuarentena. Si no se ha recibido la pauta completa, habrá que recurrir al aislamiento de mínimo una semana en el caso de convivir con un positivo. Si el caso confirmado es de un compañero de aula, comedor o transporte escolar se buscará al alumnado vulnerable “susceptible de cuarentena para su protección, pudiendo el resto seguir acudiendo a clase de forma presencial”.

Si se considera que hay una “transmisión no controlada en el centro educativo” se valorará el cierre temporal de éste. También se prevé la elaboración de un informe de propuestas de medidas. Será el delegado de Salud, Indalecio Sánchez-Montesinos, el que acuerde el cierre y se requiere un informe de la Comisión Provincial de Salud.