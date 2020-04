La provincia de Granada ha perdido 23.000 empleos desde que ha comenzado la crisis

El de 2020 siempre será el marzo del coronavirus y en consonancia tienen que hacerse los análisis que se hagan en cualquier ámbito a partir de ese punto de inflexión social y económico. Nunca una serie estadística mensual del paro había suscitado tanta expectación y el batacazo en términos de empleo ha ratificado ese temor. La crisis sanitaria y el estallido económico dejan a la provincia asomándose a los 100.000 parados, con un crecimiento de la tasa del 16,8% –entre los más alto del país por la influencia del sector servicios– y la cifra de desempleados es de 97.118 a cierre de 31 de marzo, con un abril en el que se prevé otra escalada.

Evidentemente, no hay comparaciones posibles con otros marzos históricos, pues precisamente el inicio de la primavera y los preparativos de Semana Santa hacen que precisamente el tercer mes del año sea uno de los más especiales para la economía granadina. No obstante, no hay comparación con ningún otro mes a lo largo de la serie histórica, ya que la subida del 16,8% con 13.968 granadinos que van a las listas del paro es las más alta en la historia de la provincia.

El hundimiento laboral era esperable por la cantidad de empresas que han parado su actividad y que han sucumbido ante una situación sin precedentes. Asimismo, a Granada como al resto de provincias andaluzas se le suma la coincidencia con la Semana Santa y la importancia que tiene el turismo, un sector que ahora mismo se encuentra a cero y que aglutina un porcentaje muy elevado de los nuevos parados en la provincia. Algo que se nota también en el descenso de las contrataciones temporales, habiéndose realizado un total de 33.255 contratos, 14.699 menos que en el mismo mes del año 2019 (47.954).

En términos interanuales (entre marzo de 2018 y marzo de 2019) Granada suma 13.956 personas inscritas en paro más que hace un año (83.162), cuando disminuyó el desempleo en 508 personas.

Las reacciones A la espera de nuevas altas en el SAE

Juan Francisco Martín, secretario General de UGT Granada, opina que los datos no son perores porque mucha gente, después de las regulaciones temporales de empleo, no se ha dado aún de alta en el SAE como demandantes de empleo. La dependencia extrema en el pilar del turismo

Para Ricardo Flores, secretario general de CCOO Granada, la estadística evidencia que no se puede sostener una economía de extrema dependencia del turismo y sus sectores asociados. La fragilidad del tejido productivo granadino

La presidenta de CSIF Granada, Victoria Eugenia Pineda, subraya que "los datos muestran la dependencia del sector servicios y la gran fragilidad de nuestro tejido productivo". Medidas extraordinarias sin efecto sobre la economía

"Se demuestran que las medidas articuladas hasta el momento no están calando en la economía", señala la secretaria general de la CGE, María Vera.

Sin embargo, para poner todos los datos en el contexto actual de crisis hay que reseñar que, según ha informado la Consejería de Empleo, en las cifras mensuales de paro registrado, Andalucía ha incluido a los afectados por ERTE de forma temporal. De este modo, al no desglosar de momento entre afectados por ERTE y despedidos, todo queda en el aire respecto a cuántos de los nuevos parados volverán a una situación de empleo cuando acabe el estado de alarma y cuántos se consolidan definitivamente.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, la provincia registra 8.928 cotizantes menos, hasta 330.167, un dato que no es tan exagerado como el del paro entre otras cosas porque se calcula con la media del mes (el desempleo se contabiliza el último día) y en los primeros días del mes no hubo problemas.

Los números 97.118

Parados. La subida de 13.968 personas es tan espectacular que borra los avances en reducción de desempleo de los últimos años, aunque eso sí la Consejería de Empleo ha incluido a los afectados por un ERTE. 330.167

Afiliados a la Seguridad Social. La declaración del estado de alarma a mitad del mes de marzo provocó que, hasta final de mes, la afiliación se haya reducido en la provincia un 6,43%.

La caída de la afiliación, del 2,45%, se aceleró a partir del 12 de marzo: la declaración del estado de alarma ha provocado que, hasta final de mes, la afiliación se haya reducido en la provincia un 6,43%.

En total, son unos 23.000 empleos los que Granada ha perdido desde que comenzó la crisis. Un dato demoledor tras años de mejora.