Agitación en el PSOE de Granada: perderá Pinos Puente, 'automoción' de censura en Nevada y dimisión de la número 2 del partido

El PSOE de Granada empieza a vivir con agitación el periodo previo al ciclo electoral. En pocas horas se han sumado varios anuncios llamativos, especialmente la presentación de dos mociones de censura contra sus alcaldes, en los municipios de Pinos Puente y Nevada. Y con historias llamativas detrás, porque en el primero se produce por una unión política antinatura de IU y PP y en el segundo caso son los propios concejales socialistas los que pretenden desbancar a la actual alcaldesa de su partido porque dicen que lleva ocho meses ausente y que nadie hace nada, ni siquiera el propio partido, que estaba avisado de las quejas desde hace tiempo. En este escenario, la actual vicesecretaria general del PSOE provincial, Loli Cañavate, anuncia que deja el cargo después de una larga charla con Pedro Fernández, el máximo responsable de la formación en la provincia, que mantiene su cargo como delegado del Gobierno en Andalucía, con sede en Sevilla.

Pinos Puente, gobernado por el socialista Enrique Medina gracias a un pacto con IU, cambiará de rumbo político si se cumple el guion de la moción de censura firmada por los dos concejales de IU, que dan por roto su acuerdo con el PSOE y se alían ahora con el PP y la Unión Independiente. Este viraje de los ediles no cuenta con el apoyo de la dirección de Izquierda Unida, formación que ha comunicado que "obviamente no respaldan una moción" con el Partido Popular y estudia cómo actuar con ambos ediles. El nuevo pacto daría la alcaldía al que fue cabeza de lista de IU, Iván Fernández.

Esta situación en el municipio del Área Metropolitana de Granada se produce en plena polémica por la situación judicial de la otra concejal de IU de Pinos Puente. A final de noviembre se daba a conocer que la Fiscalía Provincial pide para Margarita Álvarez, la edil de IU, cuatro años de prisión por la presunta comisión de un delito de lesiones contra una vecina que es madre de la testigo de un proceso judicial que afectaba a un familiar de la edil, y de otro presunto ilícito de obstrucción a la justicia.

En un comunicado sobre este asunto, la dirección provincial del partido indicó que, de dictarse sentencia condenatoria en el juicio que se celebre sobre estos hechos, tomaría "de inmediato las medidas necesarias y oportunas", en consonancia con sus estatutos y código ético, y en el marco de su "compromiso inquebrantable con los valores de igualdad, justicia social y lucha contra cualquier forma de violencia, especialmente la que afecta a las mujeres".

Rebelión interna en Nevada y dimisión de peso

En Nevada, un pequeño municipio de la Alpujarra, cinco concejales del PSOE pretenden desbancar de la alcaldía a su compañera de partido Dolores Pastor, mediante lo que se podría calificar como una automoción de censura, o rebelión interna. Los concejales, con el actual teniente de alcalde Rafael López a la cabeza, argumentan que la regidora lleva ocho meses de baja y ausente del municipio, hasta el punto, dicen, de haber vendido su casa y mudarse fuera. La situación ha derivado en cierta parálisis por la ausencia de la alcaldesa, por lo que sus propios compañeros de partido han decidido tomar la iniciativa para desbancarla. Dicen los concejales que llevan tiempo dando sus quejas a la ejecutiva provincial de su partido, pero que a falta de respuesta en un tiempo prudente han decidido tomar la iniciativa.

Esto que ocurre en Nevada se suma a las críticas internas que según algunas fuentes del partido está recibiendo la actual dirección, liderada por Pedro Fernández, proclamado en el pasado congreso provincial del PSOE tras unas duras negociaciones con distintos sectores de la formación para presentar una candidatura unificada. El secretario general sigue compaginando el cargo con su puesto de delegado del Gobierno en Andalucía, lo que impide que esté al cien por cien en la provincia, pese a sus constantes visitas. Las personas que están llevando las riendas del día a día son José Antonio Carranza, secretario de Organización, María José Sánchez, secretaria de Política Municipal, y Nazario Montes, como coordinador de Política Institucional. Todos ellos son alcaldes de Pulianas, Albuñol y Otura.

Es en esta coyuntura cuando la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, sorprende este miércoles con el anuncio de su dimisión del cargo que tenía en el partido desde ese mismo congreso de finales de marzo de este 2025. Fue nombrada vicesecretaria general del PSOE, por lo que sería la número dos del partido provincial y la máxima dirigente después de Fernández. Sin embargo, en este tiempo su labor como líder del partido no se ha hecho notar tanto como su papel de alcaldesa de uno de los principales municipios de la provincia que sigue en manos de los socialistas. Cañavate ha dado la batalla política a otros dirigentes del PP, especialmente a la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, y al presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, pero casi siempre como regidora de Armilla y no como cargo orgánico del PSOE. Más allá de las diferencias internas que se puedan sospechar por esta dimisión, es coherente con la trayectoria de los últimos tiempos.