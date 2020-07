El equipo de rastreo del coronavirus queda bajo mínimos en Granada en verano pese a los brotes, según CCOO

CCOO pidió al Servicio Andaluz de Salud que el número de contratos para sustituciones de vacaciones del verano 2020 fueran más generosas. Con un doble fin, garantizar la asistencia sanitaria y el rastreo de lo posible brotes en Atención Primaria. Y en hospital reforzar la plantilla de cara a los brotes y mitigar el incremento de las listas de espera. Según el sindicato, el SAS ha desoído las peticiones y se han hecho 563 contratos, en hospitales y centros de salud, en previsión de brotes Covid-19 incluidos en el plan de sustituciones de verano 2020, con lo cual el incremento de contratos, en relación al verano de 2019, es una falacia.

"A pesar de que seguimos en pandemia y que la Atención Primaria tiene asignada la vigilancia epidemiológica y el rastreo e investigación de los brotes, sólo se sustituirá el 27% de la plantilla de Atención Primaria en la provincia de Granada", ha señalado el sindicato, que apunta que en la capital sólo se sustituye el 10% de la plantilla de los centros de salud, y el 7% de las y los profesionales de Medicina de Familia.

Con estas cifras de contratación y los 4 brotes activos, "los profesionales de Atención Primaria están trabajando bajo estrés y al borde del colapso".

Para reforzar los equipos de Epidemiologia de los Distritos de Primaria, "sólo se han contratado 4 profesionales, 1 de medicina y 3 de enfermería". CCOO se pregunta y le exige al SAS que explique cómo se va a realizar un rastreo eficaz con esta precariedad de recursos humanos. "La contratación de sustituciones en hospitales supera mínimamente a la de centros de salud, pues es sólo de un 37%", añade ol sindicato, que reconoce que estos datos mejoran los niveles del verano pasado, "pero las circunstancia de 2020 no son las del 2019".

"La plantilla sigue bajo los efectos del sobreesfuerzo por la pandemia, ¿para cuándo los prometidos días de descanso extra? Las listas de espera, aunque no se han publicado, siguen aumentando. Y por supuesto, este escaso incremento del número de contratos, no va a tranquilizar ni rebajar los niveles de agobio de las y los profesionales de los hospitales granadinos. Esto se debe a que este año se cierran menos camas, 260 frente a las 340 de 2019. Y la actividad quirúrgica se mantiene en un 70% de media, frente al 50% de 2019. Obviamente no se reduce el ritmo de trabajo", concluyen desde CCOO.