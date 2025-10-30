Los rectores andaluces piden la "regulación" de las redes sociales como reacción al paso de Vito Quiles por Granada, Sevilla y Málaga

El paso de Vito Quiles por los campus de las universidades de Granada, Pablo de Olavide y Málaga ha motivado la reacción a través de un comunicado de los rectores andaluces. Las instituciones por un lado muestran su "preocupación" por los "ataques" a la autonomía universitaria y por otro piden la "regulación" de las redes sociales. El comunicado está suscrito por todas las universidades públicas andaluzas y fue remitido este jueves por la entidad que las engloba, AUPA.

Las universidades públicas de Andalucía, señala la nota, "asistimos con preocupación a los recientes ataques a la autonomía universitaria, a la libertad de cátedra y contra los gobiernos electos de nuestras instituciones, que si bien no son nuevos en la historia de nuestro país, constituyen una grave amenaza para la convivencia, la democracia y las libertades".

En este sentido, las instituciones defienden que son "parte inalienable de las instituciones democráticas de las que nos dotamos mediante la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, de los cuales emanan nuestra misión y función social".

Como tal, desde AUPA se señala que"los campus universitarios son los pilares sobre los que se asienta la generación del conocimiento que hace avanzar nuestra sociedad, y en ellos se desarrolla la actividad y la vida universitaria en un clima académico, que promueve el desarrollo personal, profesional y cívico de la comunidad universitaria". Precisamente Vito Quiles quiso realizar acto de presencia en tres campus andaluces. En el caso de Granada se plantó en la plaza de Derecho el pasado 22 de octubre por la tarde. La convocatoria motivó que se activara un dispositivo policial para evitar altercados entre partidarios y detractores, que se encararon en un encuentro lleno de tensión.

Las universidades andaluzas, con este escenario, repetido en la UPO y en Málaga, señalan que son "la casa del conocimiento", donde "tienen cabida todas las ideas defendidas con rigor y respeto, y todos los debates académicos, científicos y de interés social que contribuyan al progreso de nuestra tierra. Pero no es el caso de los discursos de odio, la mentira, las insidias, el negacionismo y los delitos contra el honor, que no están amparados por la libertad de expresión". Cabe recordar que desde la UGR se indicó que no existía ningún tipo de petición de espacios por parte de Quiles para hacer un acto en Derecho, por lo que tal acto no estaba autorizado.

"La universidad pública es un espacio de libertad, de igualdad e inclusión, de cultura, de valores cívicos y democráticos, de justicia social. Motivo por el cual la nueva ola reaccionaria ha situado en la diana de sus ataques a nuestras instituciones, como ya hicieran en el pasado", apuntan desde AUPA, que recalca que "no podemos ni debemos permanecer impasibles mientras avanza la crispación social, y se normaliza la violencia física y verbal contra los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad".

"Hacemos un llamamiento"

"Por todo lo anterior, hacemos un llamamiento a la ciudadanía y a los gobiernos estatal, autonómico y locales a impulsar un diálogo público basado en el respeto, la verdad y el interés general. Y para lograrlo resulta necesario y urgente, entre otras acciones, acometer la regulación de las redes sociales que monetizan la polarización, las noticias falsas y los discursos de odio", finaliza el comunicado.