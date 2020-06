Nuevo recurso a la condena del joven que apuñaló a un menor en la Carrera de la Virgen de Granada

Apuñaló a un joven por la espalada poniendo en riesgo su vida, en el entorno de la Carrera de la Virgen en agosto de 2018. Fue condenado el pasado mes de octubre a 13 años de prisión por la Audiencia Provincial de Granada, una pena que fue ratificada hace unos días por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Sin embargo, el joven condenado por estos hechos va a recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo.

Según publica la agencia Europa Press, fuentes de la defensa del joven han indicado que ya ha sido presentado ante el TSJA el anuncio de recurso de casación, partiendo de la base del voto particular de uno de los miembros del tribunal que vio la sentencia de la Audiencia recurrida. En este voto particular no se cuestiona la naturaleza de los hechos pero sí la extensión de la pena impuesta, que debería ser, a juicio de este magistrado, según estas mismas fuentes, de "ocho años y medio".

Sea como sea, el TSJA ratificó la condena por tentativa de asesinato a 13 años de prisión impuesta por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada al joven. En la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, consultada por Europa Press, el tribunal rechaza que el acusado no tuviera, como mantuvo su defensa en su recurso, "intención de matar a la víctima cuando le asestó el golpe con el machete".

Se remite, en este sentido, a "la correcta valoración probatoria" en que la sentencia de la Audiencia "sustenta su conclusión de que el recurrente, autor confeso de la agresión con arma blanca, actuó con un dolo, cuando menos eventual, de causar la muerte del agredido".

"El empleo de un arma blanca de alta potencialidad vulnerante, la fuerza puesta en el ataque que demuestra la penetración alcanzada y la evidente importancia vital de la zona a la que se dirigió el golpe son otros tantos factores que evidencian que el acusado no podía dejar de representarse el altísimo riesgo que creaba con su acción de terminar con la vida del agredido", añade la sentencia del TSJA, de fecha de 13 de mayo de 2020.

La Audiencia consideró probado que el veinteañero, enjuiciado el pasado octubre y también condenado al pago de una indemnización de 12.500 euros y a una prohibición de aproximación y de comunicación por 23 años a la víctima, la abordó, tras una breve discusión, "con intención de acabar con su vida o aceptando que el resultado mortal se produjese" con un machete de aproximadamente 20 centímetros de hoja.

Con dicha arma le asestó "un machetazo en la espalda" aprovechando "la situación de indefensión" del otro chaval, de 17 años en la actualidad, y cuya muerte se evitó "gracias al rápido traslado" al Hospital del Parque Tecnológico de la Salud de Granada.

El tribunal se remitió a la declaración tanto de acusado como de los testigos de que el primero "sale corriendo acto seguido a haber herido" al otro, "consciente de la gravedad del hecho". "Tan consciente era que estuvo en paradero desconocido hasta el día 8 de octubre" de 2018, agregó en la sentencia, fechada el pasado 16 de octubre.

Asimismo, advirtió de que "no es creíble que el corte lo diese con el machete enfundado", como el procesado, que ha estado en prisión provisional por estos hechos, mantuvo en su declaración en la vista oral.

Admitiendo su culpabilidad, añadió también que no se dio "cuenta" porque iba "borracho" y pasaba una "mala racha". Además, explicó que, después de intercambiarse con el grupo de la víctima unas palabras cuando se cruzaron en la calle, se fueron a un callejón en el que dijo que se sintió "acorralado", y que, por la "inercia", agredió al chaval que "tenía menos culpa" sin darse "cuenta".