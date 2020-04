El estado de alarma deja en suspenso los recursos de reposición de los becarios de la Universidad de Granada

La suspensión de la actividad docente presencial a causa del coronavirus no es la única contrariedad a la que se enfrentan los estudiantes de la Universidad de Granada en este periodo de estado de alarma. Los matriculados en la UGR que optan a una beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional y que desean presentar un recurso de reposición bien porque no se les ha concedido la ayuda o porque no están de acuerdo con la cuantía tendrán que esperar. Según aclara la Universidad de Granada “la convocatoria está finalizada, pero aún no se ha publicado la resolución definitiva de becarios”. Es tras esta resolución cuando se abre el plazo para recurrir. El pasado año académico, según la información facilitada desde la Oficina de Gestión de la Comunicación, se registraron 48 recursos de reposición. El curso anterior, 81.

“De la publicación de la resolución definitiva de la convocatoria, del plazo de presentación del recurso de reposición y de la forma de presentación del mismo, se informará a través de las webs de la UGR y del Vicerrectorado de Estudiantes y de redes sociales”, adelanta la Universidad, que cuenta con unos 17.000 becarios del Ministerio. La UGR también advierte que “cualquier recurso de reposición presentado antes del plazo establecido para ello dará lugar a su inadmisión por presentación fuera de plazo”.

En cuanto a las becas de colaboración, en la Universidad de Granada “estamos a la espera de instrucciones por parte del Ministerio sobre la situación de los becarios. En cuanto recibamos dichas instrucciones se informará debidamente a becarios y departamentos”. Esta incertidumbre afecta a 129 estudiantes de la institución granadina.

Otra consecuencia del estado de alarma que afecta a los becarios es que no se iniciarán los procedimientos de reintegro –devolución de la cuantía económica por incumplir los requisitos exigidos– y los que estén iniciados, se suspenderá su tramitación. Una vez finalizado el estado de alarma se reanudarán todos los trámites.

La Universidad de Granada, en palabras de su rectora, Pilar Aranda, se muestra favorable a que el próximo año se modifiquen las condiciones para solicitar ayudas al estudio, tanto en lo que se refiere a los requisitos académicos como a los económicos. La propia Universidad ha anunciado cambios en sus becas propias para paliar las consecuencias que la pandemia pueda tener en la comunidad universitaria. Una de las primeras medidas tomadas fue suspender los plazos de pago de los precios públicos –las matrículas– y las posibles consecuencias de los impagos de las tasas.